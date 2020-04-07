«Динамо» Брест – «Шахтер» Солигорск: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:58

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на первый матч ½ финала Кубка Беларуси, в котором сыграют «Динамо» Брест и «Шахтер» Солигорск.

«Динамо» Брест

После завоевания исторического чемпионства в прошлом сезоне Высшей Лиги, «Динамо» подкрепило этот успех победой в Суперкубке. В трофейном матче клуб из Бреста как раз одолел «Шахтер», победив 2:0.

На стадии четвертьфинала Кубка Беларуси «Бело-голубые» неожиданно столкнулись с проблемами во встречах с «Ислочью», которые завершились без голов. Пройти в полуфинал удалось лишь в серии пенальти.

В последнем туре чемпионата Беларуси «Динамо» уступило дома «Славиии». Перед этим брестский клуб отметился победой в Слуцке (1:0).

«Шахтер» Солигорск

«Горняки» на предыдущей стадии кубка страны спокойно прошли «Торпедо». Подопечные Юрия Вернидуба дважды обыграли своего соперника с общим счетом 3:0.

Затем «Шахтер» неожиданно уступил тому же «Торпедо» в чемпионате, но уже в следующем туре добыл дебютную победу в новом сезоне Высшей лиги, обыграв в гостях «Городею» (2:0). На прошедших выходных коллектив из Солигорска не смог дома победить «Неман» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Брест – 2.340

Ничья – 3.020

Победит «Шахтер» Солигорск – 3.340

Статистика

«Динамо» не проигрывает «Шахтеру» в 4 последних очных встречах.

В 4 предыдущих очных встречах команд проходила ставка на ТМ(2,5).

«Динамо» не побеждает в 3 последних домашних матчах – 2 ничьи и 1 поражение.

Прогноз

Стартовые матчи сезона показали, что «Динамо» пока далеко от идеальной формы. Особенно это касается атаки клуба из Бреста, которая забивает мало.

«Шахтер» приедет в Брест с целью не проиграть, держа в уме ответный поединок. По такому сценарию, ждать много забитых голов не стоит.

В букмекерской конторе Pinnacle ставку на ТМ(2,5) можно разместить с коэффициентом 1.500.