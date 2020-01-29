«Боруссия» Дортмунд – «Унион» Берлин: прогноз и ставки от БК Pinnacle

29 января 2020, 12:29

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют дортмундская «Боруссия» и берлинский «Унион».

«Боруссия» Дортмунд

«Шмели» после зимней паузы одержали две победы в чемпионате Германии, что позволило команде Люсьена Фавра удержаться на четвертой позиции в турнирной таблице.

В поединках против «Аугсбурга» (5:3) и «Кельна» (5:1) отлично проявил себя новичок «Боруссии» Эрлинг Холанд. Норвежский форвард сперва оформил хет-трик в воротах «Фуггеров», а затем отгрузил еще два гола в ворота «Козлов».

«Унион» Берлин

Клуб из Берлина в прошлом туре чемпионата Германии прервал неудачную серию, которая длилась с середины декабря. В ее ходе «Унион» проиграл три поединка кряду, уступив «Хоффенхайму» (0:2), «Фортуне» (1:2) и РБ «Лейпциг» (1:3).

Успешным для «Униона» получился домашний поединок против «Аугсбурга», который был переигран со счетом 2:0. С 23 очками в активе, столичный коллектив расположился на 11 позиции в турнирной таблице Бундеслиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» - 1.259

Ничья – 6.330

Победит «Унион» - 12.060

Интересные факты

«Унион» победил «Боруссию» в матче первого круга со счетом 3:1.

Команды сыграли 3 очных встречи – 1 победа «Униона» и 2 победы «Боруссии» на Кубок Германии.

«Боруссия» не проигрывала в домашних матчах текущего сезона Бундеслиги – 6 побед и 3 ничьи.

«Унион» не побеждал в 4 предыдущих выездных поединках чемпионата Германии – 3 поражения и 1 ничья.

Прогноз

«Шмели» во второй части сезона выступают очень мощно, сокрушая своих соперников результативной атакой. «Унион», показывающий свой лучший футбол в Берлине, вряд ли сможет выстоять в Дортмунде. Тем более, что хозяева будут решительно настроены отомстить сопернику за поражение в первом круге.

Предлагаем заиграть ставку на Ф1(-1,5) с коэффициентом 1.70 в букмекерской конторе Pinnacle.