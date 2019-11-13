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Во Франции состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги

сегодня, 09:27

Во Франции провели жеребьевку 1/8 финала Кубка лиги. «Монако», за который играет российский полузащитник Александр Головин, встретится с «Лиллем». В соперники действующему чемпиону страны «Пари Сен-Жермен» достался «Ле Ман».

Все пары 1/8 финала Кубка лиги Франции:

«Монако» – «Лилль»

«Нант» – «Страсбур»

«Ле Ман» – ПСЖ

«Лион» –  «Тулуза»

«Реймс» – «Монпелье»

«Амьен» – «Ренн»

«Ним» – «Сент-Этьен»

«Брест» – «Бордо»

Игры пройдут 17 и 18 декабря.

Напомним, что в прошлом туре французской Лиги 1 «Монако» обыграл «Дижон» благодаря голу Александра Головина.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   8 / 895
сегодня в 13:22
Не знаю, кто такие Ле Ман но хотелось бы чтобы они опорожнили мешок.
Wolverhampton
Wolverhampton
   381 / 895
сегодня в 10:15
Мешкам везёт!
ДАША Д
ДАША Д
   213 / 895
сегодня в 09:52
Ле Ман под каток попал.
STVA 1
STVA 1
   112 / 895
сегодня в 09:40
Будет заруба с Лиллем..
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