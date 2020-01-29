«Кальяри» - «Парма»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

29 января 2020, 13:00

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч 22 тура итальянской Серии A, в котором сыграют «Кальяри» и «Парма».

«Кальяри»

«Островитяне» не могут победить в чемпионате Италии с середины декабря 2019 года. Заметно, что у «Кальяри» наступил игровой кризис, что и мешает команде стабильно набирать очки, как в первой части сезона.

Набранного запаса прочности пока хватает для того, чтобы удерживаться возле зоны еврокубков, но еще парочка неудач могут существенно усугубить положение команды. В прошлом туре Серии A подопечные Ролдандо Марана сумели выстоять в Милане, где отобрали очки у «Интера» - ничья 1:1. До этого «Кальяри» разгромно уступил «Неррадзури» в матче на Кубок Италии (1:4).

«Парма»

«Крестоносцы» в прошлом туре итальянской Серии A обыграли дома «Удинезе». Голами в составе «Пармы» отметились Гальоло и Кулусевски, обеспечившие результат в первом тайме. До этого подопечные Роберто Ди Арвеса уступили в гостях «Ювентусу» (1:2), а также обыграли дома «Лечче (2:0).

„Парма“ уже догнала по очкам „Кальяри“ в турнирной таблице, но располагается на строчку ниже из-за худших дополнительных показателей.

Котировки БК Pinnacle

Победит „Кальяри“ - 1.961

Ничья – 3.880

Победит „Парма“ - 3.820

Интересные факты

„Парма“ обыграла „Кальяри“ в первом круге со счетом 2:0.

„Кальяри“ победил „Парму“ в 3 последних домашних матчах.

„Парма“ не забивала голов в 3 из 5 предыдущих гостевых поединках против „Кальяри“.

Прогноз

Непосредственная близость участников этой встречи в турнирной таблице добавляет им повышенной мотивации одержать победу над прямым конкурентом. „Кальяри“, похоже, начинает приходить в себя, что подтвердил предыдущий гостевой матч в Милане.

У „Пармы“ же есть определенные проблемы в гостевых встречах, да и на Сардинии „Крестоносцы“, как правило, уступают. Ставим на победу „Кальяри“ с коэффициентом 1.961 в БК Pinnacle.