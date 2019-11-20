Россия знает соперников! Полный расклад Евро-2020

сегодня, 10:00

«Соккер.ру» объясняет, почему у футболистов Черчесова уже есть группа, и почему жеребьевка в конце ноября будет необычной.

Почему Россия знает своих соперников?

Евро-2020 – юбилейный чемпионат континента, поэтому в УЕФА решили заработать больше денег. Организовали турнир в странах с готовой инфраструктурой. Экономия на подготовке, а также удобно фанатам стран-хозяев.

От Лондона до Баку, от Санкт-Петербурга до Рима – сыграют на 12 аренах. Чтобы упорядочить хаос, в УЕФА разделили хозяев Евро-2020 по парам. Поскольку Россия и Дания как раз такой дуэт, и сразу вышли в финальную часть сразу после отбора, то уже в одной группе.

Также в первую корзину прошли шесть лучших по показателям победителей обычного отбора – Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания и Украина. Здесь четверо хозяев турнира, с которыми Россия не может играть по умолчанию, а с Украиной по понятным причинам развели на групповом раунде.

Остается Бельгия – знакомый и неудобный соперник. Поскольку сама Россия попала во вторую корзину, а Дания – в третью, то для команды Черчесова осталось отобрать только одного соперника – из четвертой корзины, где знаем две команды из шести.

Снова включается регламент необычного Евро. Напрямую не вышли сразу четыре страны-хозяйки Евро-2020 – Венгрия, Шотландия, Румыния и Ирландия. Следовательно, их условно «ждут» в разных закрепленных группах. Но в квартет России и Дании их отправить нельзя, ведь организаторы кубка должны минимум по две игры провести дома.

С Косово – путь D Лиги Наций, команду Черчесова тоже разводят, поэтому с вероятностью в 50 % третьим соперником команды Черчесова станет или сборная Финляндии – тогда в Санкт-Петербурге будет высадка футбольного десанта из соседней страны, или команда Уэльса.

Жеребьевка 30 ноября для сборной России упрощается максимально, пока на 75 % знаем состав лишь одного квартета.

Состав группы В: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия (или Уэльс).

Кто еще может пройти на Евро через Лигу Наций?

По регламенту турнира, который выиграла Португалия, в финальную часть отправится четыре победителя плей-офф Лиги Наций. Как и предполагалось, почти все из первого дивизиона отобрались на турнир через обычный отбор – следовательно, уступили места командам, которые традиционный путь не осилили.

Через два дня, 22 ноября, пройдет отдельная жеребьевка именно плей-офф Лиги Наций, где между собой сыграют интересные соперники, часть из которых никогда в финальных частях Евро не бывала. Например, в четвертом дивизионе группы выиграли Грузия, Беларусь, Косово и Северная Македония – разыграют путевку.

По регламенту Лиги Наций команда, которая лучше всех сыграла в группе, играет против той, что сыграла хуже всех. Будет большая битва Грузии и Беларуси, а македонцам придется играть против Косово. В следующем году пройдут полуфиналы и финал в каждом из путей.

Плей-офф дивизиона D: Грузия – Беларусь; Северная Македония – Косово.

Также определились по тому же принципу – количеству набранных очков и разницей мячей в Лиге Наций, соперники по плей-офф во втором дивизионе. Босния и Герцеговина сыграет против Северной Ирландии, а Словакия сразится с Ирландией. В финале возможна как битва двух Ирландий, так и сражение Пьянича против Гамшика.

Плей-офф дивизиона В: Босния и Герцеговина – Северная Ирландия; Словакия - Ирландия.

Немножко более запутанной на первый взгляд остается ситуация в путях А и С, но на самом деле все просто. Многие победители Лиги Наций разных дивизионов – Нидерланды, Португалия, Англия и Украина, прошли напрямую, поэтому начали скакать в чужие плей-офф успешные команды других кластеров Лиги Наций.

Следовательно, на данный момент на три места в пути А – из изначальных участников дивизиона осталась одна Исландия, претендует четыре сборные: Болгария, Израиль, Венгрия и Румыния. Четвертый лишний пойдет по пути С – шотландцы ждут соперника.

Плей-офф дивизиона С: Норвегия – Сербия; Шотландия – Болгария (Венгрия; Израиль; Румыния).

