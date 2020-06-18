Цветастый Хорхе Кампос в компании Осьминога и Лучника Христа. Лучшие вратари Северной Америки девяностых

Продолжаем вспоминать сильнейших голкиперов конца ХХ века. На очереди те, кто защищал ворота команд Северной и Центральной Америки.
В девяностые годы североамериканский футбол перестал вариться в собственном соку. Сборные Мексики, США и Коста-Рики получили допуск на Кубок Америки, а мексиканские клубы стали участниками розыгрыша Кубка Либертадорес. Был возрождён собственный континентальный чемпионат — Золотой кубок КОНКАКАФ. В США был возрождён клубный футбол — создана МЛС. Заметно вырос уровень Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
Все эти события не могли не отразиться на уровне футбола в Северной Америке. Он заметно подрос. Прибавила сборная Мексики, перестала быть недоразумением команда США, заметен был прогресс в костариканском футболе. На континенте появилось больше сильных и интересных футболистов. В том числе вратарей.
Сразу вводная. Позвольте только упомянуть европейских вратарей, выступавших в МЛС — Криса Вудса, Вальтера Дзенгу, Томаса Равелли. Во-первых, вы про них не так давно читали. Во-вторых, в Америке они скорее доигрывали. В-третьих, оставим больше места для североамериканских стражей ворот. И для пары южноамериканских, игравших в мексиканской лиге.
Хорхе Кампос (1966). Мексика. УНАМ 1988-95 и 1999-99, «Атланте» 1995-96, «Лос-Анджелес Гэлакси» 1996-97, «Крус Асуль» 1997, «Чикаго Файер» 1998, УАНЛ «Тигрес» 2000
Ярчайший вратарь во всех смыслах. Хорхе Кампос играл исключительно в вызывающе пёстрых свитерах, которые сам и придумывал. Одинаково хорошо действовал как в воротах, так и в нападении. Мог даже в течение одного матча сменить позицию на поле. Рост Хорхе всего 168 сантиметров. С такими габаритами в большинстве стран к воротам бы не подпустили. А Кампоса подпустили, да ещё как. 130 встреч только в национальной команде. Маленький рост не мешал Хорхе, наоборот, он был чрезвычайно подвижен и прыгуч. Конечно, бороться на перехватах ему было сложно, так защитники на что? Хорхе защищал ворота «триколорес» на всех крупных турнирах. И вошёл в историю сборной России, которая провела свой первый матч как раз против мексиканцев. Чьи ворота защищал маленький вратарь в ярком свитере.
Адриан Чавес (1962). Мексика. «Америка» 1986-96, «Атланте» 1996, «Атлетико Селайя»1997, «Леон» 1997, «Крус Асуль» 1998-99, УНАМ 2000
Адриан Чавес раскрылся раньше Хорхе Кампоса, и в сборной появился намного раньше. Но долгое время был тенью Пабло Лариоса, а там и Кампос подоспел. Поэтому на большинстве турниров Чавес оставался запасном. На клубном же уровне Адриан добился немалого. При этом Кубок чемпионов КОНКАКАФ он выигрывал чаще, чем чемпионат Мексики — три и два раза соответственно.
Николас Наварро (1963). Мексика. «Некакса» 1983-97, «Крус Асуль» 1997-98, «Пачука» 1998-99
В сборной Николас был гостем нечастым, даже редким. Зато своей самоотверженной и умелой игрой за свой клуб по праву заслужил статус легенды «Некаксы». Почти пять сотен в основе «молний», два чемпионских титула — первый и второй в истории клуба. Мог взять бы и третий, если бы не переход в «Крус Асуль». Там он тоже помог выиграть чемпионат, даром что не смог отбить место в основе у нашего следующего героя.
Оскар Перес (1973). Мексика. «Крус Асуль». 1993-2019
А это уже легенда — «голубого креста» или «цементников», как чаще называют столичный клуб. Оскар занял место в воротах двадцатилетним юношей и сдал вахту в сорок шесть лет. «Кролик», как называли Переса в Мексике, сыграл более семи сотен встреч в мексиканской лиге и полсотни с лишним матчей в составе национальной сборной. Был участником трёх чемпионатов мира и выиграл с командой Мексики три титула чемпиона Северной Америки. То есть оказался более успешным, чем легендарный Кампос. «Кролик» не отличался габаритами, был чуть выше Хорхе, но расписным свитерам предпочитал чёрный цвет и не бегал вперёд сломя голову. При этом он превосходно действовал на линии ворот, обладал отменным прыжком и громким голосом давал указания защите. Поэтому Оскар безусловно входит в число сильнейших мексиканских вратарей не только отчётного периода.
Освальдо Санчес (1973). Мексика. «Атлас» 1993-96, «Америка» 1996-1999, «Гвадалахара» 1999-2006
Освальдо семь раз, а это больше, чем любой другой кипер, признавался лучшим вратарём Мексики. По количеству матчей за сборную он уступает Кампосу, но вдвое превосходит Переса. И хотя пик карьеры Санчеса пришёлся на первую декаду нового века, в девяностые Освальдо успел громко заявить о себе и выиграть Золотой кубок КОНКАКАФ (чемпионат Северной Америки).
