Во имя атаки

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вчера, 23:30

Лига чемпионов ворвется в футбольный мир 2020 года матчами плей-офф с яркой вывеской. «Соккер.ру» - о противостоянии «Боруссии» и ПСЖ в Дортмунде.

Путь в Лиге чемпионов

ПСЖ ворвался в плей-офф Лиги чемпионов очень легко и непринужденно, с первого места в своем квартете, чтобы минимизировать риск встречи с каким-то грозным соперником. В группе ПСЖ оказались «Реал», «Галатасарай» и «Брюгге». Причем сразу же, в первой встрече с мадридцами парижане показали свое превосходство, воспользовавшись проблемами «Реала» на старте сезона – 3:0. Это во многом предопределило дальнейший путь. ПСЖ выиграл пять из шести матчей в группе, в Мадриде он вырвал ничью – 2:2 – обеспечив себе как раз комфортное первое место в группе.

Путь «Боруссии» оказался куда более тернистым, потому что в компании с «Интером» и «Барселоной», к которым примкнула «Славия», дортмундцы не смотрелись прямо уж уверенно. В гостях «Боруссия» уступила и «Барселоне», и «Интеру», но смогла выиграть в двух матчах у «Славии», добыть ничью в Барселоне и победить дома «Интер», который в итоге и остался позади немецкого клуба, отправившись в Лигу Европы.

Текущая форма

У ПСЖ и «Боруссии» совершенно разные ситуации в чемпионатах. В Германии идет отчаянная яркая чемпионская гонка, которую возглавляет «Бавария», но в ней большая группа участников. Среди них и дортмундцы, отстающие от «Баварии» на четыре очка и идущие третьими в окружении «Лейпцига» и «Боруссии» из Менхенгладбаха с «Байером» на подхвате. Тут не расслабишься. Но в 2020 году «Боруссия» представляет из себя нечто особенное, поскольку состав команды пополнил Эрлинг Холанд. Этот 19-летний норвежец в пяти матчах Бундеслиги забил восемь мячей, что сразу бросается в глаза и по результатам «Боруссии» в целом.

В январских матчах «Боруссия» забила по пять мячей «Аугсбургу», «Кельну», «Униону», четыре мяча «Айнтрахту» в последнем туре и три мяча «Байеру», которому при этом проиграла пару туров назад. Колоссальная результативность. Хотя она не помогла пройти «Вердер» в Кубке Германии – там Холанн тоже забил, но дортмундцы пропустили больше, чем следует – 2:3. Получается, что буквально с января и без того летучая в целом атака «Боруссии» получила мощную поддержку, став неудержимой. Но налицо и отсутствие должной надежности в обороне. Подход «Пусть нам забивают, мы все равно забьем больше» подходит скорее для провинциальных разборок, а не для плей-офф Лиги чемпионов, где каждый момент ценен.

ПСЖ лишен каких-либо переживаний и страстей в чемпионате Франции, где даже в расслабленном состоянии имеет отрыв в десять очков от идущего вторым «Марселя», который всерьез и сам не рассчитывает, что сможет навязать борьбу парижанам. Так что ПСЖ все время думает лишь о Лиге чемпионов. Собственно, проект под это и затачивался – во Франции парижанам уже очень скучно. Но они, кстати, пытаются не допускать там былой расслабленности и штампуют более чем уверенные победы. Хотя неизбежно переключились мысленно в последнем туре уже на Лигу чемпионов, поэтому умудрились сыграть вничью со скромным «Амьеном» со счетом 4:4. Любопытно, что и ПСЖ , и «Боруссия» в своих последних матчах забили по четыре мяча своим соперникам. Уже о чем-то говорит.

