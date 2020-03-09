«Валенсия» — «Аталанта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:29

«Аталанта» уверенно обыграла «Валенсию» в первом противостоянии 1/8 финала Лиги Чемпионов. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на ответный матч соперников.

«Валенсия»

«Кажаны» ничего не смогли противопоставить мощному прессингу и атаке «Оробичей» в первой встрече и справедливо уступили со счетом 1:4. Столь крупное поражение свело шансы испанского клуба на выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов до минимума.

После неудачи в Италии команда Альберта Селадеса также разгромно уступила в Ла Лиге Реал Сосьедаду (0:3). Реабилитироваться удалось в домашнем противостоянии с «Бетисом» (2:1), а на прошедших выходных «Валенсия» поделила очки в гостях с «Алавесом (1:1).

„Аталанта“

Команда Джан-Пьеро Гасперини уверенно провела первый матч в Милане и получила комфортное преимущество. Теперь итальянскому коллективу необходимо просто удержать полученное преимущество в Испании.

Из-за эпидемии коронавируса „Аталанта“ пропустила последние матчи итальянской Серии А. В крайнем матче „Оробичи“ уничтожили на выезде „Лечче“ (7:2), подтвердив статус самой результативной команды своего чемпионата.

Котировки БК Pinnacle

Победит „Валенсия“ – 2.840

Ничья – 3.870

Победит „Аталанта“ — 2.360

Статистика

„Валенсия“ выиграла 3 из 5 последних домашних матча.

В активе „Аталанты“ 3 гостевых победы кряду.

В двух очных встречах соперников забивалось минимум 3 гола.

Прогноз

„Валенсия“, несмотря на неубедительную форму, кинет все силы на то, чтобы отыграть после поражения в Италии. В домашних матчах „Кажаны“ способны доставить проблемы любой команде, что на себе сполна ощутили „Барселона“, „Челси“ и другие.

„Аталанта“ вряд ли будет играть с оглядкой на оборону собственных ворот, а в защите у „Оробичей“ проблемы присутствуют. Полагаем, что хозяевам смогут, как минимум, не проиграть. В БК Pinnacle ставку на Ф1(0) можно разместить по выгодному коэффициенту 2.150.