ГлавнаяБлогиНаша биография

Лучший вратарь страны и «антирекорд 43». Путь Игоря Акинфеева в ЦСКА

17 июня 2020, 16:47
00:00 / 00:00

«Соккер.ру» продолжает серию материалов о вратарях ЦСКА. Герой этого рассказа уже семнадцать лет несёт службу в армейском клубе и не собирается уходить на покой.

Про Игоря Акинфеева писать легко и сложно одновременно. Легко, потому что спортивная биография Игоря велика и насыщенна громкими успехами. Одно перечисление заслуг будет долгим. Трудно, потому что Акинфеев всё время на виду, его карьера отпрепарирована. За семнадцать лет вышло огромное количество статей, интервью, аналитики, поэтому очень сложно избежать повторов.

Равнодушных к Акинфееву нет. Многие считают его великим вратарём,  чуть ли не вторым после Льва Яшина, сильнейшим в постсоветской истории. Немало и тех, кто не любит Игоря, и не любит — ещё мягкое словосочетание. Но если отбросить крайности, то Игорь бесспорно — личность в нашем футболе. И масштаб этой личности мы сможем узнать после того, как он завершит карьеры. И то не сразу, а через несколько лет. 

Всю свою карьеру Игорь пока проводит в одном клубе. Скорее всего, он никуда не уйдёт, так и останется в ЦСКА. И это тоже достижение и своего рода подвиг. Особенно в наши времена, когда футболисты с лёгкостью меняют не только команды, но и страны. ЦСКА с Акинфеевым взял множество домашних трофеев.  По количеству чемпионских титулов он обошёл легендарного Владимира Никанорова. Десять «Огоньков», первое место в клубе Льва Яшина по количеству сыгранных встреч. И конечно же Кубок УЕФА, победа в котором была бы немыслима без вратаря.

С клубом всё ясно. Акинфеев непременно вошёл в историю ЦСКА, занимает там одно из почётнейших мест среди великих армейских футболистов и останется там навсегда. Повторить его достижения крайне сложно, превзойти тем более. Но Игорь — фигура не только клубного характера, он личность общенационального масштаба. И два самых крупных успеха сборной России — бронзовая медаль первенства Европы 2008 года и выход в четвертьфинал чемпионата мира 2018 — неразрывно связаны с его именем. Когда наши футболисты обыгрывали голландцев жарким июньским вечером 2008 года, а также когда нога вратаря принесла победу над испанцами в «Лужниках», — это были праздники общенационального масштаба. И никто не вспоминал, какой клуб представлял наш голкипер. Но неудачные кампании — чемпионат мира 2014 или Кубок Конфедераций забудутся. А 2008-й или 2018 год вошли в наше сознание надолго. Если не навсегда.

Что отличает Игоря Акинфеева от других вратарей? Отменной реакцией и игрой на выходах никого не удивишь, но этого мало для того, чтобы просто хорошему голкиперу перейти в разряд выдающихся. Кстати, обладая весьма скромным по современным вратарским стандартам ростом – 186 см (нынче почти все голкиперы от 190 и выше), он очень хорош на выходах и крайне редко допускает ошибки при борьбе в воздухе. Акинфеев вообще редко ошибается, намного реже, чем его коллеги по цеху. А это признак класса. Игорь мало пропускает, его показатели стабильны –  как правило меньше гола за игру за весь чемпионат. Он не только берёт «свои» удары, но и частенько выручает команду в, казалось, безвыходных ситуациях. Например, при выходах один на один или при пенальти. А еще он борец, каких мало, и не опускает рук даже когда на поле полный провал. Даже в проигранном матче он борется до конца. В своей карьере он лишь считанное число раз пропускал пять мячей и никогда больше. Что тоже является несомненным признаком высочайшего класса. Даже у великих голкиперов случались дни, когда им набивали воз и полную тележку – шесть, семь, а то и больше.

Игорь вошёл в наш футбол совсем зелёным юношей. В неполные семнадцать. Но вошёл основательно, по-взрослому. В мае 2003 года ЦСКА принимал участие в киевском Мемориале Валерия Лобановского, и именно там Валерий Газзаев впервые показал публике юного Игоря Акинфеева. Не прошло и месяца, как 17-летний Игорь дебютировал в чемпионате России. Отыграл на ноль в Самаре против сильных на тот момент «Крыльев», взял пенальти от Андрея Каряки, да и вообще удивил своей солидной, очень взрослой игрой. Через пару недель Валерий Газзаев вызвал Игоря в сборную страны, что было воспринято как блажь и издержки совмещения двух постов. Ан нет. Акинфеев очень быстро доказал, что он вратарь номер один в нашем футболе, несмотря на то, что играет под 35-м номером.

