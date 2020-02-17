Во имя атаки

Лига чемпионов ворвется в футбольный мир 2020 года матчами плей-офф с яркой вывеской. «Соккер.ру» - о противостоянии «Боруссии» и ПСЖ в Дортмунде.
Путь в Лиге чемпионов
ПСЖ ворвался в плей-офф Лиги чемпионов очень легко и непринужденно, с первого места в своем квартете, чтобы минимизировать риск встречи с каким-то грозным соперником. В группе ПСЖ оказались «Реал», «Галатасарай» и «Брюгге». Причем сразу же, в первой встрече с мадридцами парижане показали свое превосходство, воспользовавшись проблемами «Реала» на старте сезона – 3:0. Это во многом предопределило дальнейший путь. ПСЖ выиграл пять из шести матчей в группе, в Мадриде он вырвал ничью – 2:2 – обеспечив себе как раз комфортное первое место в группе.
Путь «Боруссии» оказался куда более тернистым, потому что в компании с «Интером» и «Барселоной», к которым примкнула «Славия», дортмундцы не смотрелись прямо уж уверенно. В гостях «Боруссия» уступила и «Барселоне», и «Интеру», но смогла выиграть в двух матчах у «Славии», добыть ничью в Барселоне и победить дома «Интер», который в итоге и остался позади немецкого клуба, отправившись в Лигу Европы.
Текущая форма
У ПСЖ и «Боруссии» совершенно разные ситуации в чемпионатах. В Германии идет отчаянная яркая чемпионская гонка, которую возглавляет «Бавария», но в ней большая группа участников. Среди них и дортмундцы, отстающие от «Баварии» на четыре очка и идущие третьими в окружении «Лейпцига» и «Боруссии» из Менхенгладбаха с «Байером» на подхвате. Тут не расслабишься. Но в 2020 году «Боруссия» представляет из себя нечто особенное, поскольку состав команды пополнил Эрлинг Холанд. Этот 19-летний норвежец в пяти матчах Бундеслиги забил восемь мячей, что сразу бросается в глаза и по результатам «Боруссии» в целом.
В январских матчах «Боруссия» забила по пять мячей «Аугсбургу», «Кельну», «Униону», четыре мяча «Айнтрахту» в последнем туре и три мяча «Байеру», которому при этом проиграла пару туров назад. Колоссальная результативность. Хотя она не помогла пройти «Вердер» в Кубке Германии – там Холанн тоже забил, но дортмундцы пропустили больше, чем следует – 2:3. Получается, что буквально с января и без того летучая в целом атака «Боруссии» получила мощную поддержку, став неудержимой. Но налицо и отсутствие должной надежности в обороне. Подход «Пусть нам забивают, мы все равно забьем больше» подходит скорее для провинциальных разборок, а не для плей-офф Лиги чемпионов, где каждый момент ценен.
ПСЖ лишен каких-либо переживаний и страстей в чемпионате Франции, где даже в расслабленном состоянии имеет отрыв в десять очков от идущего вторым «Марселя», который всерьез и сам не рассчитывает, что сможет навязать борьбу парижанам. Так что ПСЖ все время думает лишь о Лиге чемпионов. Собственно, проект под это и затачивался – во Франции парижанам уже очень скучно. Но они, кстати, пытаются не допускать там былой расслабленности и штампуют более чем уверенные победы. Хотя неизбежно переключились мысленно в последнем туре уже на Лигу чемпионов, поэтому умудрились сыграть вничью со скромным «Амьеном» со счетом 4:4. Любопытно, что и ПСЖ, и «Боруссия» в своих последних матчах забили по четыре мяча своим соперникам. Уже о чем-то говорит.
Отношения клубов
В последний раз эти команды встречались на футбольном поле достаточно давно, осенью 2010 года на групповом этапе. Тогда в Дортмунде была зафиксирована ничья со счетом 1:1 – голами отличились Нури Шахин у немцев и Клеман Шантом у французов – чтобы вы понимали, насколько давно это было. В Париже случилась вторая ничья – уже со счетом 0:0. Сейчас, при нынешних реалиях команд тяжело представить, что они способны сыграть между собой так малорезультативно. Отдельная часть взаимоотношений – связи тренеров. Наставник «Боруссии» Люсьен Фавр репутацию себе для работы в Дортмунде во многом обеспечил трудами во Франции, где работал с «Ниццей» и построил из скромной команды весьма и весьма интересный коллектив, даже Атема Бен Арфа оживил и Марио Балотелли. Франция стала трамплином для Фавра, который поэтому с ПСЖ хорошо знаком. Но и Тухель разгонял свою карьеру в Германии, причем как раз в «Боруссии», где ярко отработал с 2015 по 2017 год.
