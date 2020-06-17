«Алавес» — «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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17 июня 2020, 18:09

В поединке 29 тура испанской Ла Лиги «Алавес» на стадионе «Мендисорротца» примет «Реал Сосьедад». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Алавес»

«Славные» в этом сезоне не преследуют высоких задач, по сравнению с прошлой кампанией. Сейчас команда Асьера Гаритано идет на пятнадцатой строчке, и опережает зону вылета только на семь очков.

После рестарта чемпионата Испании «Славные» безуспешно сыграли в гостях против «Эспаньола». Одному из главных претендентом на вылет «Алавес» уступил с «сухим» счетом 0:2.

«Реал Сосьедад»

«Баски» проводят отличный сезон в Примере и вполне обосновано претендуют на путевку в Лигу Чемпионов. Сейчас «Сосьедад» замыкает первую четверку, но опережает пятый «Хетафе» только по дополнительным показателям.

В связи с этим, любая потеря очков в оставшихся матчах, может гостям аукнутся на финише кампании. В первом матче после карантина «Реал Сосьедад» разделил очки дома с «Осасуной» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Алавес» — 4.170

Ничья – 3.420

Победит «Реал Сосьедад» — 2.00

Статистика

«Алавес» проиграл только 3 домашних матча в этом сезоне – 6 побед и 5 ничьих.

«Реал Сосьедад» одержал 6 гостевых побед в чемпионате – 2 ничьи и 6 поражений.

В матче первого круга «Реал Сосьедад» разбил дома «Алавес» со счетом 3:0.

Прогноз

«Алавес» если и добивается положительных результатов, то делает это преимущественно в домашних матчах. Но сейчас «Славные» лишены поддержки своих болельщиков, а у гостей есть высокая мотивация взять драгоценные три очка.

Учитывая турнирное положение команд, предлагаем отдать предпочтение гостям. В их пользу говорит не только стремление сохранить место в ТОП-4, но и более качественный состав.

Ставим на П2 за 2.00 в букмекерской конторе Pinnacle.