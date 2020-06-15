9 матчей, которые вы не смотрели или забыли. А зря

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вчера, 08:40

«Соккер.ру» рассказывает о матчах, которые вы наверняка не видели.

Югославия — Словения 3:3 (0:1)

Чемпионат Европы, 13 июня 2000 года

Стамбульское чудо «Ливерпуля» помнят все. Его ставят в пример даже те, кто на момент матча под стол пешком ходил. А вот сборная Югославии подобные камбэки творила еще до того, как это стало мейнстримом. В первом матче сборная Словении буквально разрывала подопечных Вундина Бошкова. Дубль великолепного Златко Заховича и мяч Мирана Павлина, казалось бы, похоронил интригу. Однако вышедший на замену Саво Милошевич, тот самый который через 9 лет забьет «золотой» гол «Рубина», и Любомир Друлович всего за 6 минут (с 67-й по 73-ю минуты) сравняли счет. Словенцам эта осечка стоила выхода из группы.

Югославия — Испания 3:4 (1:1)

Чемпионат Европы, 21 июня 2000 года

Неожиданное поражение от норвежцев спутало испанцам все карты. Да и вообще интрига в группе С перед заключительным игровым днем завернулась «гордиевым узлом». Шансы на выход сохраняли все 4 сборные. Югославам нужно было побеждать испанцев, и тогда они могли не оглядываться на параллельный матч Норвегии и Словении. Несмотря на высокую цену ошибки, команды с Балкан и Пиренеев подарили зрителям яркий атакующий футбол. Югославы дважды вели в счете и дважды испанцы отыгрывались. На 75-й минуте Саво Милошевич третий раз вывел свою команду вперед. Но на 90-й минуте французский арбитр Жиль Вессьер усмотрел нарушение со стороны Деяна Говедарицы и назначил не самый очевидный пенальти, который уверенно реализовал Гаиска Мендьета. А спустя две минуты форвард «Бетиса» Альфонсо оформил дубль и принес испанцам победу, а вместе с ней и выход в четвертьфинал. На счастье югославов в другом матче группы норвежцы и словенцы сыграли вничью, что позволило балканской команде также выйти в плей-офф.

«Шальке» — «Унтерхахинг» 5:3 (2:2)

Чемпионат Германии 2000/01, 34-й тур

Не знаю, можно ли вспомнить пример более горькой победы. В сезоне 2000/01 гельзенкирхенцы шли к заветному чемпионству, но уступив в 33-м туре «Штутгарту» отдали инициативу «Баварии». Судя по началу игры против «Унтерхахинга», игроки «Шальке» не особо верили в чудо и к 27-й минуте горели 0:2. Но все-таки поддержка родных трибун позволила кобальтовым воспрянуть духом и одержать победу с сумасшедшим счетом 5:3. И тут из Гамбурга прилетела новость, что Сергей Барбарез вывел хозяев вперед, что делало чемпионами «Шальке». Фанаты хозяев высыпали на поле, разбирая на сувениры сетки ворот, газон. Но тут Маркус Мерк назначает свободный удар в пользу «Баварии» и Андерссон приносит золото мюнхенцам. Болельщики «Шальке» от бессилия просто попадали на раскуроченное ими же поле. Дополнительного драматизма добавляет факт, что это был последний матч гельзенкирхинцев на «Паркштадионе». С сезона 2001/02 «Шальке» переехал на «Велтинс арену».

«Мазервелл» — «Хайберниан» 6:6 (2:4)

Чемпионат Шотландии 2009/10, 37-й тур

Чемпионат Шотландии это в первую очередь много единоборств, мало комбинационного футбола, да и результативностью особо не блещет. Тем удивительней спектакль, который выдали «Мазервелл» и «Хайберниан» под конец сезона 2009/10. Уже в первом тайме зрители увидели 6 голов. После перерыва «Хайберниан» продолжил разрывать оборону хозяев, забив еще дважды и ведя к 65-й минуте 6:2. После шестого мяча стадион опустел примерно наполовину. Ох, знали бы, чего себя лишают поклонники «Мазервелла». Не без помощи вратаря «Хайберниана» хозяева отыграли три мяча. На 90-й минуте кипер гостей, казалось бы, реабилитировался за свои грехи и спас победу для своей команды. Однако на 94-й минуте Юкович (или встречается написание Юцкевич) отправил в ворота «Хайберниана» шестой мяч. Да какой! Ван Бастен аплодирует стоя.

