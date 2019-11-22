Матч Кубка России «Спартак» - ЦСКА пройдет на «Открытие Арене»

вчера, 12:38

Состоялась жеребьевка хозяев полей в матчах 1/4 финала Кубка России.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится на стадионе «Открытие Арена». «Зенит» сыграет с «Ахматом» в Грозном, а встреча «Шинник» — «Урал» пройдет в Ярославле.

В паре «Химки» — «Торпедо» хозяин поля был определен автоматически (по наибольшей разности выездных и домашних матчей начиная с 1/16 финала).

Матчи 1/4 финала Кубка России состоятся 4 и 5 марта 2020 года.