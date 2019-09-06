В бундеслиге снова каша

вчера, 15:08

Многие уже привыкли к тому, что в немецкой бундеслиги основное соперничество за чемпионство разворачивается между двумя ведущими клубами. Как обычно, на первых ролях выступают мюнхенская «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда. Изредка в этот спарринг может вмешаться одна, две команды, оспаривающие места в верхней части турнирной таблице.

Стремительный разгон РБ «Лейпциг»

В сезоне 2017/18 такой командой стал РБ «Лейпциг», которая в первый же сезон своего выступления в высшем дивизионе умудрилась занять почетное второе место. В минувшем сезоне команда из Лейпцига стала бронзовым призером, подтвердив свой высокий статус. В нынешнем сезоне складывается аналогичная ситуация. Футболисты «Лейпцига» сумели в первых трех турах получить 9 очков. В первом туре саксонцы, играючи со счетом 4:0 разобрались с новичком бундеслиги, командой «Юнион Берлин».

Во втором туре команда обыграла у себя на поле одолела неуступчивый «Айнтрахт». Третий матч команда РБ «Лейпциг» играла в гостях против «Боруссии» Мюнхенгладбах и снова победа.

В четвертом туре команда РБ «Лейпциг» принимает дома чемпиона. Этот матч и покажет, кто по-настоящему в нынешнем году готов бороться за чемпионство. В пятом туре саксонцы играют в гостях с леверкузенским «Байером», игра которого в этом сезоне внушает оптимизм. Сумеют ли саксонцы после дух таких важных матчей и старта в Лиге Чемпионов удержать свое лидерство?

Как играют главные фавориты турнира?

А что делают гранды немецкого футбола? Чемпион Германии мюнхенская «Бавария» после осечки в стартовом матче нового сезона против берлинской команды «Герта» (ничья 2:2), постепенно набирает обороты. Во втором туре на выезде баварцы победили клуб «Шальке», а в третьем туре в родных стенах чемпион не оставил камня на камне от «Майнца». Счет в матче 6:1 в пользу хозяев говорит сам за себя.

В четвертом туре чемпион встречается с лидером, с командой РБ «Лейпциг». Далее идут матчи национальной сборной и игры в Лиге Чемпионов. Хватит ли сил мюнхенцам на столь плотный игровой график?





Второе место с 7 очками позволяет «Баварии» спокойно продолжать гонку за лидером. Чего не скажешь о другом сильном клубе. Дортмундская «Боруссия» в новом сезоне играет нестабильно. После двух блестящих побед в первых двух турах, дортмундцы умудрились уступить новенькому. В Берлине «Боруссия» со счетом 1:3 проиграла клубу «Юнион Берлин». Команда обладатель Суперкубка Германии не только пропустила мяч первой, но и во втором тайме выглядела крайне неубедительно.