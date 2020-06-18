Цветастый Хорхе Кампос в компании Осьминога и Лучника Христа. Лучшие вратари Северной Америки девяностых

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вчера, 14:01

Продолжаем вспоминать сильнейших голкиперов конца ХХ века. На очереди те, кто защищал ворота команд Северной и Центральной Америки.

В девяностые годы североамериканский футбол перестал вариться в собственном соку. Сборные Мексики, США и Коста-Рики получили допуск на Кубок Америки, а мексиканские клубы стали участниками розыгрыша Кубка Либертадорес. Был возрождён собственный континентальный чемпионат — Золотой кубок КОНКАКАФ . В США был возрождён клубный футбол — создана МЛС . Заметно вырос уровень Кубка чемпионов КОНКАКАФ .

Все эти события не могли не отразиться на уровне футбола в Северной Америке. Он заметно подрос. Прибавила сборная Мексики, перестала быть недоразумением команда США , заметен был прогресс в костариканском футболе. На континенте появилось больше сильных и интересных футболистов. В том числе вратарей.

Сразу вводная. Позвольте только упомянуть европейских вратарей, выступавших в МЛС — Криса Вудса, Вальтера Дзенгу, Томаса Равелли. Во-первых, вы про них не так давно читали. Во-вторых, в Америке они скорее доигрывали. В-третьих, оставим больше места для североамериканских стражей ворот. И для пары южноамериканских, игравших в мексиканской лиге.

Хорхе Кампос (1966). Мексика. УНАМ 1988-95 и 1999-99, «Атланте» 1995-96, «Лос-Анджелес Гэлакси» 1996-97, «Крус Асуль» 1997, «Чикаго Файер» 1998, УАНЛ «Тигрес» 2000

Ярчайший вратарь во всех смыслах. Хорхе Кампос играл исключительно в вызывающе пёстрых свитерах, которые сам и придумывал. Одинаково хорошо действовал как в воротах, так и в нападении. Мог даже в течение одного матча сменить позицию на поле. Рост Хорхе всего 168 сантиметров. С такими габаритами в большинстве стран к воротам бы не подпустили. А Кампоса подпустили, да ещё как. 130 встреч только в национальной команде. Маленький рост не мешал Хорхе, наоборот, он был чрезвычайно подвижен и прыгуч. Конечно, бороться на перехватах ему было сложно, так защитники на что? Хорхе защищал ворота «триколорес» на всех крупных турнирах. И вошёл в историю сборной России, которая провела свой первый матч как раз против мексиканцев. Чьи ворота защищал маленький вратарь в ярком свитере.

Адриан Чавес (1962). Мексика. «Америка» 1986-96, «Атланте» 1996, «Атлетико Селайя»1997, «Леон» 1997, «Крус Асуль» 1998-99, УНАМ 2000

Адриан Чавес раскрылся раньше Хорхе Кампоса, и в сборной появился намного раньше. Но долгое время был тенью Пабло Лариоса, а там и Кампос подоспел. Поэтому на большинстве турниров Чавес оставался запасном. На клубном же уровне Адриан добился немалого. При этом Кубок чемпионов КОНКАКАФ он выигрывал чаще, чем чемпионат Мексики — три и два раза соответственно.

Николас Наварро (1963). Мексика. «Некакса» 1983-97, «Крус Асуль» 1997-98, «Пачука» 1998-99

В сборной Николас был гостем нечастым, даже редким. Зато своей самоотверженной и умелой игрой за свой клуб по праву заслужил статус легенды «Некаксы». Почти пять сотен в основе «молний», два чемпионских титула — первый и второй в истории клуба. Мог взять бы и третий, если бы не переход в «Крус Асуль». Там он тоже помог выиграть чемпионат, даром что не смог отбить место в основе у нашего следующего героя.

Оскар Перес (1973). Мексика. «Крус Асуль». 1993-2019

А это уже легенда — «голубого креста» или «цементников», как чаще называют столичный клуб. Оскар занял место в воротах двадцатилетним юношей и сдал вахту в сорок шесть лет. «Кролик», как называли Переса в Мексике, сыграл более семи сотен встреч в мексиканской лиге и полсотни с лишним матчей в составе национальной сборной. Был участником трёх чемпионатов мира и выиграл с командой Мексики три титула чемпиона Северной Америки. То есть оказался более успешным, чем легендарный Кампос. «Кролик» не отличался габаритами, был чуть выше Хорхе, но расписным свитерам предпочитал чёрный цвет и не бегал вперёд сломя голову. При этом он превосходно действовал на линии ворот, обладал отменным прыжком и громким голосом давал указания защите. Поэтому Оскар безусловно входит в число сильнейших мексиканских вратарей не только отчётного периода.

Освальдо Санчес (1973). Мексика. «Атлас» 1993-96, «Америка» 1996-1999, «Гвадалахара» 1999-2006

Освальдо семь раз, а это больше, чем любой другой кипер, признавался лучшим вратарём Мексики. По количеству матчей за сборную он уступает Кампосу, но вдвое превосходит Переса. И хотя пик карьеры Санчеса пришёлся на первую декаду нового века, в девяностые Освальдо успел громко заявить о себе и выиграть Золотой кубок КОНКАКАФ (чемпионат Северной Америки).

