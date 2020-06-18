Чем Помазан отличается от Помазуна. Дублёры и возможные наследники Акинфеева

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вчера, 11:56

«Соккер.ру» завершает серию рассказов о вратарях ЦСКА . В заключительной главе вспомним тех, кто был готов подстраховать армейского капитана. И не только был.

Рассказ о вратарях ЦДКА — ЦСК МО — ЦСКА будет неполным без упоминания ещё нескольких имён. Даром что многих из них не знают даже самые преданные фанаты. Да и вклад их в успехи «красно-синих» невелик. Некоторые ушли из ЦСКА , не дождавшись дебюта. А иные даже и в запас не попадали.

Например, Дмитрий Солоненко, пришедший из Набережных Челнов, отслужил в ЦСКА два года срочной службы, после чего ушел в новороссийский «Черноморец». Там тоже не заиграл. В итоге отправился в вологодское «Динамо». Солоненко стал основным вратарем в Альметьевском «Алнасе». Недолгой оказалась карьера выпускника армейской школы Максима Рукавишникова – дубль ЦСКА , саратовский «Сокол», «Искра» из Энгельса и «Реутов» из московского пригорода. Всего два сезона числились в команде Андрей Габараев и Сергей Лободедов. Коренной армеец Денис Трункин не сразу, но нашел свою команду – «Псков-747». Калининградец Кирилл Суховерша нашел применение своим силам на Дальнем Востоке – в «Мостовике-Приморье» из Уссурийска. Вратарь юношеской сборной Сергей Жидеев так и не дождался своего дебюта в основе, после чего ушел в «Динамо» (Ставрополь), а оттуда – в ФК МВД , ныне расформированный.

Чемпион Европы среди юношей 2007 года Евгений Помазан перешел в ЦСКА из «Кубани» в 2007-м, сначала на правах аренды, потом заключил постоянный контракт. Именно ему суждено было стать дублёром Акинфеева после ухода Габулова, а затем и Мандрыкина. Играть Евгению доводилось нечасто, точнее очень редко — в его активе единственный матч против «Крыльев» в октябре 2007 года, в пассиве два пропущенных мяча. В 2010 году молодому человеку надоело сидение на лавочке — он был отдан в аренду «Уралу». В сезоне-2011 Помазан боролся за место в старте в нальчикском «Спартаке» с финским шведом Отто Фредрикссоном, а потом перебрался в «Анжи», «Урал», «Кубань». И там на вторых ролях. Только в калининградской «Балтике» Евгений смог получить хорошую практику. Но после трёх лет выступлений в самом западном клубе России Помазан отправился в Минск. Ему только 31 год, чемпион Европы может и раскрыть свой талант.

Еще один вратарь из Владикавказа Александр Чучалов пробыл в армейском клубе недолго – всего год, после чего ушел в новотроицкую «Носту». Воспитанник воронежского футбола Дмитрий Абакумов отправился по проторенной Андреем Новосадовым, Платоном Захарчуком и Сосланом Джанаевым дорожке в Набережные Челны. Но потом он играл в Премьер-Лиге — в составе «Мордовии» и «Оренбурга». Воспитанник ЦСКА Павел Фигон закончил карьеру, едва успев ее начать - в 19 лет.

Однофамилец Руслана Нигматуллина Артур неплохо играл за армейский дубль, привлекался в юношескую сборную России, но в 2010 году был уличён в употреблении допинга и получил дисквалификацию до конца года. В сезоне-2011 Артур Нигматуллин был арендован саранской «Мордовией». Потом были «Волга», «Тосно», «Амкар». Несчастливые команды, прекратившие существование. Но Артур был весьма неплох. Сейчас Нигматуллин — один из вратарей тульского «Арсенала».

Там же в Туле обосновался и ещё один воспитанник ЦСКА Егор Шамов. Который очень рано — в 17 лет покинул родной клуб. Родители Егора перебрались в Краснодарский край. Там Шамов играл за «Биолог» из Новокубанска. Дальше были брянское «Динамо», «Луч» из Владивостока, а теперь Тула. Дебют Егора пришёлся на игру со «Спартаком». 25-летний голкипер отыграл на ноль, сразу обратил на себя внимание. В том числе и армейского клуба.