Путь Игоря в сборную России был очень стремительным. 31 мая 2003 года он дебютировал в основном составе ЦСКА (в 17 с небольшим лет),  уже через несколько дней Валерий Газзаев (он тогда совмещал посты в ЦСКА и сборной России) вызвал его в главную команду страны. Ох и досталось тогда Валерию Георгиевичу! Упрекали в протекционизме, дескать, тянет своих в сборную. Дебют Игоря в основе «красно-синих» выдался отличным. И ворота в неприкосновенности сохранил, и пенальти, пробитый Андреем Карякой, отразил. А потом сразу и в сборную.

Но молодой голкипер уверенно обосновался в воротах ЦСКА, вытеснив оттуда Вениамина Мандрыкина, и вскоре присутствие Акинфеева в сборной перестало считаться чудачеством Валерия Газзаева. Этого тренера сменил Георгий Ярцев, который продолжил вызывать юного голкипера. Играл, правда, не он, а опытнейший Сергей Овчинников, иногда Вячеслав Малафеев. Но сам вызов в сборную страны, совместные тренировки с Овчинниковым и Малафеевым, да еще под руководством легендарного Рината Дасаева, во многом способствовали тому, что Игорь довольно быстро превратился из талантливого юниора в одного из лучших вратарей нашего чемпионата. Появление Акинфеева  в воротах сборной России в товарищеском матче с Норвегией и попадание армейца в заявку на Евро-2004 уже никого удивили. В Португалии ему сыграть не довелось, единственному из нашей команды. Но не прошло и года, как Акинфеев стал бесспорным первым номером сборной России. И оставался таким на протяжении тринадцати лет, пока сам добровольно не оставил главную команду страны.

В карьере Игоря были не только победы и успехи. Он перенёс две тяжелейшие травмы колена, каждая из которых могла привести к досрочному уходу из большого футбола. А сколько было мелких травм и повреждений. Посмотрите на лицо вратаря — вы всё прочитаете по количеству мелких ссадин и шрамов. А каждый шрам — это боль и кровь. Доводилось выслушивать и критику. Иногда справедливую, иногда не очень, типа сорока с чем-то еврокубковых матчей, в которых он пропускал мячи. Редкий вратарь у нас провёл сорок международных встреч вообще. А уж сколько матчей в карьере Игорь сыграл на ноль!

Игорю Акинфееву всего тридцать четыре. Не возраст для вратаря. Если позволит здоровье, то карьера Игоря Владимировича будет долгой, и его послужной список будет пополняться. Да и в отношениях Акинфеева со сборной поставлено многоточие, а не точка. Роман Акинфеева с футболом не окончен. Там ещё появятся новые страницы, а может, и главы.

А сериал рассказов о вратарях ЦСКА подходит к завершению. Осталась одна глава.

Цветастый Хорхе Кампос в компании Осьминога и Лучника Христа. Лучшие вратари Северной Америки девяностых
Вчера, 14:01Олег Лыткин в блоге БригадаКомментарии2
Бесподобный Фарид, Руки Эквадора и чилийский Барт Симпсон. Лучшие голкиперы Южной Америки конца ХХ века
16 июняОлег Лыткин в блоге БригадаКомментарии8
«Золотой матч» Нигматуллина и два срока Габулова. Вратари, не закрепившиеся в ЦСКА
16 июняОлег Лыткин в блоге Наша биографияКомментарии8
9 матчей, которые вы не смотрели или забыли. А зря
15 июняДмитрий Болотин в блоге Удар в РепуКомментарии13
Непутёвый сын короля футбола и россыпь чемпионов мира. Сильнейшие вратари Бразилии девяностых
15 июняОлег Лыткин в блоге БригадаКомментарии4
Смертельные гонки на Posche и вечный дублер Акинфеева. История Вениамина Мандрыкина
14 июняОлег Лыткин в блоге Наша биографияКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 06:40
Акинфеев-продукт Гинера. Продукт-вселенского, жидо-массонского заговора, пиара, наглости, беспардонности. Продукт, с красивой обёрткой, как конфета, но разъедающая эмаль зубов. Продукт, остановивший и закрывший путь, дорогу вратарям, благодаря покровителю, блату.
Все его ляпы пришлись в ответственных матчах. Я понимаю, что кони хоть с бельмом, хоть без бельма будут боготворить свое доверенное лицо. Их право, как и мое: видеть, думать, говорить.
Только не надо богохульствовать про "ногу Бога". У коней в истории слишком часто было трагедий с вратарями.
Ну! Манголоид, или кто там?). Давай дизлайкай! Нажимай гашетку!).
t2k
t2k
вчера в 03:29
Если уж во всем Акинфеев виноват.. значит две березы и игнашевич которые были все эти годы и принимали участие в 100% этих игр, и эти волшебные ловушки оффсайды которые даже в рпл смотрелись полными обрезами и провалами в обороне вообще не при чём))

