«Аталанта» - «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Аталанта»
«Оробичи» героически прошли групповой раунда Лиги Чемпионов и теперь попробуют упрочить свои позиции в чемпионате Италии. После 16-ти сыгранных туров «Аталанта» в присущей себе манере проиграла четыре матча, восемь раз победи и четыре раза делила очки со своими соперниками.
Набрав 28 очков, подопечные Гасперини расположились на шестой позиции. Из лазарета команды вернулся Дуван Сапата, но грядущий поединок может пропустить Йосип Иличич. В прошлом туре чемпионата «Аталанта» проиграла в гостях «Болонье» (1:2).
«Милан»
Постепенно Стефано Пиоли стабилизировал игру «Милана», который не проигрывает в четыре турах кряду. Ничейные матчи с «Наполи» (1:1) и «Сассуоло» (0:0), были разбавлены победами над Болоньей (3:2) и «Пармой» (1:0).
Набрав 21 очко, «Россонери» расположились на экваторе турнирной таблицы. Среди кадровых потерь гостей на этот матча – только защитник Дуарте Леонардо.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аталанта» - 1.819
- Ничья – 3.890
- Победит «Милан» - 4.400.
Интересные факты
- «Аталанта» выиграла 3 из 5 последних домашних матча в Серии А.
- В активе «Милана» 3 победы в последних 5 гостевых поединках чемпионата Италии.
- В 6 предыдущих очных встречах соперников в Бергамо проходила ставка на ОБЗ.
Прогноз
«Аталанта» не изменяет своему стилю, играя в авантюрный футбол с направленностью на атаку. Скорей всего и в предстоящем матче «Оробичи» не будут слазить с ворот гостей, но и «Милан» сейчас набрал неплохую форму.
Проще говоря, ждем минимум трех голов в этой встрече и предлагаем заиграть ставку ТБ(2,5) с коэффициентом 1.653 по линии букмекерской конторы Pinnacle.