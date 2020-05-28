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Именам тут не место! Систематическая ошибка клубов РПЛ

28 мая 2020, 21:30
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«Соккер.ру» объясняет, почему иногда полезнее послушать Селюка и подписать его копеечных клиентов. 

Очередной именитый футболист, которого попутным ветром занесло в РПЛ, оказался бракованным. Адиль Рами при медосмотре в «Сочи» скрыл серьезную травму, в результате чего клуб аннулировал контракт чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции. Адвокат защитника Жюль Планка, когда дело запахло жареным, попытался сыграть на опережение и заявил, что это «Сочи» такой-сякой не платил по контракту, поэтому Адиль уходит с высоко поднятой головой:

В «Сочи» решили не выполнять своих обязательств и попытались снять с себя всю ответственность, проявив большую недобросовестность. Адиль хочет продолжать карьеру, и его решимость уйти только усиливается.

Вторит ему и футбольный представитель чемпиона мира Рубен Хавьер Косо Руиз:

Клуб ничего не заплатил Рами. «Сочи» будет иметь проблемы. Проблемы с ФИФА и с игроками. Будет ли Рами за них играть? Нет, они ему не платят. И остальные игроки находятся в такой же ситуации. 

Слова двух дельцов похожи на жалкую попытку выиграть информационную войну: наверное, Жюль хотел бы снова сжульничать, а Косо найти еще какой-нибудь косой на один глаз клуб, который клюнет на имя его клиента и статус чемпиона мира, хотя де-факто после чемпионата мира Адиль «завязал» с футболом: травмы донимают, мотивация утеряна. Если Рами и вправду обманул «Сочи» и скрыл травму, то это удар по репутации, от которого будет сложно оправиться. А подтвердить версию клуба легко: Адиль был в каталонской клинике на углубленном обследовании, неутешительные результаты которого быстро разлетятся по всему миру. 

Вердикт таков: состояние колена больше не позволяет Рами играть в футбол на профессиональном уровне, его карьере конец, а все манипуляции агентов — лишь попытка заработать денег напоследок. На самом деле, не факт, что Адиль вообще такой прохиндей, чтобы выдавать себя за полноценного футболиста, наверное, он даже искренне хочет играть и искренне же не верит, что это более невозможно. Понятно, что тем же агентам выгодно, чтобы Рами дольше оставался в футболе, чтобы выжать из его работодателей все соки, пока сам Адиль рискует остаться инвалидом. Обычная история для футбола: футболист «не гений» и ушлые агенты. Но сейчас не об этом. 

Главный вопрос таков: почему российские клубы, уже не раз ученые на собственном примере и примерах соседей продолжают вляпываться в таких Рами, Шюррле и Маркизио? По-моему, любой футболист с именем и титулами, согласившийся приехать в РПЛ, должен автоматически попадать под подозрение: что-то с ним не так. Или не здоров, или потерял мотивацию, или обязательно потеряет ее, когда протопчет дорожку к банкомату, который выдает зарплату с «российской надбавкой». Давно пора понять одну простую вещь: ни один прославленный европеец и даже южноамериканец или африканец не лелеет мечту выступать в России. Никто там не болеет с детства за «Спартак» и «Зенит», нет среди зарубежных футболистов персональных фанатов Акинфеева и Дзюбы, стремящихся быть ближе к кумирам. 

Все, кто едет в РПЛ, в первую очередь, едут за деньгами. Не за морозами и русской культурой, не ради прогулок по Красной площади и чудесным улочкам Санкт-Петербурга, не за вкусными казанскими эчпочмаками, ростовскими раками и краснодарским солнцем. За деньгами. И если молодые и малоизвестные игроки еще рассматривают РПЛ в качестве трамплина, пусть иногда потом и забывают уехать в сильный европейский чемпионат от сытой жизни в России, то примеры «прокачавшихся» у нас на глазах Вагнера Лава, Данни, Промеса, Классона подтверждают, что с безымянными на момент приезда честолюбивыми парнями можно иметь дело. Но когда дело доходит до игроков с громким именем или хотя бы тех, кто уже чего-то достиг на западе, начинается самое интересное… 

Да, порой везет напасть на след профессионала, который дорожит репутацией и играет «на все деньги», куда бы его ни забросила судьба. Какие могут быть вопросы к Самуэлю Это`О, Халку или Гжегожу Крыховяку? Но на каждого такого мастера найдется несколько аферистов, для которых Россия — предпоследний способ заработать легкие деньги. Клаудио Маркизио, Андре Шюррле, Адиль Рами, Карлос Эдуардо, Янн М`Вила, Деми Де Зеув, Лукас Барриос, Джибриль Сиссе… Имя им — легион. Доколе же клубы РПЛ будут вестись на имена, за которые нужно платить огромные деньги, иной раз даже из «народного достояния»?

