«Золотой матч» Нигматуллина и два срока Габулова. Вратари, не закрепившиеся в ЦСКА

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вчера, 09:37

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о вратарях ЦСКА . На очереди Дмитрий Крамаренко, Руслан Нигматуллин и Владимир Габулов.

Большая часть карьеры этих голкиперов прошла в других клубах. Но и в ЦСКА они не были ни чужими, ни лишними. Каждый внёс свою лепту в историю армейского клуба.

Весной 2002 года сын знаменитого вратаря «Нефтчи» Сергея Сергеевича Крамаренко пришел в ЦСКА из московского «Динамо», где был основным. Возглавивший армейцев Валерий Газзаев решил подстраховаться и пригласил на должность второго вратаря хорошо знакомого ему футболиста. Но в составе «красно-синих» Дмитрий Крамаренко играл мало – всего три встречи. Летом получил травму Вениамин Мандрыкин. Казалось бы, вот он шанс для Дмитрия. Но Валерий Газзаев, хорошо знакомый с Крамаренко по работе во Владикавказе, не рискнул сделать на него ставку. Затем армейцы пригласили Руслана Нигматуллина, а через год взошла звезда Игоря Акинфеева. Крамаренко какое-то время входил в состав армейцев, поиграл ещё в России, а потом вернулся в Азербайджан, где выступал довольно долго.

Руслан Нигматуллин на пике карьеры уехал в итальянскую «Верону». И, наверно, вскоре пожалел. Основной вратарь сборной России присел на лавочку не в самом сильном клубе Серии А. За всю вторую часть чемпионата-2001/02 Руслан лишь раз сыграл за веронцев. Это не могло нравиться 26-летнему футболисту, особенно в преддверии чемпионата мира. В «Локомотив» тем временем вернулся Сергей Овчинников. Главный тренер сборной Олег Романцев всё же взял Руслана на первенство мира, причём в качестве основного вратаря. Но наша команда не вышла из группы. Особых претензий к Руслану не было. Скорее ругали Романцева, который отказался от услуг Овчинникова и предпочёл ему не имевшего игровой практики Нигматуллина.

«Верона» тем временем выбыла в Серию В. Оставаться там Руслану не было смысла. Нужно было подыскивать новый клуб. Хотя бы аренду какую. И тут получил травму — повредил мениск, армеец Мандрыкин. На несколько месяцев «красно-синие» остались без основного вратаря. Тут-то им пригодился Руслан. ЦСКА арендовал Нигматуллина у «Вероны» на полгода.

Дебют Руслана пришёлся на матч в Самаре. Армейцы уже в дебюте встречи забили два мяча. Исход матча был предопределён. Однако Нигматуллин тоже получил возможность проявить себя. Выяснилось, что за полгода вынужденного простоя голкипер не растерял мастерства. С обороной новой команды Руслан тоже быстро сработался.

В целом Руслан со своей миссией справился. Была парочка не самых удачных матчей — с «Торпедо», с «Динамо», проигранных с одинаковым счётом — 2:3. Опять же, вылет из Кубка УЕФА после проигрыша «Парме» с тем же результатом. Но удачных матчей у Нигматуллина было куда больше. ЦСКА пришёл на финиш первым, набрав 66 очков. Но те же 66 очков набрал и бывший клуб Руслана «Локомотив». И хотя дополнительные показатели у «железнодорожников» были хуже, регламент предусматривал дополнительный матч.

Судьбу золотых медалей решил гол Дмитрия Лоськова на седьмой минуте. Мог Руслан выручить? Может, и мог. Сергей Овчинников же в противоположных воротах смотрелся очень убедительно. Так «Локомотив» впервые в истории стал чемпионом страны. Нигматуллин помог армейцам взять серебряную награду и отправился в Италию, уже в «Салернитану». В ЦСКА он больше не играл.

Владимир Габулов сменил немало клубов. Два раза он приходил в ЦСКА . Одно время в клубе сложилась интересная ситуация. За право быть вторым вратарем спорили уже упомянутый Вениамин Мандрыкин и Владимир Габулов. Воспитанник осетинского футбола Владимир Габулов, как и многие армейские вратари, вписывается в число молодых да ранних. В неполные 18 он дебютировал в воротах московского «Динамо», через полгода уехал в «Аланию» и там был основным. В 2001-м Владимир подписал контракт с армейцами, но еще два года провёл во Владикавказе в аренде. Причем играл против ЦСКА и пропускал нелепые голы, чем давал повод для всяких инсинуаций. Потом были три сезона пребывания, именно пребывания в ЦСКА , ибо Владимир за это время лишь трижды появился в основном составе. Дебют пришёлся на игру со «Спартаком». Игорь Акинфеев сыграл рукой за пределами штрафной площадки, за что и был удалён. Габулов вошёл в игру и вскоре пропустил. Не удержал мяч после удара Моцарта, чем воспользовался Егор Титов. Быть игроком ведущего клуба страны – конечно, неплохо, но отсутствие игровой практики не могло устроить Владимира. Он ушел в краснодарскую «Кубань». Спасти южан от расставания с Премьер-Лигой он не смог, но зато добился вызова в сборную России. Потом были полгода в «Амкаре» и возвращение в «Динамо» после семилетнего перерыва. В октябре 2007-го он принял участие в матче с англичанами, та игра завершилась победой сборной России со счетом 2:1. На Евро-2008 Габулов был дублёром Акинфеева и завоевал бронзовую медаль. Значит, уход из ЦСКА был оправдан. О приключениях и злоключениях Габулова в «Динамо» читайте в соответствующем разделе.

Владимир неожиданно вернулся в ЦСКА в последний день августа 2011 года. Как вы уже знаете, Акинфеев получил серьезную травму и выбыл на продолжительный срок. Габулов же в эти дни оформлял свой переход из «Динамо» в «Анжи». Едва став игроком махачкалинского клуба, Владимир был арендован армейцами на полгода. Акинфеев в столкновении со спартаковцем Веллитоном получил травму колена и выбыл из строя на долгий период. Заменивший Игоря Сергей Чепчугов пропустил мяч после дальнего удара нападающего «Спартака» Эммануэля Эменике, а потом четыре мяча от динамовцев. Поэтому приход Габулова был очень кстати.

В осенних матчах Владимир существенно помог армейцам. С ним ЦСКА выиграл три встречи, три завершил вничью и лишь раз проиграл. В обеих встречах с «Анжи» Владимир не мог выступать из-за условий арендного договора. В Лиге чемпионов Габулов сыграл во всех шести матчах. «Красно-синие» заняли второе место вслед за «Интером», причём обыграли миланцев на «Сан-Сиро». Но срок аренды истёк, и весной 2012-го Владимир уже играл за «Анжи». В ЦСКА он больше не возвращался.