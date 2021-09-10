Разбудил «Спящего гиганта» и подарил «бронзу» Евро-2008. Гус Хиддинк от «А» до «Я»

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Голландец объявил об уходе из футбола.

Гус Хиддинк объявил о завершении тренерской карьеры, дал ясно понять, что камбэков не будет. Голландец еще шесть лет назад собирался сосредоточиться на своем огороде, но с тех пор поработал в «Челси», олимпийской команде Китая и сборной Кюрасао. 74 года — солидный возраст, а Хиддинк заслужил отдых после 40-летней тренерской карьеры, которая была богата на события.

«Анжи». Гуса в основном помнят по работе со сборной России, но ведь он также возглавлял махачкалинский клуб в его звездные времена. У Хиддинка в одной команде играли Расим Тагирбеков и Самуэль Это`О, Камиль Агаларов и Виллиан, а «Анжи» под началом голландца брал «бронзу» РПЛ и добирался до финала Кубка России.

Бундесманшафт. Между голландцами и немцами до сих пор напряженные отношения, особенно среди футбольных фанатов, но Гус Хиддинк — человек мира, и для него нет границ. Как-то он рассказывал, что мог возглавить сборную Германии:

Вроде бы в 2004 году это было. Я тогда общался с генеральным секретарем Немецкого футбольного союза Вольфгангом Нирсбахом. Но тогда у меня был контракт с ПСВ , что-то не срослось.

Варссевелд. Город в Нидерландах близ границы с Германией, где семья Хиддинков проживает на протяжении нескольких веков. Родился там и Гус, который был третьим из шести сыновей в своей большой семье.

Геррит. Отец Хиддинка во время Второй мировой был членом нидерландского Сопротивления. Укрывал евреев от оккупационных властей, переправлял сбитых союзных летчиков в Швейцарию. После войны Геррит был посвящен в рыцари монархом Нидерландов и получил благодарность от Израиля за многочисленные спасенные жизни евреев.

Джаз. Из музыки Хиддинк предпочитает рок, в частности, творчество групп Pink Floyd и Dire Straits, а еще обожает джаз. Кстати, его брат Ханс — джазовый музыкант. Единственный из шести братьев, кто не связал свою жизнь с футболом.

Евро-2008. Самое счастливое лето в истории футбольной России нам подарил старина Гус. На Евро-2008 сборная России играла ярко, обыграла Грецию и Швецию в группе, а в четвертьфинале выбила оранжевых голландцев. Но оранжевое настроение было на наших улицах.

Гус Иванович Хиддинк завершил тренерскую карьеру! Спасибо за всё, волшебник ❤️👏 pic.twitter.com/SJ0svPWaCb — Сборная России (@TeamRussia) September 9, 2021

Жирков. Единственный футболист из «бронзовой» команды Хиддинка, который играл за сборную России и в 2021 году. Кстати, Гус очень высокого мнения о Юрии:

Это один из лучших защитников в мире, с кем я работал. Что он делает ногами, обеими, но особенно левой. Это потрясающе.

Заслуженный тренер России. Есть у Гуса Ивановича и такое звание.

Иваныч. Это «отчество» приклеилось к голландцу во время работы с нашей сборной. Хиддинк умел расположить к себе людей, быстро стал в доску своим и в России, а после Евро-2008 его просто боготворили.

Йо. Так звали маму Хиддинка.

Кузнец. Применительно к выступлению сборной России на Евро-2008 Хиддинка у нас называют кузнецом успеха, а ведь он мог стать настоящим кузнецом. Его дед по материнской линии Ян-Виллем Принсен владел этим ремеслом и рассчитывал передать его одному из внуков. Да вот хотя бы бойкому Гусу.

Марк и Майкл. Сыновья Хиддинка от брака с Ине Бемкес. Марк работает футбольным скаутом в «Де Графсхапе».

Охотничьи псы. К кузнечному ремеслу Гус оказался не расположен, но тот же дедушка был знатным охотником и заводчиком охотничьих собак, которых юный Хиддинк дрессировал в детстве. Говорит, что помогло ему открыть в себе педагогический талант.

Пение. Хиддинк обожает петь, однажды признался, что у него дома есть караоке-система, которой он регулярно пользуется.

«Спящий гигант». Такое меткое прозвище дал Хиддинк Павлюченко, причем форварду оно совсем не нравилось. Зато Роман и «проснулся» в памятном матче с Англией, где оформил победный дубль, и на Евро-2008, где забил три мяча.

Тренерская карьера. Гус начал на позиции ассистента в «Де Графсхапе» в 1982-м, потом перешел на аналогичную работу в ПСВ , который возглавил в 1987 году, чтобы в первый же сезон выиграть «Золотой требл» — чемпионат Нидерландов, Кубок Нидерландов и Кубок чемпионов. Впоследствии тренировал «Фенербахче», «Валенсию», мадридский «Реал», «Бетис», «Челси», «Анжи», сборные Нидерландов, Южной Кореи, Австралии, России, Турции и Кюрасао.

Физрук. Футбольных тренеров нередко так называют, пытаясь унизить, но Хиддинк гордится тем, что на протяжении 12 лет совмещал работу в профессиональном футболе с преподаванием физкультуры в школе для трудных и умственно отсталых детей.

«Харли Дэвидсон». Хиддинк любит кататься на двух колесах, причем ему важна не высокая скорость, а ощущение обузданной мощи и неповторимый рев мотора.

Цинизм. У гуманиста Хиддинка, по его собственному признанию, непереносимость цинизма.

Чашечка кофе. Неотъемлемый спутник Хиддинка в течение дня. Гус пристрастился к кофе в Испании, где подсел на кортадо. В те времена выпивал по 20-25 чашек за день.

Щи. Гус подружился с русской кухней. Его знакомство началось со щей, а любимыми блюдами стали пироги с яблоками и котлеты.

Южнокорейская сказка. Гус Хиддинк вывел сборную Южной Кореи в полуфинал домашнего ЧМ -2002. В плей-офф корейцы выбили Италию и Испанию, а немцам уступили с минимальным счетом.

Языки. Хиддинк — полиглот. Свободно говорит на голландском, английском, немецком, французском и испанском. Не в совершенстве знает итальянский, португальский и русский, обладает базовыми познаниями в японском и корейском языках.