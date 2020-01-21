«Боруссия» Дортмунд – Кельн: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:40

Стартовый матч 19-го тура немецкой Бундеслиги пройдет в Дортмунде, где местная Боруссия сыграет против Кельна. Представляем прогноз и обзор ставок от букмекерской конторы Pinnacle на предстоящий поединок.

«Боруссия» Дортмунд

«Шмели» после выхода из отпуска отметились эффектной победой над «Аугсбургом» в гостях с хоккейным счетом 5:3. В составе коллектива из Дортмунда феерил новичок Эрлинг Холланд.

Норвежец в дебютном матче за новый клуб оформил хет-трик, тем самым обеспечив важную победу для своей команды.

За счет этой виктории «Боруссия» обошла в турнирной таблице «Шальке» и взобралась на четвертую позицию. Расслабляться подопечным Люсьена Фавра никак нельзя, поскольку прямой конкурент из Гельзенкирхена уступает лишь по дополнительным показателям.

«Кельн»

«Козлы» приятно порадовали своих болельщиков перед уходом на перерыв, добыв три победы кряду. Закрепить этот успех «Кельн» успел и в первом матче 2020 года, когда на прошлых выходных обыграл дома «Вольфсбург» (3:1).

Двенадцать набранных очков позволили команде отдалиться от зоны вылета на расстояние трех очков и обосноваться на тринадцатой позиции в турнирной таблице.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» - 1.304

Ничья – 5.920

Победит «Кельн» - 9.980

Интересные факты

В первом матче текущего сезона Бундеслиги «Боруссия» обыграла «Кельн» в гостях (3:1).

«Шмели» обыграли «Козлов» в трех предыдущих очных встречах.

«Кельн» ни разу в истории не побеждал в Дортмунде – 8 поражений и 4 ничьи.

Прогноз

К предстоящему матчу обе команды подходят в приподнятом настроении, но «Боруссия» смотрится на две головы выше своего соперника. «Шмели» получили в распоряжение забивного форварда, который в первом же матча доказал готовность регулярно реализовывать голевые моменты.

Учитывая мотивацию хозяев укрепить позиции в ТОП-4 и поддержку болельщиков Дортмунд, предлагаем заиграть ставку на Ф1(-1,5) с коэффициентом 1.753 в букмекерской конторе Pinnacle.