Адольфо Риос (1966). Мексика. «Веракрус» 1990-97, «Некакса» 1997-99, «Америка» 1999-2004
El Arquero De Cristo — Лучник Христа. Столь громкое прозвище заработал этот не самый габаритный вратарь. При чём тут лучник? Дело в том, что по-испански вратарь будет El Portero. Но в странах Латинской Америки принят иной термин — El Arquero, то есть лучник, стражник. Если отбросить пафос, то стоит признать, что Адольфо Риос был действительно надёжным и ярким вратарём, отработавшим 18 лет на высоком уровне. Возможно, он играл бы ещё, если бы не тяжёлая травма, вынудившая Риоса завершить карьеру в 37 лет. Зато благодаря его досрочному уходу Мексика узнала такого замечательного вратаря, как Гильермо Очоа.
Мартин Сунига (1970). Мексика. УАНЛ «Тигрес» 1992-95, «Гвадалахара» 1995-99, «Атлетико Селайя» 1999-2000
За своё умение вытаскивать сложнейшие мячи Мартин Сунига был удостоен прозвища El Pulpo — «Осьминог». Он действительно был прекрасен на линии ворот и в ближнем бою. На выходах Мартин выглядел слабее, но это ахиллесова пята мексиканских вратарей. Любопытно, но Сунига достаточно поздно стал футболистом. Вплоть до двадцати лет он играл в бейсбол. Зато после завершения карьеры Мартин стал одним из лучших футбольных аналитиков Мексики.
Роберт Сиболди (1965). Уругвай. «Атлас» 1989-92, «Крус Асуль» 1993-94, «Пуэбла» 1994-95, УАНЛ «Тигрес» 1995-2000
Сиболди — уругваец, проведший немало встреч за сборную своей страны. При этом лучшие годы своей карьеры Тощий (своим прозвищем Роберт обязан высокому росту и телосложению) провёл именно в Мексике. Чемпионом не становился, но был фигурой видной во всех отношениях. В Лиге МХ девяностых сложно было найти голкипера ростом в метр девяносто. Особенно любили Сиболди в Монтеррее, даром что в первом сезоне Тощего «тигры» покинули компанию сильнейших. Через год они вернулись, а южноамериканец провёл еще немало прекрасных матчей в воротах УАНЛ.
Норберто Скопони (1961). Аргентина. «Ньюэллс Олд Бойс» 1982-04, «Крус Асуль» 1995-97, «Индепендьенте» 1998-2000
Вы уже встречались с Норберто в главе, посвящённой вратарям Аргентины. В Мексике Скопони провёл два очень ярких сезона в воротах «цементников», чем оставил хорошую память. Завершив карьеру футболиста, он вернулся в Мексику, где стал тренером. Сейчас Скопони входит в тренерский штаб Херардо Мартино и тренирует вратарей мексиканской сборной.
Тони Меола (1969). США. «Нью-Йорк» /»Нью-Джерси Метростарз» 1996-98, «Канзас-Сити Уизардз» 1999-2004
Основатель американской вратарской школы после ЧМ-90 долгое время оставался без клуба. Играл за любительские клубы, возвращался в бейсбол, пробовал силы в американском футболе. И при этом превосходно выступил на домашнем чемпионате мира. После запуска МЛС Тони сначала играл за «Метростарз», а потом отправился в «Уизардз», где провёл лучшие годы клубной карьеры. Его очень часто включают в состав символической сборной лиги всех времён.
Марк Додд (1965). США. «Колорадо Фоксес» 1990-95, «Даллас Бёрн» 1996-2000
Однако лучшим вратарём премьерного сезона МЛС оказался не Меола и не европейские звёзды. Организаторы отдали трофей Марку Додду. И было за что. Вратарь «Далласа» наконец-то дорвался до больших дел. Ранее он довольствовался матчами в Американской Профессиональной футбольной лиге (АПСЛ), где профессионализм умещался в букве П из названия лиги. Додд регулярно участвовал в матчах всех звёзд, вызывался в сборную США, где был дублёром Меолы. Но травма связок руки вынудила Марка завершить карьеру в 34 года.
Брэд Фридель (1971). США. «Ньюкасл» 1994, «Брондбю» 1995, «Галатасарай» 1995-96, «Коламбус Крю» 1996-97, «Ливерпуль» 1990-2000
Всего два года Человек-стена играл в МЛС. И это были два ярких года. Начинал резервистом, но довольно быстро поднялся до основного, а в 1997-м был признан лучшим голкипером лиги. За что и получил приглашение в «Ливерпуль». Как и большинство американских вратарей, Фридель был разносторонним спортсменом. Мог стать баскетболистом и теннисистом, но избрал не самый популярный для Штатов вид спорта. И сделал его намного популярнее.
Зак Торнтон (1973). США. «Нью-Йорк/Нью Джерси Метростарз» 1996-97, «Чикаго» 1998-2006
Вы уже могли прочитать про Торнтона в главе о несостоявшихся вратарях «Спартака». Был шанс. Темнокожий игрок, далеко не преклонных годов, выучил русский. Почти по Маяковскому. Но Зак до Москвы не добрался. Остался звездой МЛС.