Остается разобраться с первым дивизионом. Сеяная Исландия сыграет в полуфинале с самым слабым участником квартета – румынами, если те не достанутся шотландцам. Суть понятная: одна команда из квартета сыграет с британцами, одна – достанется Исландии, еще две - между собой.

Плей-офф дивизиона А: Исландия – Болгария (Венгрия; Израиль; Румыния); любая пара из той же четверки – Болгария, Венгрия, Израиль, Румыния.

Также важно знать, что хозяева турнира приписаны к конкретным группам. Румыны – к квартету С (матчи пройдут в Бухаресте), и в этой четверке уже стали известны два участника, шотландцы – к D (играть в Глазго), ирландцы – к Е (поединки в Дублине), а венгры – к группе F (Будапешт ждет гостей).

Какими могут получиться квартеты, ждем «группу смерти»?

Почти обозначен только состав группы России – Бельгия, Дания и кто-то из пары Уэльса и Финляндии. Шесть команд из корзины 1 распределены по шести группам, и поскольку напрямую отобрались также Нидерланды, то отправляются в единственную группу, где еще не было хозяев – к сборной Украины.

Также учтите сказанное чуть выше. Если румыны проходят через плей-офф Лиги Наций – отправляются к Голландии и Украине. Италии – матке группы А, остается на выбор Уэльс или Финляндия, ведь еще напарник по сетке турнира – Азербайджан, не прошел ни обычный отбор, ни в полуфинал Лиги Наций.

Если Шотландия пройдет – сыграет с Англией, если Ирландия – отправится к Испании, если Венгрия – к Германии. Если не считать факт, что участникам группы А придется налетаться – будут матчи в Баку и Риме, между которыми 4 000 километров, то в целом Евро-2020 довольно удобный для фанатов, которые хотят увидеть матчи только своей команды.

Зато турнир сложный для любителей смотреть разные группы или наблюдать за несколькими поединками плей-офф в живую. Впрочем, все это может компенсировать понимание, что будет немало сильных пар и интересных соперников. Например, Франция и Португалия могут оказаться в группах Италии, Англии, Германии или Испании – готовый «квартет смерти» при любом из раскладов.

Возможная четверка Украина – Нидерланды – Швеция – Исландия (Румыния) тоже будет непростой и интересной. Разговоры, что Евро потерял, увеличив количество участников до 24, не имеют под собой оснований. Да, будет счастливый билет для одной сборной из четверки с косоварами, македонцами, грузинами и белорусами. Команды не совсем сильные, но народы-то заслужили шанс увидеть большой футбол!

Турнир будет сильным по составу, ведь во второй корзине Франция, Польша, Швейцария и Хорватия – чемпионы и вице-чемпиона мира, участник финала четырех Лиги Наций и команда, у которой в атаке Левандовски. В третьей корзине выделяется Португалия, но Турция, Швеция, Австрия и Чехия в последнее время не сбавляли, а могли себе позволить приличные матчи. Турки обыгрывали французов, чехи – англичан.

И даже сборная Финляндии, если достанется России, обязательно повоюет – не самый простой соперник, прибавивший в игре. С другой стороны, команде Черчесова грех жаловаться. Если бы не формат турнира, то у России могли быть такие тройки соперников – Германия, Португалия, Исландия, или Рамос, Роналду, Бэйл (Испания, Португалия и Уэльс). Так что датчане, бельгийцы и финны (валлийцы) – нормальный жребий. Ведь посмотрите на состав корзин – очень даже неплохой:

Корзина 1: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина.

Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Нидерланды, Россия.

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия.

Корзина 4: Уэльс, Финляндия, 4 победителя плей-офф Лиги Наций.

Оставляем пометку, что в УЕФА могут немного перетасовать расклад, если вдруг решат переместить Россию в первую корзину, а Данию – во вторую, но такие перемещения лишние и бессмысленные. И так группы вырисовываются, логика понятная – связали хозяев попарно. Уже 20 участников есть, осталось дождаться победителей плей-офф Лиги Наций.

Зарубы весной будут страшными, ведь многим, вроде израильтян, боснийцев, грузин, белорусов, македонцев или косовских албанцев, выпал исторический шанс дебютировать в финальной части Евро. А болгары, шотландцы или норвежцы давным-давно отбор не проходили. Многие мечтают об успехе, и только у России круг соперников сейчас составляет всего четыре команды.