Покажите статистику ударов в створ ворот цска и сколько Игорь тянул процентально. Потом наложите на лучших вратарей лч) количество ударов и их сейвов. Не выйдет ли 85%сейвов против 60...
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
17 июня в 23:06
Кто же это, кроме Яшина и Дасаева? И даже они. По твоей логике, они незаменимые? У них тоже бывали жёсткие ляпы. Да бери выше: у Буффона, Касильяса, Нойера, Бартеза, Льориса....
LyonBest2
LyonBest2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
17 июня в 22:54, ред.
Знаешь, твои комментарии написаны лишь для того, чтобы разозлить того, кто их прочитает, но не более того. Ты пишешь много, но для того, чтобы просто заполнить пустоту водой, но не более. Никто Акинфеева не боготворит, но о нем говорят, как о сильной личности и игроке! Разве это можно отрицать? Вы когда вспоминаете про его антирекорд в ЛЧ, то не берете тот факт (точнее не упоминаете), что защита ворот не завязана на других игроков. Как-будто Игнашеевич и КО к этому рекорду никак не причастны. Очень глупая и однобокая позиция. Глупо говорить о том, что он распиаренный, так как взгляните на его кол-во матчей и "сухую" статистику и вы (наверное) поймете, почему этой личности уделяют так много внимании. Я могу по каждому пункту и дальше перечислять ваши потуги показать "объективным", но вы вряд ли прислушаетесь к этим словам, так как ваше дело просто разжигать конфликты на ровном месте, вызывать к вашей персоне резонанс, потешить свое ЭГО. Так что и дальше можете сидеть на своем стуле с продолговатым предметом и радоваться своей глупости.
Великолепный
Великолепный
17 июня в 22:27
Акинфеев непременно вошёл в историю ЦСКА, занимает там одно из почётнейших мест среди великих армейских футболистов и останется там навсегда.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
17 июня в 22:19
Перечисли клиперов которые сыграли больше Акинфеева в лч? В сборной было много тренеров и все они ставили на Акинфеева потому что он самый стабильный вратарь. Сейчас Акинфеев ушел и где твой крицюк беленов Лунёв. Играет бразилец ровесник того же Акинфеева. Вся надежда на Сафонова и Максименко.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
17 июня в 21:58
Есть киперы (правда, не у нас) которые сыграли не меньше, и поставили рекорды.
Только не АНТИ, а настоящие. По сухим матчам. А Игорь и набрал столько игр, что был незаменимый. Не по игре, а по упрямству тренеров...
Kosmos58
Kosmos58
17 июня в 21:17
Корею не прощу!!!
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
17 июня в 20:09
Сколько было клоунов которые пугали то Лодыгиным то Селиховым , то Митрюшкиным.
Где хоть один вратарь который может повторить статистику Акинфеева
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
17 июня в 19:55
И ещё сейчас нету ни одного вратаря в России у которого есть хотя бы 43 матча в лч (у Акинфеева 78 по-моему). И врядли ближайший десять лет появится вратарь который сыграет 43 матча
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
17 июня в 19:50
Лунёв даже в зените сейчас не лучший. Крицюк тоже. А беленов никогда не играл в топ клубах России. Более или менее соперник Акинфеева в 21 веке это Малафеев и то он уступал Акинфееву всегда. Почему вам болельщикам Спартака и зенита сложно это признать. Акинфеев это лучший вратарь как минимум в 21 веке. Например мне не стыдно сказать что Аршавин лучший российский игрок в 21 веке.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
17 июня в 19:48
Беленов никогда не играл ни в ЛЧ, ни в сборной. С Енисеями-Оренбургами феерить - это одно, а когда против тебя Роналду или Ибрагимович - это ну совсем вот другое.

