ФК Минск – «Динамо» Минск: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:20

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч второго тура чемпионата Беларуси, в котором сыграют ФК Минск и «Динамо» Минск.

ФК Минск

Столичный клуб успешно начал новый сезон Высшей лиги Беларуси. В стартовом туре Минск одержал уверенную победу на «Белшиной». В гостях столичные отправили в ворота соперника три гола, пропустив при этом только один раз (3:1).

В прошлом розыгрыше чемпионата Беларуси Минск занял десятую позицию в турнирной таблице, набрав 36 очков. Зону прямого вылета команда опередила на семь зачетных пунктов.

«Динамо» Минск

«Бело-голубые» провалили начало нового футбольного сезона в Беларуси. Сначала «Динамо» уступило БАТЭ в четвертьфинале кубка, проиграв оба матча – 1:2 дома и 0:3 в гостях.

Затем подопечные Сергея Гуренко неудачно сыграли в стартовом туре Высшей лиги, уступив дома Руху из Бреста с минимальным счетом. Отметим, что прошлогодний розыгрыш чемпионата «Динамо» завершило на четвертой позиции, не сумев попасть в зону еврокубков.

Котировки БК Pinnacle

Победит ФК Минск – 3.400

Минск – 3.400 Ничья – 3.250

Победит «Динамо» Минск – 2.190

Статистика

В последней очной встрече команд победило «Динамо» (3:2).

В очных противостояниях «Динамо» не проигрывает сопернику с 2011 года – 13 побед и 5 ничьих.

В 3 из 5 последних матчах соперников на стадионе ФК Минск фиксировался ничейный результат.

Прогноз

Гости предстоящего матча идут в линии БК Pinnacle фаворитом. Но игровая форма и психологическое состояние игроков «Динамо» сейчас явно не на уровне, чего не скажешь о ФК Минск, который пребывает на подъеме.

Вполне возможно, хозяевам предстоящего поединка удастся прервать серию неудач в дерби. Предлагаем ставку на 1Х, которую можно разместить по выгодному коэффициенту 1.666.