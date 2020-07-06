«Барса» под занавес сезона решила стать самой скандальной командой

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вчера, 16:11

Когда не очень гладко идут дела на футбольном поле, спортивные результаты и достижения уступают место скандальным фактам. Чем больше неожиданностей и несуразиц, тем громче скандал, тем выше градус в новостных лентах. Тем более, когда речь идет не о какой-то рядовой команде, а главным действующим лицом становится именитый и титулованный футбольный гранд. Под занавес нынешнего сезона в такой ситуации оказалась «Барселона». Команда Лионеля Месси своей игрой и результатами подкинула обильную информационную пищу заскучавшим журналистам, спортивным аналитикам и экспертам.

Неприятности как снежный ком

Еще вчера все судачили по поводу нелепой ничьей в матче «Сельта» — «Барселона». Результат этого матча неприятно удивил не только поклонников «гранатово-синих». Все футбольное сообщество принялось обсуждать причины этого провала, обсасывать косточки игроков и тренерского штаба «Барселоны». Естественно, в нынешней ситуации, когда судьба чемпионского титула зависит от исхода заочного противостояния «Барселоны» и мадридского «Реала», любая осечка расценивается как трагедия, а сам футбол превращается в одну большую драму. Классика жанра!

На фоне успешной игры «Реала», который спокойно выигрывает матчи и набирает очки, неудачи «Барселоны» воспринимаются еще больнее. Столичные СМИ с большой долей злорадства принялись обсуждать текущие результаты каталонцев, невольно заставляя всех кто имеет отношение к «гранатово-синим» посыпать голову пепла. Пошла волна информации о конфликте внутри команды. В информационное поле стали вбрасываться тезисы о том, что звездный Месси перерос «Барселону» и абсолютно ни во что не ставит авторитет Кике Сетьена.

Достается от журналистов и экспертов и главному тренеру «Барсы». Все нынешние провалы и промахи команды ставят в вину Сетьену, который не смог проникнуться философией клуба. Создается негативная информационная картинка вокруг самой команды, ее футболистов и тренерского штаба. Для чего это делается?

Понятно, фактор психологического давления еще никто не отменял. Надо сказать, это инструмент работает. Каталонцы, пребывая под чудовищным прессингом ответственности за текущие неудачи, пока не могут даже поднять голову. Удрученные сложившейся турнирной ситуацией, игроки команды морально подавлены и психологически разбалансированы. Как следствие, очередная осечка в матче против мадридского «Атлетико». Снова ничья и теперь уже целая лавина критики обрушилась на «гранатово-синих».

Противоядие от неудач

Сразу после матча в Виго, когда еще все новостные ленты обсасывали факт наличия конфликта Месси с тренерским штабом, руководство «Барселоны» принялось осуществлять реанимационные действия. Первым шагом для спасения команды в текущей ситуации стала полная поддержка руководством клуба Кике Сетьена. Т.е. всему миру дали понять, что главный тренер не случайное лицо в команде и ему продолжают доверять.

Естественно, в современном футболе многое случается вопреки слухам и фактам. Новость о том, что Сетьена попросят на выход в скором времени не станет ни для кого ошеломляющей. Возможен любой вариант развития событий. Однако в общем контексте сегодня «Барселона» больше сама виновата в последних результатах. Команда еще зимой ощутила первые признаки кризиса, который назревал давно и стал отчетливо виден только сейчас, спустя полгода.

Многие говорят, что решить все проблемы в команде поможет приход нового главного тренера калибра Пепа Гвардиолы. Тем не менее, решить проблему одной инъекцией вряд ли получится. Смена главного тренера может дать команде очередную надежду, а вот настроить футболистов на здоровый лад, вернуть на поле традиционный для «Барсы» рисунок игры, задача не простая. Многие игроки в команде сегодня уже даже и не знают о том, что у «Барселоны» всегда был и есть свой фирменный стиль игры.

Налицо необходимость в серьезной модернизации команды. В нынешнюю «Барсу» нужно срочно вдохнуть здоровый дух победителей, заставить футболистов поверить в то, что их команда — это не сборище звезд, а мощный, сыгранный и боеспособный коллектив. Не случайно, президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу четко подметил, что из нынешнего локаута команду может вывести только очередная победа в чемпионате.

Даже при условии, что в нынешнем непростом сезоне «Барселоне» не видать чемпионский титул, команда должна снова поверить в свои силы. Не за горами новый сезон и новые баталии. Готовиться уже нужно сейчас, делая выводы из неудач и правильно планировать подготовку к новым турнирам», сказал Жозеп Бартомеу в одном из своих последних интервью. Действительно, нынешнюю неудачу команда пережить сможет. Практически все футболисты основного состава, так или иначе, уже становились чемпионами Примеры, выигрывали массу других почетных трофеев.

Понятное дело, что уступить в противоборстве мадридскому «Реалу» обидно и досадно. Но это спорт и надо подобным вещам относиться спокойно. Сегодня ты, а завтра кто-то другой примеряет на себя лавровый венок триумфатора.

Быть в центре скандала не самоцель

Команда Кике Сетьена сама того не ведая стала информационным источником. Высокие ставки на победу «Барселоны» в чемпионате Испании невольно сыграли с командой злую шутку. Игроки оказались заложниками собственной безупречной репутации. Средства массовой информации, футбольные эксперты, аналитики и просто болельщики создали вокруг команды ореол святости. Ничего иного кроме победы от команды ждать не возможно. Только триумф, только победа! Не важно, какой ценой будет добыт очередной трофей. Важно утешить свое самолюбие!

К слову, сами футболисты «Барсы», включая самого Месси, неоднократно высказывались по поводу чрезмерно раздутого пафоса вокруг команды. «Из нас сделали „богов“, которые не имеют право на ошибку. Мы должны играть хорошо и добиваться превосходных результатов, однако, как и все остальные, мы не железные и можем ошибаться», писал Лионель Месси в своем Twitter.

Сегодня «Барселона» переживает не лучшие времена. Все кому не лень обсуждают промахи команды в последних матчах испанской Примеры. Тем не менее, быть в центре новостного скандала, давать повод для такого обильного информационного потока, никто не собирался. Это спорт, поэтому не нужно искусственно разыгрывать драму.