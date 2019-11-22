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Матч Кубка России «Спартак» - ЦСКА пройдет на «Открытие Арене»

вчера, 12:38

Состоялась жеребьевка хозяев полей в матчах 1/4 финала Кубка России.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится на стадионе «Открытие Арена». «Зенит» сыграет с «Ахматом» в Грозном, а встреча «Шинник» — «Урал» пройдет в Ярославле.

В паре «Химки» — «Торпедо» хозяин поля был определен автоматически (по наибольшей разности выездных и домашних матчей начиная с 1/16 финала).

Матчи 1/4 финала Кубка России состоятся 4 и 5 марта 2020 года.

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Все комментарии
unoejk
unoejk ответил МКС
   119 / 831
вчера в 20:46
Модератор Ты меня банишь, то на сутки То на неделю, за малейшие нарушения, не заслуживавшие даже троллинга А это ЧТО???????????????? Висит уже весь вечер ПерекатиПолеПерекатиПоле ответил Бутсы 40 / 829сегодня в 18:52 Иди, свинья, пересматривай записи 55 летней давности и вспоминай свои славные победы. А я вспомню те, которые видел лично и не так давно. Пятёрики история говоришь? Ну так значит история у вас позорная, позорное настоящее, и не менее позорное, свин, будущее.
Добрый день. Поправил.
Заполярный
Заполярный ответил ПерекатиПоле
   189 / 831
вчера в 20:42
    МКС
    МКС
       65 / 831
    вчера в 20:36
    Модератор

    Ты меня банишь, то на сутки

    То на неделю, за малейшие нарушения, не заслуживавшие даже троллинга

    А это ЧТО????????????????

    Висит уже весь вечер

    ПерекатиПолеПерекатиПоле ответил Бутсы 40 / 829сегодня в 18:52
    Иди, свинья, пересматривай записи 55 летней давности и вспоминай свои славные победы. А я вспомню те, которые видел лично и не так давно.
    Пятёрики история говоришь? Ну так значит история у вас позорная, позорное настоящее, и не менее позорное, свин, будущее.
    Vadik
    Vadik
       339 / 831
    вчера в 19:55
    Ну и что!)) Коням, кажется, до лампочки, где мясных обыгрывать!)))
    blitz
    blitz
       285 / 831
    вчера в 19:16
    Армейцам не привыкать обыгрывать мясо на открывашке-мыльнице.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил VAN ARM
       144 / 831
    вчера в 19:06
    газон на нашей арене целее будет)))))
      Leningrad 84
      Leningrad 84 ответил Big krendel
         99 / 831
      вчера в 19:05
      Не плохо было бы финал Зенит - ЦСКА.
      К сожалению, это будет только полуфинал.
      Правда, судя по вероятному финалисту с другой стороны сетки, этот полуфинал будет равноценен финалу...
      Ваня лучший
      Ваня лучший
         30 / 831
      вчера в 18:50
      Зачем гадать на кофейной гуще, если мы даже не знаем, кто будет тренировать хряков в марте. То ли 8-й тренер за 9 лет, то -ли четвертый в этом сезоне.? Поживем, увидим. Все прогнозы это наши пожелания, не более того.
      Бутсы
      Бутсы ответил ПерекатиПоле
         57 / 831
      вчера в 18:41
      Ха) Так и знал что спартачи ходят и оцифровывают черно-белые номенклатурные победы. Я то лично присутствовал на всех знатных пятёриках. Ну а клуб твой по качеству не уступает вот этой записи: когда то было вполне себе ничего, сейчас выглядит старо, убого и ничего не понятно.
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле ответил Бутсы
           40 / 831
        вчера в 18:35
        Ха)
        Так и знал что спартачи ходят и оцифровывают черно-белые номенклатурные победы.
        Я то лично присутствовал на всех знатных пятёриках.
        Ну а клуб твой по качеству не уступает вот этой записи:
        когда то было вполне себе ничего, сейчас выглядит старо, убого и ничего не понятно.
        Крутой камерунец
        Крутой камерунец ответил Литейный 4
           36 / 831
        вчера в 18:23
        В марте на Открывашке нельзя играть. Там поле бетонное промёрзлое и продувает со всех сторон. Гыгыгы
        тебе откуда знать то?))) ты из чухонской области ни разу в жизни не выезжал)))
        Бутсы
        Бутсы ответил Big krendel
           57 / 831
        вчера в 18:14
        Не плохо было бы финал Зенит - ЦСКА.
        И Вилкова в состав зенита.
        Бутсы
        Бутсы ответил ПерекатиПоле
           57 / 831
        вчера в 18:10
        Скинь обзор шестёрочки, не видел. Могу ответкой накидать пятерочек от Зенита дырявым, в формате HD.
        А какой шестерочки? От Спартака или от Черноморца? Лови обе, не благодари. Могу ещё от динамиков 7 голов скинуть.



