Мюллеру — 30! Томас от «А» до «Я»

вчера, 21:00

Сегодня юбилей у одного из самых талантливых немецких футболистов своего поколения. «Соккер.ру» удивляется, как быстро бежит время. Томас Мюллер уже давно не мальчик.

Аргентинец из «Аякса». На групповой стадии предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов Томас Мюллер познакомил голову аргентинского защитника «Аякса» Тальяфико со своими шипами. Немец получил прямую красную карточку, а для Николаса, к счастью, все обошлось. Позже Томас принес извинения.

«Бавария». В систему мюнхенского суперклуба Мюллер попал в 11 лет, а к 30 годам он входит в топ-10 гвардейцев клуба (10-е место, 485 матчей) и в топ-10 лучших снайперов (5-е место, 185 голов). Вместе с «Баварией» Томас завоевал 20 командных трофеев.

«Великий тренер». Так и никак иначе называет Томас Мюллер Луи ван Гала, который разглядел в нем особенного футболиста. «Бавария» собиралась сдать неуклюжего форварда в аренду перед сезоном 2009/10, но Луи отстоял парня, и тот забил 19 мячей за клуб, а потом великолепно провел чемпионат мира. Как знать, как сложилась бы карьера Мюллера, не встреть он на своем пути голландца.

Герд Мюллер. Не только знаменитый форвард и супербомбардир, но и отец Томаса, которого зовут Герхард или Герд Мюллер. Такое вот совпадение: Герд Мюллер породил Томаса Мюллера.

Детство. А вот так выглядел Томас, когда еще помещался под стол во весь рост.

Жеребцы. Томас Мюллер увлекается конным спортом и любит породистых лошадок. В прошлом году в его собственной конюшне появился первый житель. Растроганный Томас после этого сказал, что он теперь «почти папа».

🐴-Narr @esmuellert_ zu seiner starken Leistung in Freiburg: «Ich habe mich so ein bisschen anstacheln lassen. Gestern Abend ist mein erstes Fohlen der Saison auf die Welt gekommen, also ich bin praktisch frisch Papa geworden.» 😁 #MiaSanMia pic.twitter.com/tWAMfrMEAI — FC Bayern München (@FCBayern) 4 марта 2018 г.



«Золотой мяч». Однажды Мюллер признался, что не чувствует себя футболистом, достойным «Золотого мяча», потому что это награда для сильных индивидуальностей, он всегда был, есть и будет командным игроком.

Изображая Роналду. Томас всегда готов поднять настроение своим товарищам, например, изобразив набор финтов из коллекции Криштиану на тренировке.

Лиза. Супруга Томаса, вместе они с 17 лет. Лиза — модель и наездница, именно благодаря ей Томас полюбил лошадей.

Марадона. В марте 2010 года перед товарищеским матчем Аргентины и Германии произошла удивительная история. Диего Марадона пришел в зал для пресс-конференций на взводе и заявил, что начнет говорить только после того, как из-за стола уберут боллбоя. Этим «боллбоем» был 20-летний форвард «Баварии» и Бундесманншафт Томас Мюллер, который после этих слов скромно ретировался. Через три месяца в четвертьфинале чемпионата мира «боллбой» забьет первый гол в матче против Аргентины и будет лучшим на поле. А команда тренера Марадоны проиграет 0:4.

«Пель». В футбольной школе этого полупрофессионального клуба Мюллер начал свою футбольную карьеру. Друг детства и партнер по «Пелю» вспоминает: «Помню один классный сезон, мы тогда забили 165 голов. 120 из них положил Томас».

«Радио». Общительный Мюллер никогда не дает окружающим скучать, вот и получил такое прозвище.

Сборная Германии. На счету Томаса 100 матчей и 38 забитых мячей за сборную Германии, но Йоахим Лев больше не вызывает Мюллера в сборную, в марте этого года он отцепил Томаса от Бундесманшафт наравне с Боатенгом и Хуммельсом. Томаса такое решение Лева сильно огорчило.

Тотти. Был период, когда Мюллера называли «баварским Тотти» из-за позиции на поле и верности клубу, но как-то не прилипло, да и Томас отшутился: «Тотти — легенда мирового футбола, а мне нужно, как минимум, сменить фамилию, чтобы стать баварским Тотти».

Фейковый телефон. Однажды Томасу Мюллеру не хотелось останавливаться в микст-зоне для общения с прессой, и он прошел мимо, сделав вид, что разговаривает по телефону. Вот только разговаривал Томас по… паспорту. А ведь на самом деле никого не обидел: самые внимательные получили вирусные кадры и новость, которая лучше нескольких стандартных фраз после матча.

Хосеп Гвардиола. Томас Мюллер рассказывал, что однажды Пеп обещал отрезать всем яйца в перерыве матча с «Ювентусом», а еще немец подкалывал Гвардиолу из-за узких брюк, которые он носит.

Цитата. «Все рано или поздно умрут. И мое время придет. Когда это случится, в пятницу будет панихида, а в субботу на поле снова выйдут 11 парней, чтобы играть в футбол. Такова жизнь».

Чемпион мира. На победном для Бундестим ЧМ -2014 Томас принял участие во всех матчах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

«Эй, мы только что выиграли чемпионат мира!» Забавный случай произошел после финала чемпионата мира. Журналистка задала Томасу Мюллеру вопрос, не расстроен ли он тем, что ему не удалось выиграть «Золотую бутсу» чемпионата мира. Вопрос прозвучал на английском, а Томас ответил на баварском диалекте немецкого, приправляя свою речь отборными ругательствами, но не для того, чтобы кого-то обидеть, а с единственной целью — подчеркнуть, насколько его не волнует судьба «Золотой бутсы» после победы в финале чемпионата мира. Получилось весело, стоящего рядом Швайнштайгера просто «порвало».

«Юнайтед». Томас Мюллер не раз получал астрономические в финансовом плане предложения из-за рубежа, а интерес «Манчестер Юнайтед» неоднократно подтверждал лично: « МЮ действительно очень хотел меня приобрести, однако я всегда хочу только одного — продлить контракт с „Баварией“.

„Я здесь родился, я здесь вырос, я здесь завершу карьеру“, - так Томас Мюллер комментирует слухи об уходе из „Баварии“.