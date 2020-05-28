Именам тут не место! Систематическая ошибка клубов РПЛ

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28 мая 2020, 21:30

«Соккер.ру» объясняет, почему иногда полезнее послушать Селюка и подписать его копеечных клиентов.

Очередной именитый футболист, которого попутным ветром занесло в РПЛ , оказался бракованным. Адиль Рами при медосмотре в «Сочи» скрыл серьезную травму, в результате чего клуб аннулировал контракт чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции. Адвокат защитника Жюль Планка, когда дело запахло жареным, попытался сыграть на опережение и заявил, что это «Сочи» такой-сякой не платил по контракту, поэтому Адиль уходит с высоко поднятой головой:

В «Сочи» решили не выполнять своих обязательств и попытались снять с себя всю ответственность, проявив большую недобросовестность. Адиль хочет продолжать карьеру, и его решимость уйти только усиливается.

Вторит ему и футбольный представитель чемпиона мира Рубен Хавьер Косо Руиз:

Клуб ничего не заплатил Рами. «Сочи» будет иметь проблемы. Проблемы с ФИФА и с игроками. Будет ли Рами за них играть? Нет, они ему не платят. И остальные игроки находятся в такой же ситуации.

Слова двух дельцов похожи на жалкую попытку выиграть информационную войну: наверное, Жюль хотел бы снова сжульничать, а Косо найти еще какой-нибудь косой на один глаз клуб, который клюнет на имя его клиента и статус чемпиона мира, хотя де-факто после чемпионата мира Адиль «завязал» с футболом: травмы донимают, мотивация утеряна. Если Рами и вправду обманул «Сочи» и скрыл травму, то это удар по репутации, от которого будет сложно оправиться. А подтвердить версию клуба легко: Адиль был в каталонской клинике на углубленном обследовании, неутешительные результаты которого быстро разлетятся по всему миру.

Вердикт таков: состояние колена больше не позволяет Рами играть в футбол на профессиональном уровне, его карьере конец, а все манипуляции агентов — лишь попытка заработать денег напоследок. На самом деле, не факт, что Адиль вообще такой прохиндей, чтобы выдавать себя за полноценного футболиста, наверное, он даже искренне хочет играть и искренне же не верит, что это более невозможно. Понятно, что тем же агентам выгодно, чтобы Рами дольше оставался в футболе, чтобы выжать из его работодателей все соки, пока сам Адиль рискует остаться инвалидом. Обычная история для футбола: футболист «не гений» и ушлые агенты. Но сейчас не об этом.

Главный вопрос таков: почему российские клубы, уже не раз ученые на собственном примере и примерах соседей продолжают вляпываться в таких Рами, Шюррле и Маркизио? По-моему, любой футболист с именем и титулами, согласившийся приехать в РПЛ , должен автоматически попадать под подозрение: что-то с ним не так. Или не здоров, или потерял мотивацию, или обязательно потеряет ее, когда протопчет дорожку к банкомату, который выдает зарплату с «российской надбавкой». Давно пора понять одну простую вещь: ни один прославленный европеец и даже южноамериканец или африканец не лелеет мечту выступать в России. Никто там не болеет с детства за «Спартак» и «Зенит», нет среди зарубежных футболистов персональных фанатов Акинфеева и Дзюбы, стремящихся быть ближе к кумирам.

Все, кто едет в РПЛ , в первую очередь, едут за деньгами. Не за морозами и русской культурой, не ради прогулок по Красной площади и чудесным улочкам Санкт-Петербурга, не за вкусными казанскими эчпочмаками, ростовскими раками и краснодарским солнцем. За деньгами. И если молодые и малоизвестные игроки еще рассматривают РПЛ в качестве трамплина, пусть иногда потом и забывают уехать в сильный европейский чемпионат от сытой жизни в России, то примеры «прокачавшихся» у нас на глазах Вагнера Лава, Данни, Промеса, Классона подтверждают, что с безымянными на момент приезда честолюбивыми парнями можно иметь дело. Но когда дело доходит до игроков с громким именем или хотя бы тех, кто уже чего-то достиг на западе, начинается самое интересное…

Да, порой везет напасть на след профессионала, который дорожит репутацией и играет «на все деньги», куда бы его ни забросила судьба. Какие могут быть вопросы к Самуэлю Это`О, Халку или Гжегожу Крыховяку? Но на каждого такого мастера найдется несколько аферистов, для которых Россия — предпоследний способ заработать легкие деньги. Клаудио Маркизио, Андре Шюррле, Адиль Рами, Карлос Эдуардо, Янн М`Вила, Деми Де Зеув, Лукас Барриос, Джибриль Сиссе… Имя им — легион. Доколе же клубы РПЛ будут вестись на имена, за которые нужно платить огромные деньги, иной раз даже из «народного достояния»?

Поставка звезд, пусть и гаснущих, была бы еще оправдана, если бы наши клубы жили в экономической реальности, где футболки с громкими именами и фамилиями разлетаются стотысячными тиражами. Болельщики в массе своей у нас не настолько обеспечены, чтобы брать на себя часть расходов на трансфер и по содержанию звезд, покупая выброшенный в продажу мерч. Затраты в большинстве случаев остаются «чистыми», погрешностью можно пренебречь. Наши клубы постоянно спускают деньги на калек, старперов и ушедших с волны футбола стиляг.