«Мордовия» — «Волгарь» 3:4 (2:0)

Футбольная Национальная Лига 2011/12, 38-й тур.

Ну не мог я не вставить в свою статью матч «Волгаря». Сезон 2011/12 в России, как вы помните, был переходным и состоял из двух этапов. В 38-м туре, завершавшем второй круг первого этапа, в гости к лидеру пожаловал «Волгарь». «Мордовия» довольно уверенно контролировала игру, а к перерыву вела 2:0. Но подопечные Хазрета Дышекова рук не опустили, и счет сравняли. Но тут же Панченко оформляет дубль, чем выводит «Мордовию» вперед. Казалось бы, всё, «волгари» поплывут. Однако на 84-й минуте Волков реализует пенальти. Футболисты «Мордовии» явно были намерены закрыть год победой и на 94-й минуте почти всем составом пришли в штрафную Комарова на угловой, за что и поплатились. Астраханцы отбились, а Антипенко, убежав на рандеву с Агаповым, принес 3 очка «Волгарю».

«Сампдория» — «Сассуоло» 3:4 (1:0)

Серия А 2013/14, 11-й тур

«Сассуоло» с момента своего дебюта в Серии А зарекомендовал себя очень весёлой командой. Получать от «Интера» два сезона подряд по 0:7? Запросто! Победы со счетом 4:3? Заверните три. Конечно про «Сассуоло» многие узнали после покера Доменико Берарди «Милану», но началась их страсть к 4:3 раньше, в 11-м туре в игре против «Сампдории».

Команды робко начали матч, за первые 45 минут моментов особо создано не было и на перерыв соперники ушли с минимальным преимуществом хозяев. А вот во втором тайме игра пошла по принципу «шашки наголо». «Сассуоло» забил трижды, да еще и получил численное преимущество. И видимо гости рано уверовали в успех. Генуэзские тиффози восполнили своим кумирам потерю Андреа Косты. Сначала Эдер (который итальянский бразилец), а затем Де Сильвестри поражают ворота Педжоло. Но на 89-й минуте Паоло Тальявенто расщедрился на ещё один пенальти. Берарди, оформив хет-трик, принес своей команде яркую, но не совсем заслуженную победу.

«Портимоненсе» — «Морейренсе» 4:3 (0:2)

Чемпионат Португалии 2017/18, 28-й тур

Чемпионат Португалии чем-то схож с шотландским. Мало кто следит за тем, что происходит за пределами разборок «Порту», «Бенфики» и «Спортинга». А там порой выдаются спектакли, что МХАТ позавидует. «Портимоненсе» и «Морейренсе» относились к, так называемому, болоту таблицы: вылет им не угрожал, но и выше десятого места не светило. Вот они и решили поиграть для души, хотя большая часть первого тайма навевала откровенную тоску на зрителей. Однако на 38-й и 40-й минуте игроки гостей дважды огорчили торсиду «Портимоненсе», а на 52-й Тоше, оформив дубль, казалось, убил интригу. Но нет. Вы всё ещё думаете, что «стамбульское чудо» «Ливерпуля» это вершина? К 64-й минуте хозяева сумели отыграть два мяча. Дальше началась классическая возня аутсайдеров. Что случилось после 90-й минуты, объяснить смогут разве что участники матча. На исходе основного времени матча арбитр Мота назначает пенальти, который реализует Жорже Пиреш, чем сравнивает счет. А буквально через две минуты рефери вновь показывает на точку. Пиреш оформляет дубль. И приносит победу «Портимоненсе». Гости, естественно, этим фактом возмутились и в итоге завершали матч ввосьмером. Часто ли вы видели 2 пенальти и три удаления в компенсированное время?

«Кадис» — «Мирандес» 3:3 (1:1)

Чемпионат Испании, Сегунда, 19/20, 23-й тур