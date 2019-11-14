Украина - Эстония: прогноз от букмекерской конторы Pinnacle

вчера, 14:55

Украина

Украинцы уже гарантировали себе место на Евро-2020. Подобного результата удалось добиться благодаря победе над сборной Португалией 2:1. Подопечные Андрея Шевченко находятся на хорошем ходу.

Одним из важнейших действующих лиц в нынешней сборной является Руслан Малиновский. В его активе 3 гола и три результативные передачи.

Эстония

Команда отвратительно действует в рамках отбора к Евро-2020. Команда сумела заработать очки, только в противостоянии с Беларусью. Итоговый счет был зафиксирован 0:0. Последний поединок эстонцы проиграли со счетом 0:3 сборной Германии.

Тяжело очень в атаке даются созидание команде. Совершенно ничего не получается. Целая масса невынужденных ошибок мешает достичь желаемого уровня в рамках игрового процесса.

Котировки БК Pinnacle

Победа Украины – 1,16

Ничья – 7,44

Победа Эстонии – 16,00

Интересные факты

Украинцы выиграли 4 из 5 последних поединков

Эстонцы проиграли 4 из 5 последних матчей

Сборная Украины не проигрывает на домашней арене на протяжении девяти поединков

Прогноз

Тяжеловато будет украинцам, так как команда уже гарантировала себе место на Евро-2020 и физическое состояние у команды не идеальное. Матч пройдет в Запорожье. Учитывая это очень трудно будет вот так сразу с места в карьер действовать подопечным Шевченко. Ожидаем, что эстонцы как всегда закроются, по-другому они действовать не умеют. Непросто будет сборной Украине вскрыть массированную обороту соперника. Наша ставка – итоговый тотал меньше 3 мячей за коэффициент 2,05 в букмекерской конторе Pinnacle.