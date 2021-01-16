Шрек с ирландскими корнями. Яркая карьера и скандальная жизнь Уэйна Руни

1610800155

16 января 2021, 15:29

Форвард выбрал новую профессию.

Англия. Лучший снайпер в истории «Трех Львов». 120 матчей – второй результат после Питера Шилтона, и 53 забитых мяча. У Кейна есть шанс побить рекорд, но Руни пока единственный с полтинником мячей. У Бобби Чарльтона 49, у Линекера – 48 голов.

Братья. Есть младший на пять лет брат Джон, 30-летний атакующий полузащитник клуба «Барроу». Второй брат – Грэм, не играл, а у кузена Томми не задалась карьера в профессионалах, закончил в 2009 году. Все Руни – хулиганистые, Грэм как-то подставил брата дружбой с британскими нацистами.

Волосы. Уэйн в целом о внешности не беспокоится – если говорим об одежде, но очень рано начал лысеть. Появился комплекс, поэтому в июне 2011 года посетил известную лондонскую клинику и сделал пересадку волос. Как знаем, процедура прошла успешно.

«Дьяволы». За МЮ Уэйн сыграл 559 матчей, забил 253 гола и смог побить еще один рекорд сэра Бобби Чарльтона. С «красными дьяволами» у Руни 16 трофеев, в том числе победа в Лиге чемпионов в Москве. А еще 5 чемпионских званий.

Жена. Колин знает со школы. Но Руни – ужасный муж. Впервые начал изменять, когда супруга была на пятом месяце беременности с первым сыном – и сознался в этом. Сейчас у пары четверо сыновей, поэтому супруга решила, что правильнее растить их вместе, пока маленькие. Но Колин – пример богатой многодетной матери на грани развода.

Загулы. Алкоголь был – можно вспомнить задержание за пьяный дебош в аэропорту. Девки были, Руни и не отрицал, начиная с проституток и официанток, что продавали свои истории прессе. Говорят, что Уэйн работал со специалистами, чтобы отказаться от алкоголя и измен.

Ирландия. Руни мог выбрать сборную этой страны, поскольку его дедушка и бабушка по линии отца – ирландцы. В этом месте заходит аристократ Аршавин с оценкой «колхозник», но вряд ли Уэйн стыдится происхождения, ведь стыдиться нечего. Он – народный форвард, и ирландский, и английский.

Книги. Уэйн — фанат Гарри Поттера. Не просто посмотрел все фильмы, а прочитал все творения Роулинг. Партнеры по команде шутили, что это единственные книги, которые Руни прочитал за всю жизнь. А его собственную скандальную многотомную биографию написал, конечно же, профессионал.

«Ливерпуль». Руни много раз говорил, что ненавидит этот клуб. С симпатией относится к «Селтику» — не совсем удивительно, ведь из семьи католиков, а не протестантов, а обожал лишь «Эвертон». «Манчестер Юнайтед» выбрал как раз по причине общей нелюбви к «Ливерпулю».

Музыка. Когда к музыкальным критикам попадали плейлисты Уэйна, то его всегда высмеивали за ужасный вкус. Слушает британскую попсу, слезливую, о любви. Эд Ширан – самый качественный, а ужасная группа «Stereophonics» — его любимая. У Руни есть татуировка с названием альбома этой банды — «Образования ровно столько, чтобы играть».

Награды. Руни был футболистом месяца в АПЛ пять раз за карьеру. Раньше это был рекорд, но потом ван Перси сравнялся с Уэйном, а Джеррард, Кейн и Агуэро его обошли. Еще Руни был игроком года в Англии, является лучшим снайпером МЮ в еврокубках (39 мячей). И не добрался до вершин рейтинга «Золотого мяча» — там слишком длинная очередь.

Образование. Уэйн школу не окончил, упомянутая выше татуировка – прямая отсылка. Но у Руни не требовали показать диплом крутого университета, принимая на тренерскую работу в «Дерби». Но лицензии УЕФА придется получить. Впервые в жизни Руни заставят сдавать серьезные экзамены.

