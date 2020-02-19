Серия «А». Смены участников в гонке за лидером

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сегодня, 14:09

Долго длилось противостояние чемпиона Италии туринского «Ювентуса» с миланским «Интером» за первую строчку в турнирной таблице. Команды по очереди, то одна то другая, выходили вперед, становясь номинальными лидером чемпионской гонки. Все кругом обеим клубам прочили победу в «скуддето», с той разницей, что никто другой на этот титул кроме «Ювентуса» и «Интера» претендовать не может.



Однако всему этому наконец-то положен конец. Гегемонии «нерадзурри» и «старой сеньоры» пришел конец. В дело вмешались футболистов столичного клуба «Лацио», заявив во весь голос свои претензии на чемпионство.

Судьба второго места в серии «А»

Нынешняя турнирная ситуация в итальянской серии «А» в корне отличается от той, которую мы привыкли наблюдать последние годы. Многие привыкли к тому, что основная борьба за чемпионский титул разворачивается между «Ювентусом» и какой-то другой командой. В прошлом сезоне конкуренцию «старой сеньоре» попытались сделать футболисты «Наполи», однако в итоге команда Карло Анчелотти не выдержала стремительного темпа, отстав от будущего чемпионат Италии на 11 очков.

В этом сезоне вместо «Наполи», который, к слову, вообще играет почему-то очень слабо, в борьбу за чемпионский титул включился миланский клуб «Интер». Подопечные Антонио Конте с первых туров встали вровень с чемпионом страны, веля отчаянную борьбу за «скудетто». Ни о каком громадном преимуществе «Ювентуса» уже не может быть и речи. Чемпион Италии с огромным трудом прокладывает себе путь к очередному «скудетто», постоянно испытывая давление со стороны команд преследователей.

Пока суд да дело, к группе лидеров вплотную и незаметно подкрался третий участник. Римский клуб «Лацио» еще в конце первого круга сумел оторваться от основной группы команд, прочно заняв третью строчку в турнирной таблице. Команда играет в нынешнем сезоне хорошо. Особенно впечатляет череда победных матчей на финише первого круга и блестящие результаты вначале второго круга чемпионата итальянской серии «А». Успехи команды позволили говорить о том, что подопечным Симоне Индзаги пора бы побороться и за «скудетто». Так оно и случилось. Сегодня римский клуб вышел на вторую позицию рейтинга, отставая от «Ювентуса» на одно очко. Как это произошло? Вернемся к событиям 24-го тура, когда «лациале» принимали у себя в Риме на «Стадио Олимпико» команду Антонио Конте.

Римляне бьют «Интернационале»

Упорная борьба за лидерство в чемпионате итальянской серии «А» продолжалась до 24-го тура. Команда «Интернационале» в очередной раз носил титул номинального лидера первенства, опережая подопечных Маурицио Сарри только из-за лучшей футбольной статистики. Однако миланскому клубу предстояло в этом туре играть с римским «Лацио». Игра носила принципиальный характер, так как открывала командам дальнейший путь к борьбе за «скудетто». В случае успеха «нерадзурри» продолжали возглавлять таблицу чемпионата. Римляне в свою очередь на предстоящую игру делали особую ставку. Победа позволяла обойти «Интер» и выйти на второе место. Поражение же отбросило бы команду от дуэта лидеров, поставив под сомнение амбиции и претензии команды на успех в нынешнем сезоне.

Одним словом, ставки на предстоящий матч для обеих команд были очень высоки. Тем более что был известен результат матча в Турине, где «старая сеньора» обыграла команду «Брешиа».

Сказать, что матч «Лацио» - «Интер» проходил в упорной борьбе, значит, ничего не сказать. Тот, кто стал свидетелем этого футбольного действа, получил все: интригу, эмоции и постоянное напряжение.

Как и предполагалось, римляне пытались владеть ситуацией на поле, навязывая сопернику свой характер игры. Однако «нерадзурри» спокойно отражали атаки римлян, сбивая высокий темп игры. Почти весь первый тайм прошел в атаках команды Симоне Индзаги. Тем не менее, первыми успехами добились гости. Очередная контратака «Интера» на 44-й минуте принесла неожиданную развязку. Гол на счету Эшли Янга.

После перерыва «лациале» продолжили играть в своем стиле, методично расшатывая оборону «нерадзурри». Такая тактика принесла свои плоды на 50-й минуте. Пенальти, назначенный главным арбитром матча за снос игрока «Лацио» в штрафной «Интера» успешно реализовал Чиро Иммобиле.

С этого момента игра на поле приобрела оттенок сумбура и паники. Команды по очереди обменивались атаками, пытаясь склонить чашу весом в свою сторону. Римляне в этом противостоянии оказались удачливее. После подачи углового на 69-й минуте, неразбериха в штрафной площадке «Интера» закончилась точным ударом Сергея Милинковича-Савича.

Получив преимущество, римляне, словно бульдог, мертвой хваткой ухватились за возможность довести матч до победного конца. В итоге, игра так и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Наконец-то римляне одержали такую желанную и долгожданную победу.