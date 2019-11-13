Во Франции состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги

Во Франции провели жеребьевку 1/8 финала Кубка лиги. «Монако», за который играет российский полузащитник Александр Головин, встретится с «Лиллем». В соперники действующему чемпиону страны «Пари Сен-Жермен» достался «Ле Ман».
Все пары 1/8 финала Кубка лиги Франции:
«Монако» – «Лилль»
«Нант» – «Страсбур»
«Ле Ман» – ПСЖ
«Лион» – «Тулуза»
«Реймс» – «Монпелье»
«Амьен» – «Ренн»
«Ним» – «Сент-Этьен»
«Брест» – «Бордо»
Игры пройдут 17 и 18 декабря.
Напомним, что в прошлом туре французской Лиги 1 «Монако» обыграл «Дижон» благодаря голу Александра Головина.