Адольфо Риос (1966). Мексика. «Веракрус» 1990-97, «Некакса» 1997-99, «Америка» 1999-2004

El Arquero De Cristo — Лучник Христа. Столь громкое прозвище заработал этот не самый габаритный вратарь. При чём тут лучник? Дело в том, что по-испански вратарь будет El Portero. Но в странах Латинской Америки принят иной термин — El Arquero, то есть лучник, стражник. Если отбросить пафос, то стоит признать, что Адольфо Риос был действительно надёжным и ярким вратарём, отработавшим 18 лет на высоком уровне. Возможно, он играл бы ещё, если бы не тяжёлая травма, вынудившая Риоса завершить карьеру в 37 лет. Зато благодаря его досрочному уходу Мексика узнала такого замечательного вратаря, как Гильермо Очоа.

Мартин Сунига (1970). Мексика. УАНЛ «Тигрес» 1992-95, «Гвадалахара» 1995-99, «Атлетико Селайя» 1999-2000

За своё умение вытаскивать сложнейшие мячи Мартин Сунига был удостоен прозвища El Pulpo — «Осьминог». Он действительно был прекрасен на линии ворот и в ближнем бою. На выходах Мартин выглядел слабее, но это ахиллесова пята мексиканских вратарей. Любопытно, но Сунига достаточно поздно стал футболистом. Вплоть до двадцати лет он играл в бейсбол. Зато после завершения карьеры Мартин стал одним из лучших футбольных аналитиков Мексики.

Роберт Сиболди (1965). Уругвай. «Атлас» 1989-92, «Крус Асуль» 1993-94, «Пуэбла» 1994-95, УАНЛ «Тигрес» 1995-2000

Сиболди — уругваец, проведший немало встреч за сборную своей страны. При этом лучшие годы своей карьеры Тощий (своим прозвищем Роберт обязан высокому росту и телосложению) провёл именно в Мексике. Чемпионом не становился, но был фигурой видной во всех отношениях. В Лиге МХ девяностых сложно было найти голкипера ростом в метр девяносто. Особенно любили Сиболди в Монтеррее, даром что в первом сезоне Тощего «тигры» покинули компанию сильнейших. Через год они вернулись, а южноамериканец провёл еще немало прекрасных матчей в воротах УАНЛ .

Норберто Скопони (1961). Аргентина. «Ньюэллс Олд Бойс» 1982-04, «Крус Асуль» 1995-97, «Индепендьенте» 1998-2000

Вы уже встречались с Норберто в главе, посвящённой вратарям Аргентины. В Мексике Скопони провёл два очень ярких сезона в воротах «цементников», чем оставил хорошую память. Завершив карьеру футболиста, он вернулся в Мексику, где стал тренером. Сейчас Скопони входит в тренерский штаб Херардо Мартино и тренирует вратарей мексиканской сборной.

Тони Меола (1969). США . «Нью-Йорк» /»Нью-Джерси Метростарз» 1996-98, «Канзас-Сити Уизардз» 1999-2004

Основатель американской вратарской школы после ЧМ -90 долгое время оставался без клуба. Играл за любительские клубы, возвращался в бейсбол, пробовал силы в американском футболе. И при этом превосходно выступил на домашнем чемпионате мира. После запуска МЛС Тони сначала играл за «Метростарз», а потом отправился в «Уизардз», где провёл лучшие годы клубной карьеры. Его очень часто включают в состав символической сборной лиги всех времён.

Марк Додд (1965). США . «Колорадо Фоксес» 1990-95, «Даллас Бёрн» 1996-2000

Однако лучшим вратарём премьерного сезона МЛС оказался не Меола и не европейские звёзды. Организаторы отдали трофей Марку Додду. И было за что. Вратарь «Далласа» наконец-то дорвался до больших дел. Ранее он довольствовался матчами в Американской Профессиональной футбольной лиге (АПСЛ), где профессионализм умещался в букве П из названия лиги. Додд регулярно участвовал в матчах всех звёзд, вызывался в сборную США , где был дублёром Меолы. Но травма связок руки вынудила Марка завершить карьеру в 34 года.

Брэд Фридель (1971). США . «Ньюкасл» 1994, «Брондбю» 1995, «Галатасарай» 1995-96, «Коламбус Крю» 1996-97, «Ливерпуль» 1990-2000

Всего два года Человек-стена играл в МЛС . И это были два ярких года. Начинал резервистом, но довольно быстро поднялся до основного, а в 1997-м был признан лучшим голкипером лиги. За что и получил приглашение в «Ливерпуль». Как и большинство американских вратарей, Фридель был разносторонним спортсменом. Мог стать баскетболистом и теннисистом, но избрал не самый популярный для Штатов вид спорта. И сделал его намного популярнее.

Зак Торнтон (1973). США . «Нью-Йорк/Нью Джерси Метростарз» 1996-97, «Чикаго» 1998-2006

Вы уже могли прочитать про Торнтона в главе о несостоявшихся вратарях «Спартака». Был шанс. Темнокожий игрок, далеко не преклонных годов, выучил русский. Почти по Маяковскому. Но Зак до Москвы не добрался. Остался звездой МЛС .