Поставка звезд, пусть и гаснущих, была бы еще оправдана, если бы наши клубы жили в экономической реальности, где футболки с громкими именами и фамилиями разлетаются стотысячными тиражами. Болельщики в массе своей у нас не настолько обеспечены, чтобы брать на себя часть расходов на трансфер и по содержанию звезд, покупая выброшенный в продажу мерч. Затраты в большинстве случаев остаются «чистыми», погрешностью можно пренебречь. Наши клубы постоянно спускают деньги на калек, старперов и ушедших с волны футбола стиляг. 

А если нет разницы, зачем платить больше? Дмитрий Селюк всегда готов предложить с полдесятка перспективных темнокожих парней, и шанс, что среди них окажется новый Яя Туре, примерно такой же, как был у Шюррле и Маркизио отработать свои деньги. Только африканские подопечные Селюка — это почти бесплатный аттракцион, иногда даже дают покататься в долг, а открытые к предложениям из России чемпионы мира — это зачастую лохотрон, который высасывает из клубов РПЛ миллионы евро. Про африканских клиентов Селюка — это горькая гипербола, а вот то, что вместо контрактов Шюррле и Маркизио «Спартак» и «Зенит» могли открыть филиалы академий и развернуть шикарные скаутские сети — факт. Но кому это интересно? 

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Все комментарии
Павел Якунин
Павел Якунин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
29 мая в 19:46
🤔
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
29 мая в 13:47
А авторов свои правила и законы, а также свои нормы русского языка. Но это проблема всей страны
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Александр Кузнецов 5 (раскрыть)
29 мая в 13:46
Если он играет лучше условного Бауэра, или Рамиреса, то путь играет хоть до 60. Дешевый импортный хлам не нужен.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
29 мая в 13:44
ЦСКА покупает Влашича, Магнуссона, Сигурдссона, Бистровича и это не чета всяким Озбилисам, Шкурлам, Осориам, Рами,, Ибгунам и прочей шелухе. Но главное не в этом. Было сказано, что на место дешевого шлака , , которого под сотню в РПЛ будет, лучше ставить молодых ( Обляков, Дивеев, Ахметов, Макгеев, Рассказов, Кучаев,, Карпов и др), которых полно на лавках
Lexand
Lexand ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
29 мая в 10:53
На один молодняк будет смотреть неинтересно. Сейчас-то еле по полю передвигаются. Единственно может конкуренция подстегнет играть лучше и активнее, но это не сразу придет
Армейская душа
Армейская душа ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
29 мая в 10:31, ред.
Такой ты смешной. Болельщики ЦСКА как раз и говорят, что вообще лимит убрать надо.
Да и в целом тут речь о том, что чем брать откровенный "импартный" шлак - лучше своих доморощенных ставить
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
29 мая в 10:29
Все чаще от болельщиков ЦСКА слышу, что нужно полностью убрать легионеров из РПЛ. Не связано ли это с тем, что ЦСКА больше не может купить ни одного нормального легионера?
Когда вы покупали Мусу, Думбию, Вернблума, Эльма и т.д., таких призывов не было
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
29 мая в 10:27
Негры Селюка?
Не кажется ли вам, что нельзя писать в таком формате официальному автору сайта?
Lexand
Lexand
29 мая в 10:24
А что за история с Шюррле была?
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
29 мая в 09:27
Ага, молодняк. Да с таким лимитом Жирков будет играть до 50-и лет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Павел Якунин (раскрыть)
29 мая в 08:41
Мы смотрим вперёд, а не назад. С каждым годом леги становятся большим шлаком.
VAN ARM
VAN ARM
29 мая в 08:40
по настоящему хороших к нам попадают единицы )) остальное списанный хлам)))
112910415
112910415
29 мая в 05:31
обозначить проблему легко, а вот решить её путём призывов к разуму - невозможно !
Павел Якунин
Павел Якунин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
29 мая в 04:36
И Вагнер Лав бы не приехал...
Eddja
Eddja
28 мая в 21:56
Селюка не стоит слушать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
28 мая в 21:56, ред.
А может проще, чтобы не вляпываться впредь и не принимать всякий дешёвый шлак, вообще лимит сделать жесточайшим. В заявке 25 русских +0 легионеров? Мне будет интереснее на наш молодняк смотреть, чем на шкурлу, рами, Маркизио, гогуа и пр. шлак
mihaluch
mihaluch
28 мая в 21:35
Едут за деньгами это главное
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