Роналду. В четвертьфинале ЧМ -2006 Руни получил красную карточку после жалоб Роналду, но это совпадение не помешало дружбе. Криштиану и Уэйн были хорошими товарищами в МЮ . Уэйн не настолько близкий друг Роналду, как Коэнтрау, но в Англии они вместе играли и развлекались.

Тренер. Руни назначили главным в «Дерби Каунти», где работал Лэмпард. Коллектив готов к легендарному футболисту у руля. Лидерские качества у Уэйна есть. Если сработает программа лечения от алкоголизма, то у Руни есть шанс. Но зависимые люди в профессии с постоянными стрессами – мины замедленного действия.

Удар. У Руни исключительно мощный удар. Врожденное качество сочетается с его телосложением – крупный парень, похожий на регбиста. В 2012 году мяч после неточного удара форварда сломал руку 9-летнему фанату Джейми Томасу. Вратари много раз ощущали на себе силу выстрела Уэйна.

Фергюсон. Они точно не друзья, что ясно из заявлений друг о друге. Но без шотландца Руни мог спиться. Даже у Фергюсона порой сдавали нервы, когда Уэйн вместо тренировок курил сигарету за сигаретой и пил пиво. Когда Уэйн приходил на тренировки с перегаром, то сэр Алекс очень злился. Был момент, когда Руни едва не отдали в «Манчестер Сити» в наказание за плохое поведение.

Хет-трик. О Холанде мир заговорил после его голов в Лиге чемпионов за «Зальцбург», а до этого после 9 мячей в ворота Гондураса на чемпионате мира для молодежных сборных. У Руни был крутой дебют за «Эвертон» — его гол прервал 30-матчевую серию «Арсенала» без поражений, но вся Европа его запомнила после первой игры в ЛЧ и хет-трика «Фенербахче».

Цитата. Руни забил великолепный мяч «Манчестер Сити» в дерби, но очень правильно сказал о вкладе форвардов в игру:

Хорошо, когда голы красивые, но лучше, если они победные.

Шрек. Прозвище Уэйна из-за выражения лица и пропорций. Также его называли Уазза – по аналогии с Газзой. Люди, что придумали кличку, угадали — за полем у Уэйна и Пола достаточно общего.

Щедрость. Тут, конечно же, надо благодарить Колин Руни, ведь заведует фондами мужа. Только от выставочной игры между МЮ и «Эвертоном» четыре фонда для помощи детям получили 1.4 млн евро. За всю карьеру Руни помог многим, хотя понятно, что такая деятельность чаще любит тишину.

Эмоции. Уэйн – горячий парень. С ним многие скандалили, не только Фергюсон и Мойес. И в основном несдержанность Руни вредила ему самому. Сам признавал, что проиграл 50 тысяч фунтов в казино, а в прессе была информация о 500 тысячах и игровой зависимости, от которой Руни лечился. Меры не знает ни в чем, настоящий бык.

Я. Руни обычно встречали по одежке, ведь «сельский» на вид. Хотя бисиклеты и умные решения в атаке выдают в нем великого футболиста. Но образ Шрека прилип, а многочисленные скандалы убедили фанатов МЮ и сборной Англии, что имеют дело с одаренным спортсменом, который всегда плевал на правила и дисциплину.

Тем забавнее, что начал путь тренера, где без четкого планирования не будет успехов. Возможно, Руни правильно сделал, что остановился как игрок и перевернул страницу. У него давно личные проблемы – говорил друзьям, что устал от ссор дома, пора найти себя в чем-то новом. Но не верьте, что в истории МЮ было много таких игроков.

Руни – лучший снайпер клуба и сборной. Уэйн среди легенд футбола, это Варди на максимальных настройках. Рано и успешно начал, а благодаря Фергюсону и жене не пропил великую карьеру, как Гаскойн. Посмотрим на Руни в роли тренера – серьезный вызов для упрямого Уэйна.