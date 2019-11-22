Матч Кубка России «Спартак» - ЦСКА пройдет на «Открытие Арене»

Состоялась жеребьевка хозяев полей в матчах 1/4 финала Кубка России.
Матч «Спартак» — ЦСКА состоится на стадионе «Открытие Арена». «Зенит» сыграет с «Ахматом» в Грозном, а встреча «Шинник» — «Урал» пройдет в Ярославле.
В паре «Химки» — «Торпедо» хозяин поля был определен автоматически (по наибольшей разности выездных и домашних матчей начиная с 1/16 финала).
Матчи 1/4 финала Кубка России состоятся 4 и 5 марта 2020 года.
Ты меня банишь, то на сутки
То на неделю, за малейшие нарушения, не заслуживавшие даже троллинга
А это ЧТО????????????????
Висит уже весь вечер
ПерекатиПолеПерекатиПоле ответил Бутсы 40 / 829сегодня в 18:52
Иди, свинья, пересматривай записи 55 летней давности и вспоминай свои славные победы. А я вспомню те, которые видел лично и не так давно.
Пятёрики история говоришь? Ну так значит история у вас позорная, позорное настоящее, и не менее позорное, свин, будущее.
Ты меня банишь, то на сутки
То на неделю, за малейшие нарушения, не заслуживавшие даже троллинга
А это ЧТО????????????????
Висит уже весь вечер
ПерекатиПолеПерекатиПоле ответил Бутсы 40 / 829сегодня в 18:52
Иди, свинья, пересматривай записи 55 летней давности и вспоминай свои славные победы. А я вспомню те, которые видел лично и не так давно.
Пятёрики история говоришь? Ну так значит история у вас позорная, позорное настоящее, и не менее позорное, свин, будущее.
Правда, судя по вероятному финалисту с другой стороны сетки, этот полуфинал будет равноценен финалу...
Правда, судя по вероятному финалисту с другой стороны сетки, этот полуфинал будет равноценен финалу...
Так и знал что спартачи ходят и оцифровывают черно-белые номенклатурные победы.
Я то лично присутствовал на всех знатных пятёриках.
Ну а клуб твой по качеству не уступает вот этой записи:
когда то было вполне себе ничего, сейчас выглядит старо, убого и ничего не понятно.
Так и знал что спартачи ходят и оцифровывают черно-белые номенклатурные победы.
Я то лично присутствовал на всех знатных пятёриках.
Ну а клуб твой по качеству не уступает вот этой записи:
когда то было вполне себе ничего, сейчас выглядит старо, убого и ничего не понятно.
https://www.youtube.com/watch?v=tMlvZ_xmL-8
https://www.youtube.com/watch?v=6OoPHVM9838
На унитазе было бы унизительней
Но дома так дома
На унитазе было бы унизительней
Но дома так дома
И специально лучше не выберешь арену.....На которой соперник проиграл 6 игр за два с половиной месяца...)))
И специально лучше не выберешь арену.....На которой соперник проиграл 6 игр за два с половиной месяца...)))
Могу ответкой накидать пятерочек от Зенита дырявым, в формате HD.
Могу ответкой накидать пятерочек от Зенита дырявым, в формате HD.