Отношения клубов

В последний раз эти команды встречались на футбольном поле достаточно давно, осенью 2010 года на групповом этапе. Тогда в Дортмунде была зафиксирована ничья со счетом 1:1 – голами отличились Нури Шахин у немцев и Клеман Шантом у французов – чтобы вы понимали, насколько давно это было. В Париже случилась вторая ничья – уже со счетом 0:0. Сейчас, при нынешних реалиях команд тяжело представить, что они способны сыграть между собой так малорезультативно. Отдельная часть взаимоотношений – связи тренеров. Наставник «Боруссии» Люсьен Фавр репутацию себе для работы в Дортмунде во многом обеспечил трудами во Франции, где работал с «Ниццей» и построил из скромной команды весьма и весьма интересный коллектив, даже Атема Бен Арфа оживил и Марио Балотелли. Франция стала трамплином для Фавра, который поэтому с ПСЖ хорошо знаком. Но и Тухель разгонял свою карьеру в Германии, причем как раз в «Боруссии», где ярко отработал с 2015 по 2017 год.

Томас Тухель (главный тренер ПСЖ ):

Я провел здесь два захватывающих года. С тех пор никогда не возвращался на стадион в Дортмунде. Вижу много знакомых лиц. Это приятное ощущение. Я благодарен за возможность тренировать этот клуб, а также рад, что тренирую команду, с которой «Боруссия» встречается в Лиге чемпионов. Если бы не тренировал одну из этих команд, то обязательно посмотрел бы такой матч по телевизору. Работать в Дортмунде было мечтой. Поэтому даже непросто возвращаться сюда с другой командой. Но наша задача – сыграть красиво и эффективно. Моя личная история тут ни при чем.

Люсьен Фавр (главный тренер «Боруссии» Д):

ПСЖ был в группе с «Реалом» и финишировал с 16 очками против 11 у мадридцев. Это говорит само за себя. Надеюсь, что парижане опасаются нас тоже. Я хочу увидеть хорошую игру, но хорошая игра может быть и оборонительной. Конечно, это будет встреча двух атакующих команд, но я не имею ничего против 1:0 в нашу пользу. Я не буду говорить о Неймаре, называть имена всех классных игроков ПСЖ . Мы все видели сами. Неймар хорош, но есть Мбаппе, Ди Мария, Икарди, Кавани, Сарабия… Можно назвать десятку имен минимум. Тухель проводил большую ротацию в последних матчах, но у ПСЖ огромный атакующий потенциал. Они двигаются в атаке очень быстро. Непозволительно терять мяч и давать им шанс. Их атаки молниеносны. Холанд? Он уже играл в Лиге чемпионов с «Зальцбургом». Не думаю, что ему понадобится много времени для адаптации. Он очень быстро приспосабливается. Он мощный игрок, идущий вперед и имеющий фантастический менталитет. Он много работает и имеет огромный простор для совершенствования. Ему еще 19 лет».

Томас Тухель (главный тренер ПСЖ ):

Неймар с нами, он в порядке. Он будет тренироваться и играть, если ничего не случится на тренировке. Его участие в игре меняет почти все. Он способен на очень многое на поле. Его присутствие меняет все для нас, для игроков ПСЖ . Это придает команде большую уверенность. Без него качество команды совсем другое. Без уверенности мы не можем играть в этом матче. Мы должны ее излучать. Иначе не сможем выжить в атмосфере на стадионе «Боруссии». Мы будем атаковать и защищаться вместе, адаптируясь к условиям на поле. Нужно быть внимательными и готовыми ко всему. «Боруссия» быстра, умело переходит из обороны в атаку. Статистика ее форвардов впечатляет. Мы готовимся к таким матчам не в последние дни, а за несколько недель, месяцев. Поэтому у меня уже было ощущение, что моя команда готова. После вылета от МЮ я сказал игрокам, что это спорт, что мы еще вернемся сюда. Мы можем переживать самые разные поражения и причудливые сценарии. Но нужно все принимать и возвращаться, неся радость. Это спорт, и мы в этом турнире. Мы провели шикарный групповой турнир. Но он уже позади и никак нам не поможет. Нужно дальше бороться, принимать вызовы и результаты. Каждый сезон – особенный. В спорте случаются и потери, травмы, есть много факторов, от которых зависит результат. Все мы хотим избежать поражения.