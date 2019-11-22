Жребий брошен. Россию на Евро-2020 ждёт выезд в Копенгаген

сегодня, 13:00

Сегодня УЕФА проведет жеребьевку для 16 сборных, которые еще надеются попасть на Евро-2020. Не забывает «Соккер.ру» и о маленьком, но важном решении для сборной России.

Для нас такой формат жеребьевки, как и формат проведения чемпионата Европы в 12 разных городах и странах, выдвигающий определенные требования к соревновательной части, в новинку, поэтому давайте разбираться вместе. Итак, в финальной части Евро-2020 примут участие 24 команды. Такое количество участников не впервые, дебютным чемпионатом Европы с таким числом сборных стал Евро-2016, который прошел во Франции, но тогда был классический отбор и единственный хозяин турнира.

Почему расписание Евро частично известно?

Принимающие Евро города связаны попарно, соответственно, представляющие их сборные в случае выхода в финальную часть автоматически попадают в одну группу. Копенгаген и Санкт-Петербург идут в связке, в этих городах пройдут матчи группы «B», поэтому Россию и Данию невозможно разделить, это априори включено в логистический план проведения турнира.

Кстати, это пока единственная воссоединившаяся хозяйская пара. «Напарник» Италии уже точно не выйдет на Евро-2020, в Баку увидят чемпионат Европы, но без сборной Азербайджана, еще в четырех парах одна сборная квалифицировалась в финальный турнир, а другая сыграет в стыковых матчах. Испания ждет Ирландию, Германия — Венгрию, Англия — Шотландию, Нидерланды — Румынию. Если «вторые половинки» пройдут стыки, то попадут в соответствующие группы, где уже обжились более удачливые товарищи.

Корзина 1: Бельгия, Италия (хозяин-A), Англия (хозяин-D), Германия (хозяин-F), Испания (хозяин-E), Украина.

Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Нидерланды (хозяин-C), Россия (хозяин-B).

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания (хозяин-B), Австрия, Швеция, Чехия.

Корзина 4: Уэльс, Финляндия, Победитель стыковых матчей пути А, Победитель стыковых матчей пути В, Победитель стыковых матчей пути С, Победитель стыковых матчей пути D.

Хозяева группы B сборные России и Дании образуют пару команд, а третьей в их компании будет сборная Бельгии, так как иных вариантов не остается: еще одного хозяина брать нельзя, а их в первой корзине четыре, Украину и Россию УЕФА разводит специальным решением. Четвертой командой в нашей группе будет Финляндия или Уэльс, и здесь можете узнать подробности.

Какую важную новость сборная России узнает сегодня?

Собственно, осталось выяснить, сколько матчей сборные России и Дании проведут в родных стенах. Городов два, стадионов два, но ведь предстоит очная встреча, которую должен принять Санкт-Петербург или Копенгаген. Если повезет, сборная России на групповой стадии все три игры проведет на своем поле, если чуть больше повезет датчанам, то на матч с ними придется ехать в Копенгаген.

Что представляют собой стыковые матчи Евро-2020?

Забудьте о классических стыках, которые играются по системе «дома и в гостях», на этот раз каждую из оставшихся четырех путевок оспорят четыре команды, которые проведут одноматчевые полуфиналы и финал. Победитель каждого из четырех мини-турниров пробьется на Евро-2020. В этих матчах примут участие лучшие представители групп Лиги наций 2018/19 или их заместители, если лучшие уже попали на чемпионат Европы через классический отбор.

Стыковые матчи разделены на четыре Пути (A, B, C и D), как в Лиге наций. На каждом Пути хозяевами полуфинальных матчей станут команды с более высоким рейтингом, а сегодняшняя жеребьевка должна определить, на чьем поле пройдет финал. Вот только состав участников по корзинам или по Путям мы до конца не знаем, так как потребуется дополнительная жеребьевка, чтобы разбить склейку Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния. Три команды пойдут по Пути A, одна отправится на Путь C.

Путь A: Исландия, Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния*

Путь B: Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия

Путь C: Шотландия, Норвегия, Сербия, Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния*

Путь D: Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь

Путь A

Пока наверняка известна только одна команда на этом маршруте — Исландия. «Викинги» являются единственными представителями Пути A Лиги наций в стыковых матчах, поэтому они точно будут хозяевами одного из полуфиналов.

Исландия — команда X

Команда X – команда X

Путь B

Здесь осталось только выяснить, победитель какой пары примет финальный матч. Представьте себе, в схватке за право сыграть на Евро-2020 могут сойтись две Ирландии!

Босния и Герцеговина — Северная Ирландия

Словакия — Ирландия

Путь C

Три победителя групп в Лиге наций расселись по местам, осталось выяснить, кто сыграет с Шотландией. Это может быть Болгария, Израиль, Венгрия или Румыния.

Шотландия — команда X

Норвегия — Сербия

Путь D

Кто бы из этих сборных ни пробился на Евро-2020, это будет дебют. Болеем за соседей!

Грузия — Беларусь

Северная Македония — Косово

Когда определятся последние участники Евро-2020?

Полуфиналы стыковых матчей намечены на 26 марта 2020 года, финалы — на 31 марта. Таким образом, во время жеребьевки финального турнира Евро-2020, которая пройдет 30 ноября, мы по-прежнему будем знать только 20 участников из 24.

UPD

Сборная России по футболу сыграет два из трех матчей группового этапа Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Сборные России и Дании автоматически распределены в группу B чемпионата Европы как хозяева турнира. Матчи группы В пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене. По итогам жеребьевки сборная России проведет два матча на домашней арене, сборная Дании - три.