Бывший борец весом под (а может, и за) центнер провёл два года на лавочке в «Метростарз». А потом перешёл в «Чикаго Файер» и в первом же сезоне был признан лучшим вратарём лиги. Несмотря на внешнюю неуклюжесть, Торнтон был очень подвижен. Да и реакции ему было не занимать. Что касается игры на выходах, то желающих бороться за верховые мячи с таким здоровяком было немного. В сборной США Зак играл нечасто из-за конкуренции.
Кевин Хартмен (1974). США. «Лос-Анджелес Гэлакси» 1997-2006
Отыграть 17 сезонов в МЛС — дорогого стоит. Большая часть пришлась на «Гэлакси», где Хартман провёл девять лет. В Лос-Анджелесе светловолосого уроженца Огайо называли El Gato — Кот по-испански. Почему по-испански? Большая часть болельщиков — выходцы из Латинской Америки. Чтобы привлечь их на трибуны клуб пригласил самого Хорхе Кампоса. Но знаменитый мексиканец проиграл конкуренцию Хартмену. Кевин сначала был признан лучшим вратарём лиги, а потом помог «Галактике» выиграть чемпионский титул.
Очень гибкий, прыгучий, смелый, полагавшийся в первую очередь на себя вратарь. Удерживал первое место по количеству отражённых ударов. Но в сборную привлекался нечасто. От приглашений европейских клубов Хартмен отказывался добровольно. Поэтому за пределами США известен не столь хорошо.
Эрик Лоннис (1965). Коста-Рика. «Картахинес» 1990-91, «Кармелита» 1991-93, «Саприсса» 1993-2003
Эрик заменил в воротах сборной Коста-Рики знаменитого Луиса Габело Канехо и защищал их десять лет. Поиграл на самых разных крупных турнирах, в том числе и на чемпионате мира-2002. Считался одним из лучших специалистов по отражению пенальти. Да и собственно в игре был хорош. Завоевал три титула чемпиона страны и дважды выиграл Кубок чемпионов КОНКАКАФ.
Мильтон Флорес (1974-2013). Гондурас. «Реал Эспанья». 1992-2002
Шоколад, как называли Мильтона на родине, стал героем Гондураса, когда на Панамериканских играх 1995 года он выбил из розыгрыша сборную Бразилии. Да-да, вратарь. Четвертьфинальная встреча завершилась нулевой ничьёй. В серии 11-метровых Шоколад взял четыре удара, а потом сам отправил в ворота бразильцев победный мяч. После чего Флорес исполнил на поле народный танец. Неважно, что турнир был так себе, да и команда Гондураса заняла только четвёртое место. Важен сам факт победы над бразильцами и подвиг вратаря.
Мильтон Флорес защищал ворота сборной Гондураса в не самые хорошие времена. Старался. Но на чемпионат мира его команда так и не пробилась. Жизнь Шоколада оборвалась в январе 2013 года. Был убит при странных обстоятельствах в городе Ла Унион. К тому времени Флорес уже завершил карьеру футболиста и был известным в стране танцором.
Эдгар Эстрада (1967). Гватемала. «Аурора» 1987-95, «Коммуникасионес» 1995-2002
Ещё один El Gato в нашу коллекцию. Сильнейший вратарь в истории Гватемалы, когда-то отыгравший 11 встреч без пропущенных мячей. Подумаешь, Гватемала, скажут иные читатели. Но для своей небольшой страны Эстрада был очень хорош, да и в сборной страны играл смело и самоотверженно. Однажды чуть не погиб, защищая её ворота. Получил удар коленом в грудь и почти минуту лежал бездыханный. К счастью, врачи спасли жизнь Эдгара, и он ещё долго играл на радость своим болельщикам. В Гватемале существует его персональный фан-клуб.
Уоррен Барретт (1970). «Вайолет Киккерс» 1988-2000
Герой хита «Чайф», даром что в песне ни разу не упоминается его имя. Но те знаменитые пять мячей от сборной Аргентины пропустил именно Уоррен Барретт. Может, и не выручил он «регги бойз» в той встрече, да и на чемпионате мира в целом. Но он был лучшим вратарём Ямайки тех лет и всей Вест-Индии той поры. Шака Хислоп в конце девяностых был ещё англичанином, под знамёна Тринидада и Тобаго встал уже в новом веке. А Барретт тащил свою команду в девяностые и вытащил на чемпионат мира. Что уже достижение для сборной Ямайки.
Главными же матчами в карьере Уоррена стали два матча против сборной Бразилии на Золотом Кубке КОНКАКАФ 1997 года. «Регги бойз» сыграли две встречи с чемпионами мира — в группе и матч за третье место. За 180 минут бразильцы смогли лишь раз поразить ворота Барретта. А ведь в их составе играли Ромарио, Элбер и Эдмундо по прозвищу Скотина. Не так уж прост был этот вратарь сборной Ямайки.
На этом рассказ о вратарях Северной Америки закончен. Ждите статью о голкиперах Африки и Азии.