        Big krendel
        Big krendel
           33 / 831
        вчера в 18:02
        Не плохо было бы финал Зенит - ЦСКА.
        RIR68
        RIR68
           443 / 831
        вчера в 18:01
        растопчем спартачатину в её же логове!!!
        mortid
        mortid
           245 / 831
        вчера в 17:52
          Литейный 4
          Литейный 4
             16 / 831
          вчера в 17:45
          В марте на Открывашке нельзя играть. Там поле бетонное промёрзлое и продувает со всех сторон. Гыгыгы
          Литейный 4
          Литейный 4
             16 / 831
          вчера в 17:43
          Зениту и ЦСКА повезло. Попались нынче аутсайдеры. Красно белые, те вообще собрались в Пердив. гыгыгы
          Краснодар-65
          Краснодар-65
             221 / 831
          вчера в 17:20
          Спартак проект привилегированный - все кубковые матчи на открывашке играет.
          Томик
          Томик ответил спартак 1987
             821 / 831
          вчера в 16:58
          посмотрим кем команды усилятся этой зимой, для Спартака хорошо, что есть время до мартовской игры в кубке с цска. надеюсь на приобретение Шомуродова и хотя бы одного крайнего вингера, способного вспахать всю бровку как Аиртон слева...также возможен отъезд Крала в тотенхем ( пишут Моуринью будет просматривать Чеха на матче урал - Спартак в это воскресенье) также очень важно для нас удержать в команде Жиго, на которого хороший спрос в европе. Зобнина похоже в зенит за 30 млн евро уже не продать😂 у армейцев поговаривают про Соболева, приехал на просмотр Чеченец из Дании😳 посмотрим чем закончится аренда Бразильского полузащитника и будут ли кони его подписывать. ну и по матчу ахмат - зенит. хорошо, что игра будет в Грозном, Кадыров умеет мотивировать своих футболистов на первые календарные игры своих футболистов: сгонит всё население на стадион, сделая отличную явку, пригласит пару звёзд и целый хор, чтобы те спели гимн перед матчем и лучшим своим футболистам вручит ключи от мерседеса🤣 вобщем будем болеть за ахмат в матче против бомжей, у него есть хорошие шансы побороться за выход в лигу европы через кубок. из другой части сетки кубка России буду болеть за торпедо, которое уже начали прессовать не разрешая чёрно - белым играть на стадионе Эдуарда Стрельцова. надеюсь на Ярославль, правда из этих четырёх команд фаворит на выход в финал урал ( не хотелось бы видеть уральцев в финале, третий финал кубка России подряд они костьми лягут чтобы не проиграть после фиаско в двух от локомотива)
          Не смог дочитать.
          Олег Гутченко 2
          Олег Гутченко 2 ответил spartach n1
             259 / 831
          вчера в 16:52
          Наверное поставишь свой сарай на коней ?)
          Нет. Зачем? Я не азартный человек.
          МКС
          МКС
             65 / 831
          вчера в 16:47
          Коней пох где обыгрывать

          На унитазе было бы унизительней

          Но дома так дома
          Санчо Панса
          Санчо Панса
             120 / 831
          вчера в 16:41
          Очень жаль....Очень жаль расстраивать болельщиков Спартака, которые будут уходить в расстроенных чувствах с Открывашки) Вперед, ЦСКА!
          ДАША Д
          ДАША Д
             190 / 831
          вчера в 16:30
          МАТЧ-ТВ все равно не покажет.
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse
             31 / 831
          вчера в 16:18
          Фортануло армейцам...
          И специально лучше не выберешь арену.....На которой соперник проиграл 6 игр за два с половиной месяца...)))
          Литейный 4
          Литейный 4
             16 / 831
          вчера в 16:17
            VAN ARM
            VAN ARM
               310 / 831
            вчера в 16:17
            газон на нашей арене целее будет)))))
            dino-hsv
            dino-hsv
               28 / 831
            вчера в 16:12
            теперь спартак точно мимо трофея. если пройдут цска, а зенит пройдет ахмат, то ехать спартачам в питер - а это 99.9% вылет из кубка. без хейта - просто по факту
            ПерекатиПоле
            ПерекатиПоле ответил Заполярный
               40 / 831
            вчера в 16:12
            Скинь обзор шестёрочки, не видел.
            Могу ответкой накидать пятерочек от Зенита дырявым, в формате HD.
            спартак 1987
            спартак 1987
               595 / 831
            вчера в 15:59
            посмотрим кем команды усилятся этой зимой, для Спартака хорошо, что есть время до мартовской игры в кубке с цска. надеюсь на приобретение Шомуродова и хотя бы одного крайнего вингера, способного вспахать всю бровку как Аиртон слева...также возможен отъезд Крала в тотенхем ( пишут Моуринью будет просматривать Чеха на матче урал - Спартак в это воскресенье) также очень важно для нас удержать в команде Жиго, на которого хороший спрос в европе. Зобнина похоже в зенит за 30 млн евро уже не продать😂 у армейцев поговаривают про Соболева, приехал на просмотр Чеченец из Дании😳 посмотрим чем закончится аренда Бразильского полузащитника и будут ли кони его подписывать. ну и по матчу ахмат - зенит. хорошо, что игра будет в Грозном, Кадыров умеет мотивировать своих футболистов на первые календарные игры своих футболистов: сгонит всё население на стадион, сделая отличную явку, пригласит пару звёзд и целый хор, чтобы те спели гимн перед матчем и лучшим своим футболистам вручит ключи от мерседеса🤣 вобщем будем болеть за ахмат в матче против бомжей, у него есть хорошие шансы побороться за выход в лигу европы через кубок. из другой части сетки кубка России буду болеть за торпедо, которое уже начали прессовать не разрешая чёрно - белым играть на стадионе Эдуарда Стрельцова. надеюсь на Ярославль, правда из этих четырёх команд фаворит на выход в финал урал ( не хотелось бы видеть уральцев в финале, третий финал кубка России подряд они костьми лягут чтобы не проиграть после фиаско в двух от локомотива)
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