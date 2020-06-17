Лучший вратарь страны и «антирекорд 43». Путь Игоря Акинфеева в ЦСКА

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17 июня 2020, 16:47

«Соккер.ру» продолжает серию материалов о вратарях ЦСКА . Герой этого рассказа уже семнадцать лет несёт службу в армейском клубе и не собирается уходить на покой.

Про Игоря Акинфеева писать легко и сложно одновременно. Легко, потому что спортивная биография Игоря велика и насыщенна громкими успехами. Одно перечисление заслуг будет долгим. Трудно, потому что Акинфеев всё время на виду, его карьера отпрепарирована. За семнадцать лет вышло огромное количество статей, интервью, аналитики, поэтому очень сложно избежать повторов.

Равнодушных к Акинфееву нет. Многие считают его великим вратарём, чуть ли не вторым после Льва Яшина, сильнейшим в постсоветской истории. Немало и тех, кто не любит Игоря, и не любит — ещё мягкое словосочетание. Но если отбросить крайности, то Игорь бесспорно — личность в нашем футболе. И масштаб этой личности мы сможем узнать после того, как он завершит карьеры. И то не сразу, а через несколько лет.

Всю свою карьеру Игорь пока проводит в одном клубе. Скорее всего, он никуда не уйдёт, так и останется в ЦСКА . И это тоже достижение и своего рода подвиг. Особенно в наши времена, когда футболисты с лёгкостью меняют не только команды, но и страны. ЦСКА с Акинфеевым взял множество домашних трофеев. По количеству чемпионских титулов он обошёл легендарного Владимира Никанорова. Десять «Огоньков», первое место в клубе Льва Яшина по количеству сыгранных встреч. И конечно же Кубок УЕФА , победа в котором была бы немыслима без вратаря.

С клубом всё ясно. Акинфеев непременно вошёл в историю ЦСКА , занимает там одно из почётнейших мест среди великих армейских футболистов и останется там навсегда. Повторить его достижения крайне сложно, превзойти тем более. Но Игорь — фигура не только клубного характера, он личность общенационального масштаба. И два самых крупных успеха сборной России — бронзовая медаль первенства Европы 2008 года и выход в четвертьфинал чемпионата мира 2018 — неразрывно связаны с его именем. Когда наши футболисты обыгрывали голландцев жарким июньским вечером 2008 года, а также когда нога вратаря принесла победу над испанцами в «Лужниках», — это были праздники общенационального масштаба. И никто не вспоминал, какой клуб представлял наш голкипер. Но неудачные кампании — чемпионат мира 2014 или Кубок Конфедераций забудутся. А 2008-й или 2018 год вошли в наше сознание надолго. Если не навсегда.

Что отличает Игоря Акинфеева от других вратарей? Отменной реакцией и игрой на выходах никого не удивишь, но этого мало для того, чтобы просто хорошему голкиперу перейти в разряд выдающихся. Кстати, обладая весьма скромным по современным вратарским стандартам ростом – 186 см (нынче почти все голкиперы от 190 и выше), он очень хорош на выходах и крайне редко допускает ошибки при борьбе в воздухе. Акинфеев вообще редко ошибается, намного реже, чем его коллеги по цеху. А это признак класса. Игорь мало пропускает, его показатели стабильны – как правило меньше гола за игру за весь чемпионат. Он не только берёт «свои» удары, но и частенько выручает команду в, казалось, безвыходных ситуациях. Например, при выходах один на один или при пенальти. А еще он борец, каких мало, и не опускает рук даже когда на поле полный провал. Даже в проигранном матче он борется до конца. В своей карьере он лишь считанное число раз пропускал пять мячей и никогда больше. Что тоже является несомненным признаком высочайшего класса. Даже у великих голкиперов случались дни, когда им набивали воз и полную тележку – шесть, семь, а то и больше.

Игорь вошёл в наш футбол совсем зелёным юношей. В неполные семнадцать. Но вошёл основательно, по-взрослому. В мае 2003 года ЦСКА принимал участие в киевском Мемориале Валерия Лобановского, и именно там Валерий Газзаев впервые показал публике юного Игоря Акинфеева. Не прошло и месяца, как 17-летний Игорь дебютировал в чемпионате России. Отыграл на ноль в Самаре против сильных на тот момент «Крыльев», взял пенальти от Андрея Каряки, да и вообще удивил своей солидной, очень взрослой игрой. Через пару недель Валерий Газзаев вызвал Игоря в сборную страны, что было воспринято как блажь и издержки совмещения двух постов. Ан нет. Акинфеев очень быстро доказал, что он вратарь номер один в нашем футболе, несмотря на то, что играет под 35-м номером.

Путь Игоря в сборную России был очень стремительным. 31 мая 2003 года он дебютировал в основном составе ЦСКА (в 17 с небольшим лет), уже через несколько дней Валерий Газзаев (он тогда совмещал посты в ЦСКА и сборной России) вызвал его в главную команду страны. Ох и досталось тогда Валерию Георгиевичу! Упрекали в протекционизме, дескать, тянет своих в сборную. Дебют Игоря в основе «красно-синих» выдался отличным. И ворота в неприкосновенности сохранил, и пенальти, пробитый Андреем Карякой, отразил. А потом сразу и в сборную.

Но молодой голкипер уверенно обосновался в воротах ЦСКА , вытеснив оттуда Вениамина Мандрыкина, и вскоре присутствие Акинфеева в сборной перестало считаться чудачеством Валерия Газзаева. Этого тренера сменил Георгий Ярцев, который продолжил вызывать юного голкипера. Играл, правда, не он, а опытнейший Сергей Овчинников, иногда Вячеслав Малафеев. Но сам вызов в сборную страны, совместные тренировки с Овчинниковым и Малафеевым, да еще под руководством легендарного Рината Дасаева, во многом способствовали тому, что Игорь довольно быстро превратился из талантливого юниора в одного из лучших вратарей нашего чемпионата. Появление Акинфеева в воротах сборной России в товарищеском матче с Норвегией и попадание армейца в заявку на Евро-2004 уже никого удивили. В Португалии ему сыграть не довелось, единственному из нашей команды. Но не прошло и года, как Акинфеев стал бесспорным первым номером сборной России. И оставался таким на протяжении тринадцати лет, пока сам добровольно не оставил главную команду страны.

В карьере Игоря были не только победы и успехи. Он перенёс две тяжелейшие травмы колена, каждая из которых могла привести к досрочному уходу из большого футбола. А сколько было мелких травм и повреждений. Посмотрите на лицо вратаря — вы всё прочитаете по количеству мелких ссадин и шрамов. А каждый шрам — это боль и кровь. Доводилось выслушивать и критику. Иногда справедливую, иногда не очень, типа сорока с чем-то еврокубковых матчей, в которых он пропускал мячи. Редкий вратарь у нас провёл сорок международных встреч вообще. А уж сколько матчей в карьере Игорь сыграл на ноль!

Игорю Акинфееву всего тридцать четыре. Не возраст для вратаря. Если позволит здоровье, то карьера Игоря Владимировича будет долгой, и его послужной список будет пополняться. Да и в отношениях Акинфеева со сборной поставлено многоточие, а не точка. Роман Акинфеева с футболом не окончен. Там ещё появятся новые страницы, а может, и главы.