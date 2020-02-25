«Лион» - «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:38

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором «Лион» на стадионе «Олимпик» сыграет против «Ювентуса».

«Лион»

Несмотря на кризис, который наблюдался у «Ткачей» на протяжении первой части текущего сезона, представитель французской Лиги 1 сумел преодолеть групповой раунд Лиги Чемпионов.

В квартете с РБ «Лейпциг», «Бенфикой» и «Зенито» подопечные Руди Гарсии заняли вторую позицию. В решающем матче «Лион» уступал дома немецкому сопернику со счетом 0:2, но сумел спастись от поражения и вырвать столь важную ничью (2:2), которая и позволила команде пробиться в раунд плей-офф турнира.

В чемпионате Франции «Лион» пытается исправить ошибки и подобраться к зоне еврокубков. В последнем туре «Ткачи» в гостях переиграли «Мец» (2:0).

«Ювентус»

«Зебры» в проходящем сезоне чемпионата Италии не выглядят столь убедительно, как привыкли видеть свою команду болельщики. Да, «Ювентус» лидирует в турнирной таблице, но перевес над вторым «Лацио» минимальный.

В группе Лиги Чемпионов клуб из Турина не сталкивался с проблемами и спокойной выиграл у «Атлетико» борьбу за первую позицию. Перед вылетом во Францию подопечные Маурицио Сарри отметились трудовой победой в гостях над СПАЛ (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лион» - 4.250

Ничья – 3.340

Победит «Ювентус» - 2.010

Статистика

«Ювентус» выиграл оба гостевых матча против «Лиона» с одинаковым счетом 1:0.

В 3 из 5 очных встречах соперников забивалось меньше (2,5) голов.

«Ювентус» выиграл 2 последних гостевых матча в Лиге Чемпионов.

В 3 домашних матчах текущего сезона Лиги Чемпионов «Лион» пропустил 4 гола.

Прогноз

Выход в раунд плей-офф Лиги Чемпионов нынешний «Лион» уже может считать колоссальным достижением. Сейчас французский клуб переживает не лучшие времена. Кроме того, в лазарете команды Руди Гарсии находится ряд ключевых игроков.

«Ювентус» в этом сезоне решительно настроен побороться за главный европейский трофей и давать себе спуск в таких матчах не имеет права. Полагаем, что подопечные Сарри добьются необходимого результата во Франции, превратив ответный матч в чистую формальность. В БК Pinnacle поставить на победу гостей можно по выгодному коэффициенту 2.010.