«Динамо» Брест – «Шахтер» Солигорск: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на первый матч ½ финала Кубка Беларуси, в котором сыграют «Динамо» Брест и «Шахтер» Солигорск.
«Динамо» Брест
После завоевания исторического чемпионства в прошлом сезоне Высшей Лиги, «Динамо» подкрепило этот успех победой в Суперкубке. В трофейном матче клуб из Бреста как раз одолел «Шахтер», победив 2:0.
На стадии четвертьфинала Кубка Беларуси «Бело-голубые» неожиданно столкнулись с проблемами во встречах с «Ислочью», которые завершились без голов. Пройти в полуфинал удалось лишь в серии пенальти.
В последнем туре чемпионата Беларуси «Динамо» уступило дома «Славиии». Перед этим брестский клуб отметился победой в Слуцке (1:0).
«Шахтер» Солигорск
«Горняки» на предыдущей стадии кубка страны спокойно прошли «Торпедо». Подопечные Юрия Вернидуба дважды обыграли своего соперника с общим счетом 3:0.
Затем «Шахтер» неожиданно уступил тому же «Торпедо» в чемпионате, но уже в следующем туре добыл дебютную победу в новом сезоне Высшей лиги, обыграв в гостях «Городею» (2:0). На прошедших выходных коллектив из Солигорска не смог дома победить «Неман» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Динамо» Брест – 2.340
- Ничья – 3.020
- Победит «Шахтер» Солигорск – 3.340
Статистика
- «Динамо» не проигрывает «Шахтеру» в 4 последних очных встречах.
- В 4 предыдущих очных встречах команд проходила ставка на ТМ(2,5).
- «Динамо» не побеждает в 3 последних домашних матчах – 2 ничьи и 1 поражение.
Прогноз
Стартовые матчи сезона показали, что «Динамо» пока далеко от идеальной формы. Особенно это касается атаки клуба из Бреста, которая забивает мало.
«Шахтер» приедет в Брест с целью не проиграть, держа в уме ответный поединок. По такому сценарию, ждать много забитых голов не стоит.
В букмекерской конторе Pinnacle ставку на ТМ(2,5) можно разместить с коэффициентом 1.500.