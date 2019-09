Мюллеру — 30! Томас от «А» до «Я»

Сегодня юбилей у одного из самых талантливых немецких футболистов своего поколения. «Соккер.ру» удивляется, как быстро бежит время. Томас Мюллер уже давно не мальчик.

Аргентинец из «Аякса». На групповой стадии предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов Томас Мюллер познакомил голову аргентинского защитника «Аякса» Тальяфико со своими шипами. Немец получил прямую красную карточку, а для Николаса, к счастью, все обошлось. Позже Томас принес извинения.

«Бавария». В систему мюнхенского суперклуба Мюллер попал в 11 лет, а к 30 годам он входит в топ-10 гвардейцев клуба (10-е место, 485 матчей) и в топ-10 лучших снайперов (5-е место, 185 голов). Вместе с «Баварией» Томас завоевал 20 командных трофеев.

«Великий тренер». Так и никак иначе называет Томас Мюллер Луи ван Гала, который разглядел в нем особенного футболиста. «Бавария» собиралась сдать неуклюжего форварда в аренду перед сезоном 2009/10, но Луи отстоял парня, и тот забил 19 мячей за клуб, а потом великолепно провел чемпионат мира. Как знать, как сложилась бы карьера Мюллера, не встреть он на своем пути голландца.

Герд Мюллер. Не только знаменитый форвард и супербомбардир, но и отец Томаса, которого зовут Герхард или Герд Мюллер. Такое вот совпадение: Герд Мюллер породил Томаса Мюллера.

Детство. А вот так выглядел Томас, когда еще помещался под стол во весь рост.

Thomas Muller Childhood Story Plus Untold Biography Facts https://t.co/moOy29UQlZ pic.twitter.com/lvoVKt5Yw0

Жеребцы. Томас Мюллер увлекается конным спортом и любит породистых лошадок. В прошлом году в его собственной конюшне появился первый житель. Растроганный Томас после этого сказал, что он теперь «почти папа».

🐴-Narr @esmuellert_ zu seiner starken Leistung in Freiburg: «Ich habe mich so ein bisschen anstacheln lassen. Gestern Abend ist mein erstes Fohlen der Saison auf die Welt gekommen, also ich bin praktisch frisch Papa geworden.» 😁 #MiaSanMia pic.twitter.com/tWAMfrMEAI