Томас Тухель (главный тренер ПСЖ):
Я провел здесь два захватывающих года. С тех пор никогда не возвращался на стадион в Дортмунде. Вижу много знакомых лиц. Это приятное ощущение. Я благодарен за возможность тренировать этот клуб, а также рад, что тренирую команду, с которой «Боруссия» встречается в Лиге чемпионов. Если бы не тренировал одну из этих команд, то обязательно посмотрел бы такой матч по телевизору. Работать в Дортмунде было мечтой. Поэтому даже непросто возвращаться сюда с другой командой. Но наша задача – сыграть красиво и эффективно. Моя личная история тут ни при чем.
Люсьен Фавр (главный тренер «Боруссии» Д):
ПСЖ был в группе с «Реалом» и финишировал с 16 очками против 11 у мадридцев. Это говорит само за себя. Надеюсь, что парижане опасаются нас тоже. Я хочу увидеть хорошую игру, но хорошая игра может быть и оборонительной. Конечно, это будет встреча двух атакующих команд, но я не имею ничего против 1:0 в нашу пользу. Я не буду говорить о Неймаре, называть имена всех классных игроков ПСЖ. Мы все видели сами. Неймар хорош, но есть Мбаппе, Ди Мария, Икарди, Кавани, Сарабия… Можно назвать десятку имен минимум. Тухель проводил большую ротацию в последних матчах, но у ПСЖ огромный атакующий потенциал. Они двигаются в атаке очень быстро.
Непозволительно терять мяч и давать им шанс. Их атаки молниеносны. Холанд? Он уже играл в Лиге чемпионов с «Зальцбургом». Не думаю, что ему понадобится много времени для адаптации. Он очень быстро приспосабливается. Он мощный игрок, идущий вперед и имеющий фантастический менталитет. Он много работает и имеет огромный простор для совершенствования. Ему еще 19 лет».
Томас Тухель (главный тренер ПСЖ):
Неймар с нами, он в порядке. Он будет тренироваться и играть, если ничего не случится на тренировке. Его участие в игре меняет почти все. Он способен на очень многое на поле. Его присутствие меняет все для нас, для игроков ПСЖ. Это придает команде большую уверенность. Без него качество команды совсем другое. Без уверенности мы не можем играть в этом матче. Мы должны ее излучать. Иначе не сможем выжить в атмосфере на стадионе «Боруссии». Мы будем атаковать и защищаться вместе, адаптируясь к условиям на поле. Нужно быть внимательными и готовыми ко всему. «Боруссия» быстра, умело переходит из обороны в атаку. Статистика ее форвардов впечатляет. Мы готовимся к таким матчам не в последние дни, а за несколько недель, месяцев. Поэтому у меня уже было ощущение, что моя команда готова.
После вылета от МЮ я сказал игрокам, что это спорт, что мы еще вернемся сюда. Мы можем переживать самые разные поражения и причудливые сценарии. Но нужно все принимать и возвращаться, неся радость. Это спорт, и мы в этом турнире. Мы провели шикарный групповой турнир. Но он уже позади и никак нам не поможет. Нужно дальше бороться, принимать вызовы и результаты. Каждый сезон – особенный. В спорте случаются и потери, травмы, есть много факторов, от которых зависит результат. Все мы хотим избежать поражения.
Если бы можно было описать грядущее противостояние в двух словах, то это, пожалуй, была бы фраза «атакующий потенциал». Он колоссален в ПСЖ и «Боруссии», причем именно за зиму обе команды его нарастили до предела. Дортмундцы сделали это приглашением невероятного Холанда, а парижане – тем, что сумели наладить игру в сумасшедшем атакующем сочетании с Ди Марией, Икарди, Мбаппе и Неймаром на поле. Осталось только дождаться, чья крылатая атака окажется быстрее и эффективнее.