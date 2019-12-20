«Аталанта» - «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:30

«Аталанта»

«Оробичи» героически прошли групповой раунда Лиги Чемпионов и теперь попробуют упрочить свои позиции в чемпионате Италии. После 16-ти сыгранных туров «Аталанта» в присущей себе манере проиграла четыре матча, восемь раз победи и четыре раза делила очки со своими соперниками.

Набрав 28 очков, подопечные Гасперини расположились на шестой позиции. Из лазарета команды вернулся Дуван Сапата, но грядущий поединок может пропустить Йосип Иличич. В прошлом туре чемпионата «Аталанта» проиграла в гостях «Болонье» (1:2).

«Милан»

Постепенно Стефано Пиоли стабилизировал игру «Милана», который не проигрывает в четыре турах кряду. Ничейные матчи с «Наполи» (1:1) и «Сассуоло» (0:0), были разбавлены победами над Болоньей (3:2) и «Пармой» (1:0).

Набрав 21 очко, «Россонери» расположились на экваторе турнирной таблицы. Среди кадровых потерь гостей на этот матча – только защитник Дуарте Леонардо.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» - 1.819

Ничья – 3.890

Победит «Милан» - 4.400.

Интересные факты

«Аталанта» выиграла 3 из 5 последних домашних матча в Серии А.

В активе «Милана» 3 победы в последних 5 гостевых поединках чемпионата Италии.

В 6 предыдущих очных встречах соперников в Бергамо проходила ставка на ОБЗ.

Прогноз

«Аталанта» не изменяет своему стилю, играя в авантюрный футбол с направленностью на атаку. Скорей всего и в предстоящем матче «Оробичи» не будут слазить с ворот гостей, но и «Милан» сейчас набрал неплохую форму.