Нет никаких гарантий, что Беленов, Лодыгин или Рыжиков не навалял бы с Кореей.
serh62
serh62
17 июня в 19:34
желаю болелам зенита и спартака НЕ подавиться желчью. здоровья вам всем . завистливые наши друзья)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
17 июня в 18:57
В этой связи можно напомнить, что у Акинфеева 78 матчей в ЛЧ. У нас в РПЛ в обозримом будущем у всех вратарей в сумме не наберется такое количество матчей в ЛЧ. А большинству из них ЛЧ вообще недоступна. Могу предложить любителям рекордов посчитать, сколько моментов загубил Дзюба в ЛЧ, сколько неточных передач сделал Зобнин и т.д. и т.п. Только зачем и кому это надо. Класс вратаря - это его игра на протяжении 17 лет. Такая карьера в РПЛ не грозит никому.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июня в 18:11
Вечный рекорд-43 остался только в заголовке. В статье только восхищение суперкипером.
А таких как он в России много, но пиарят его одного. Беленов, Крицук, Лунёв ничем не уступают ему, но в сборную тащат Игоря. При этом он играл в ладушки с Кореей ,пропускал едва ли не с отрицательного угла - ему всё прощалось. За прежние заслуги, наверное.
Другим киперам такое не прощали.
Подкупает в нём лишь верность одному клубу. Но зачем уходить от хорошего ,если у армейцев его чуть ли не боготворят. Кстати, "нога Бога"... А ведь это обычная работа вратаря, защищать ворота. В том числе и с пенальти. Там испанец пробил плохо, Игорь летел в угол, но успел подставить ногу Бога...
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Great Chris (раскрыть)
17 июня в 17:53
Давайте без провокаций
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ LOpp (раскрыть)
17 июня в 17:53
И доходил до той стадии ЛЧ, на которой не было ни Промеса, ни Глушакова, ни Карреры
alex spartakovih
alex spartakovih
17 июня в 17:47
игорь один из лучших вратарей россии !кто бы что не говорил!а ляпы бывают у всех!вспомнить хотя бы ляп нашего филимонова с украиной!
LOpp
LOpp
17 июня в 17:29
Игорь молодец, оставил в ЛЧ вечный рекорд
Медив
Медив
17 июня в 17:17
Рекордушка!
Great Chris
Great Chris ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
17 июня в 17:16
Газпромовское матчтв полоскало. Говори прямо, а не растекайся мыслью по древу.
Вон, уже пролезли в комментарии о лучшем вратаре России.
Ноющий модераторам
Ноющий модераторам
17 июня в 17:11
Из крайности в крайность. От лучшего до рекорда 43 )))))
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
17 июня в 17:07
Что же касается печально известного рекорда в ЛЧ - эта история была надумана нашими неполживыми спортивными СМИ. Если раньше комментаторы говорили о футболе, то с некоторого времени они стали просто полоскать конкретных людей, будто на заказ. Акинфеев не первый и не последний - куда послали Дзюбу в Сан-Марино? Вспомнить можно и Жиркова, и Аршавина, и даже Головина. Всей стране было раструблено, какие эти люди плохие и какое они зло. Мол, избавимся от них - заживём! Что-то не зажили пока.
Кто-нибудь знает, например, у кого рекорд в ЛЧ по незабитым пенальти? Вот и я не знаю. Деланость "рекорда Акинфеева" проявляется очень просто: он учитывает пропущенные голы в квалификации ЛЧ 2015-16 (матчи со Спартой и Спортингом) и НЕ учитывает "сухари" в квалификации ЛЧ 2017-18 (которую Акинфеев отстоял на ноль полностью). Но пипл схавал эту историю.

При этом я не отрицаю, что были матчи, где Игорь реально косячил и подводил. Скажем, домашний матч с Вольфсбургом в 2015 году. Это было просто стыдно.
VAN ARM
VAN ARM
17 июня в 17:04
тут можно говорить бесконечно.! он просто лучший!
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
17 июня в 16:59, ред.
Ну спасибо, Олег, за статью прям! На самом деле в сборной Акинфеев, как правило, был воплощением уверенности. Всем известно, что вратарь выстраивает защиту, так вот на протяжении 10 лет у нас была защита пускай и не экстра-класса, но вполне добротная. Про Испанию знают все, вот позабытые моменты Игоря в сборной.





Матч с Южной Кореей, прямо скажем, выбивается из общего ряда. С Алжиром Акинфеев мог бы и выручить, но рокового стандарта бы могло не быть: Козлов привёз его буквально в метре от штрафной площади. Между прочим, если бы Россия победила Корею 1-0, она всё равно бы не вышла из группы: Алжир победил Корею 4-2, а Бельгии и мы, и африканцы проиграли с разницей в 1 мяч.
DXTK
DXTK
17 июня в 16:57
Как бы мы не относились к Акинфееву, но он лучший вратарь России в 21 веке.

Он добился успеха с ЦСКА да и в сборной тоже, кубок УЕФА 2005, бронза на евро 2008 и 1/4 финала ЧМ 2018.

PS пожелаем ему успеха, и пускай как можно дольше стоит на воротах ЦСКА.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100