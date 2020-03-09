РБ «Лейпциг» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1583739572

вчера, 10:39

РБ «Лейпциг» и «Тоттенхэм» сыграют в ответном поединке 1/8 финала Лиги Чемпионов. Представляем вашему вниманию прогноз и обзор котировок БК Pinnacle.

РБ «Лейпциг»

«Быки» полностью переиграли «Шпор» в Лондоне и могли покинуть Англию с более крупной победой. Впрочем, даже минимальной виктории, которую обеспечил гол Тимо Вернера с пенальти, немецкому клубу хватило для получения колоссального преимущества над соперником.

После матча в Англии команда Юлиана Нагельсмана сыграла три поединка в чемпионате Германии. После сокрушительной победы над «Шальке» «Быки» два раза кряду поделили очки со своими соперниками – «Байер» (1:1) и «Вольфсбург» (0:0).

«Тоттенхэм»

«Шпоры» терпят неудачи по всем фронтам. После домашнего проигрыша РБ «Лейпциг», команда Жозе Моуриньо вылетела из Кубка Англии, уступив скромному «Норвичу» в серии пенальти.

Также у «Тоттенхэма» неважно идут дела в АПЛ . Там лондонский клуб уступил дома «Вулверхэмптону» (2:3), а в последнем матче поделил очки с «Бернли» (1:1). Плюс ко всему, в лазарете команды оказались два ключевых форвард – Харри Кейн и Сон Хын Мин.

Котировки БК Pinnacle

Победит РБ «Лейпциг» — 1.555

Ничья – 4.590

Победит «Тоттенхэм» — 5.750

Статистика

РБ «Лейпциг» не проигрывал дома в 11 последних поедниках.

«Тоттенхэм» не может выиграть в 5 матчах подряд.

«Тоттенхэм» выиграл только 1 из 5 предыдущих выездных поединка.

Прогноз

Отсутствие забитых голов в первом матче обязует команду Жозе Моуриньо играть от обороны в предстоящем матче. «Шпоры» четко осознают, что даже одна результативная ошибка в защите, окончательно поставит крест на их надеждах.

РБ «Лейпциг» в последних поединках пассивно играл в атаке, отметившись лишь одним забитым голом в двух поединках. Полагаем, что голевой феерии в Германии не будет. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на ТМ(3) можно сделать с выгодным коэффициентом 1.735.