Бывший борец весом под (а может, и за) центнер провёл два года на лавочке в «Метростарз». А потом перешёл в «Чикаго Файер» и в первом же сезоне был признан лучшим вратарём лиги. Несмотря на внешнюю неуклюжесть, Торнтон был очень подвижен. Да и реакции ему было не занимать. Что касается игры на выходах, то желающих бороться за верховые мячи с таким здоровяком было немного. В сборной США Зак играл нечасто из-за конкуренции.

Кевин Хартмен (1974). США . «Лос-Анджелес Гэлакси» 1997-2006

Отыграть 17 сезонов в МЛС — дорогого стоит. Большая часть пришлась на «Гэлакси», где Хартман провёл девять лет. В Лос-Анджелесе светловолосого уроженца Огайо называли El Gato — Кот по-испански. Почему по-испански? Большая часть болельщиков — выходцы из Латинской Америки. Чтобы привлечь их на трибуны клуб пригласил самого Хорхе Кампоса. Но знаменитый мексиканец проиграл конкуренцию Хартмену. Кевин сначала был признан лучшим вратарём лиги, а потом помог «Галактике» выиграть чемпионский титул.

Очень гибкий, прыгучий, смелый, полагавшийся в первую очередь на себя вратарь. Удерживал первое место по количеству отражённых ударов. Но в сборную привлекался нечасто. От приглашений европейских клубов Хартмен отказывался добровольно. Поэтому за пределами США известен не столь хорошо.

Эрик Лоннис (1965). Коста-Рика. «Картахинес» 1990-91, «Кармелита» 1991-93, «Саприсса» 1993-2003

Эрик заменил в воротах сборной Коста-Рики знаменитого Луиса Габело Канехо и защищал их десять лет. Поиграл на самых разных крупных турнирах, в том числе и на чемпионате мира-2002. Считался одним из лучших специалистов по отражению пенальти. Да и собственно в игре был хорош. Завоевал три титула чемпиона страны и дважды выиграл Кубок чемпионов КОНКАКАФ .

Мильтон Флорес (1974-2013). Гондурас. «Реал Эспанья». 1992-2002

Шоколад, как называли Мильтона на родине, стал героем Гондураса, когда на Панамериканских играх 1995 года он выбил из розыгрыша сборную Бразилии. Да-да, вратарь. Четвертьфинальная встреча завершилась нулевой ничьёй. В серии 11-метровых Шоколад взял четыре удара, а потом сам отправил в ворота бразильцев победный мяч. После чего Флорес исполнил на поле народный танец. Неважно, что турнир был так себе, да и команда Гондураса заняла только четвёртое место. Важен сам факт победы над бразильцами и подвиг вратаря.

Мильтон Флорес защищал ворота сборной Гондураса в не самые хорошие времена. Старался. Но на чемпионат мира его команда так и не пробилась. Жизнь Шоколада оборвалась в январе 2013 года. Был убит при странных обстоятельствах в городе Ла Унион. К тому времени Флорес уже завершил карьеру футболиста и был известным в стране танцором.

Эдгар Эстрада (1967). Гватемала. «Аурора» 1987-95, «Коммуникасионес» 1995-2002

Ещё один El Gato в нашу коллекцию. Сильнейший вратарь в истории Гватемалы, когда-то отыгравший 11 встреч без пропущенных мячей. Подумаешь, Гватемала, скажут иные читатели. Но для своей небольшой страны Эстрада был очень хорош, да и в сборной страны играл смело и самоотверженно. Однажды чуть не погиб, защищая её ворота. Получил удар коленом в грудь и почти минуту лежал бездыханный. К счастью, врачи спасли жизнь Эдгара, и он ещё долго играл на радость своим болельщикам. В Гватемале существует его персональный фан-клуб.

(1970). «Вайолет Киккерс» 1988-2000

Герой хита «Чайф», даром что в песне ни разу не упоминается его имя. Но те знаменитые пять мячей от сборной Аргентины пропустил именно Уоррен Барретт. Может, и не выручил он «регги бойз» в той встрече, да и на чемпионате мира в целом. Но он был лучшим вратарём Ямайки тех лет и всей Вест-Индии той поры. Шака Хислоп в конце девяностых был ещё англичанином, под знамёна Тринидада и Тобаго встал уже в новом веке. А Барретт тащил свою команду в девяностые и вытащил на чемпионат мира. Что уже достижение для сборной Ямайки.

Главными же матчами в карьере Уоррена стали два матча против сборной Бразилии на Золотом Кубке КОНКАКАФ 1997 года. «Регги бойз» сыграли две встречи с чемпионами мира — в группе и матч за третье место. За 180 минут бразильцы смогли лишь раз поразить ворота Барретта. А ведь в их составе играли Ромарио, Элбер и Эдмундо по прозвищу Скотина. Не так уж прост был этот вратарь сборной Ямайки.

На этом рассказ о вратарях Северной Америки закончен. Ждите статью о голкиперах Африки и Азии.