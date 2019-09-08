«Я календарь переверну…»

вчера, 10:30

Расписание матчей РПЛ – это всегда лотерея с интригой и оттягиванием момента до последнего. «Соккер.ру» - о новой части «Дня сурка».

Символ сентября – это не только знаменитая песня Михаила Шуфутинского, но и сага о календаре Премьер-Лиги, от которой тоже возникает ощущение дежавю. Каждый год одно и то же – лига вдруг спохватывается и забывает вовремя продлить календарь, составить расписание игр. А в процессе этого сознательно нарушает собственный же регламент. Было бы любопытно узнать, как лига себя планирует штрафовать за это нарушение.

А если не планирует, то зачем вообще прописывать какие-то нормы по отношению к себе относительно календаря, если все равно есть возможность спокойно плевать на эти рамки, тем самым обесценивая регламент вообще и в целом. Потому что степень соблюдения закона резко снижается, когда сами авторы его демонстративно нарушают. Причем регламент в своем изначальном варианте уже содержит почву для противоречия, но в лиге ее еще и удобряют.

В чем потенциальное противоречие изначально? РПЛ совершенно логичным образом дает время клубам, которые участвуют в еврокубках, прислать свои пожелания относительно графика игр после того, как пройдет жеребьевка групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Это гуманно. А чтобы клубы не наглели, в регламенте прописано, что они должны прислать свои хотелки на следующий рабочий день после жеребьевки.

То есть в данном случае у них даже больше времени было, чем один день. Жеребьевка-то проходила в четверг и пятницу. Понятно, что без пожеланий «пятничных» клубов формировать календарь не станут, поэтому у наших четырех участников еврокубков («Зенита», «Локомотива», ЦСКА и «Краснодара») было даже несколько дней, чтобы сформулировать, чего они хотят – время с четверга/пятницы до понедельника. И даже если бы РПЛ , следуя регламенту, уже в понедельник сразу и календарь на девятый тур представила, то нарушила бы свои правила.

Они гласят, что расписание тура должно быть известно как минимум за 14 дней до его начала. А это уже в понедельник не соблюдалось. То есть противоречие в самих правилах. Но в лиге пошли еще дальше и решили, что составление расписания – это просто движение фишечек по календарю, что это не связано ни с какими там болельщиками, их заботами по перемещению, по планам. Особенно с учетом того, каким в итоге получилось расписание 9-го тура, где всего три матча оказались на «дефолтной» дате 15 сентября.

Некоторые болельщики, которые хотят заранее подешевле обеспечить себя проездом, например, могли рискнуть и купить билеты именно на 15-е, потому что это дата по умолчанию, что называется. Но в итоговом варианте матчи размазали от пятницы до понедельника, причем в рабочие дни те же самые три матча играются. РПЛ не учитывает этого, потому что изначально ориентирована не на болельщиков, а решает какие-то свои бюрократические цели, которых тоже достигает с трудом, путаясь в собственных же правилах и обещаниях.

Ведь когда в начале недели у главы РПЛ Сергея Прядкина резонно спросили про календарь, он ответил, что два клуба из четырех, участвующих в еврокубках, еще не предъявили свои пожелания. То есть они не сделали этого вовремя, нарушив регламент. Так зачем им потакать и ждать тогда? Назначьте так, как просит логика. Например, и без пожеланий «Зенита» было понятно, что он не станет играть 15 числа, когда у него матч в Лиге чемпионов 17-го.

Для таких вещей не нужно ждать писем от всех клубов, особенно если им четко сказали, когда прислать, у них была масса времени, они сами нарушили регламент и заставили еще больше его нарушить лигу. Если бы во вторник РПЛ без полученных писем сверстала календарь, клубы не могли бы ничего предъявить, поскольку сами оплошали.

Но вернемся к словам чуть повыше: лига сама не уважает свой регламент, сама его нарушает, а значит и клубы относятся к нему наплевательски. Это цепочка, которая может не заканчиваться и на болельщиках, и на работниках стадиона, и так далее. Окно Овертона получается. Что касается не совсем сдержанных обещаний. Даже в таких условиях, когда очевидно, что лига позорится, она сыплет еще больше соли на рану.

Прядкин обещал, что 5 сентября РПЛ выкатит календарь сразу с 9 по 19 тур. Но пятого сентября ничего такого не появилось. Несолидно как-то так обходиться со словами руководителю лиги, одному из ключевых чиновников в российском футболе. Через день он дал новое обещание, объяснив расхождение с предыдущим тем, что клубы не могут никак согласовать и утвердить календарь. Дескать, Кубок России появился – какая неожиданность.

Индивидуальный подход, который, очевидно, применяется в данном случае лигой – это здорово, конечно, но нужно знать границы и понимать, что закон должен быть выше понятий, по которым тут привыкли договариваться. Можно посмотреть на опыт европейских лиг, где тоже есть кубки, где есть чемпионат и еврокубки. Но календари верстаются вовремя.

Потому что никто не бегает за условным «Манчестер Сити» с просьбой взглянуть на календарь и подмахнуть подпись. Потому что условный «Манчестер Сити», попадая в Лигу чемпионов и играя в Англии, прекрасно по умолчанию знает, что ему придется потеть и играть порой через два дня на третий, а лига прекрасно понимает, что по возможности этому самому «Сити» нужно сдвигать игры на плюс-минус день, чтобы времени на восстановление чуть больше было. И для этого тоже не нужно ждать подписи и согласования от клуба. Нужно просто выполнять свою работу, а не перекладывать ответственность и бумажки из одной папки в другую. Иначе можно из футбольной превратиться в лигу бесконечных согласований, забывая о конечном продукте и потребителе – болельщике.