После ухода Нигматуллина за должность третьего вратаря предстояло спорить совсем юному Ивану Скрипнику, Станиславу Плохих и Вячеславу Исупову. Второй голкипер армейского клуба — сибиряк Сергей Чепчугов, отлично проведший сезон-2009 в первом дивизионе. Голкипер «Сибири» выдал сухую серию в 779 минут, после чего сразу попал на карандаш клубам Премьер-Лиги. Чепчугов принял приглашение ЦСКА , где получил престижный первый номер.

Карьера Сергея складывалась довольно непросто. До блестящего сезона в «Сибири» были красноярский «Металлург» и братский «Сибиряк», а также «Рига», где футболистам не платили зарплаты. Чепчугову пришлось набить немало шишек, прежде чем заслужить признание и приглашение в один из сильнейших клубов страны.

Чепчугову довелось заменить Акинфеева в том злосчастном матче со «Спартаком», когда Игорь повредил колено. Сергей пропустил два мяча, причем удар спартаковца Эммануэля Эменике не относился к числу неберущихся. Голкипер неудачно выбрал позицию. Но перед этим первый номер армейцев отразил сложнейший удар Деми Де Зеува, мяч срикошетил от Сергея Игнашевича и летел в девятку. Но Чепчугов спас армейцев от верного гола. Поэтому, вряд ли Сергей заслужил упрёков за тот матч, завершившийся со счетом 2:2. Но следующую игру с московским «Динамо» Чепчугов провел не лучшим образом, пропустил четыре мяча и уменьшил свои шансы выиграть борьбу за место в воротах у опытного Владимира Габулова. Затем два не самых удачных матча с «Анжи» (Владимир не мог играть по условиям арендного договора). В Каспийске пропустил три необязательных мяча, в Москве заработал красную карточку. Весной 2012 года Чепчугов тоже не использовал свой шанс (слабо сыграл в Мадриде против «Реала», например), и болельщики были несказанно рады возвращению Акинфеева.

Сергей Чепчугов находился в ЦСКА ещё пять лет. Но выходил на поле считанное число раз. А годы шли. В тридцать два года он покинул армейский коллектив после семи лет пребывания в нём. Сергей вернулся в Сибирь, поиграл немножко за «Енисей» и остался не у дел. Официально он карьеру не завершал.

Сергей Ревякин стал самым юным футболистом в истории российской Премьер-Лиги. Он появился в воротах ЦСКА в 16 лет и 239 дней. Дебют оказался вынужденным. В игре с «Анжи» Чепчугов был удалён, Габулов играть не мог, вот и пришлось Леониду Слуцкому бросить в бой юного голкипера. Красная карточка Чепчугова предусматривала дисквалификацию на один матч. Габулов уже отбыл в «Анжи», Акинфеев лечил колено. Оставался только Ревякин, которому выпала участь защищать ворота ЦСКА в игре с «Зенитом». Не чужим для Сергея клубом. Ревякин — родом из Кронштадта, воспитанник «Смены». И наверное, Сергей мечтал играть за «Зенит». Но из-за ссоры с тренером пришлось уйти из «Смены». Тут и сработал ЦСКА .

Матч с «Зенитом» Сергей провёл хорошо, несмотря на два пропущенных мяча и проигрыш. Уже после финального свистка выяснилось, что он получил перелом кисти и доигрывал встречу с распухшей рукой. Пришлось лечить травму. А дальше у Ревякина как-то не пошло. Не заиграл ни в ЦСКА , ни в других клубах Премьер-Лиги. «Армавир», «Домодедово», «Арарат» московский, потом «Арарат» ереванский. Сейчас бывший вратарь российской молодёжки выступает в чемпионате Армении.

Известные вратари Андрей Саморуков и Александр Помазун за ЦСКА никогда не играли. Однако их сыновья стали армейцами. И тоже вратарями. Но карьера Ильи Саморукова была недолгой. Несколько сезонов в дубле и всё. Его тёзка Илья Помазун оказался более настойчивым. Вот уже на протяжении нескольких лет Помазун-младший — второй вратарь ЦСКА . За основу Илья сыграл немного матчей — всего 8. И не все были удачными. Дебют — ужасный, две ошибки привели к поражению от «Рубина». С «Ромой» в Риме Помазун старался, но пропустил три безответных мяча. Однако в нынешнем сезоне Илья выглядел куда увереннее. Очень достойно смотрелся против «Эспаньола» в матче Лиги Европы. А это обнадёживает. Данные у Ильи прекрасные. И гены тоже.

Георгий Кырнац сыграл за основной состав ЦСКА менее минуты. Зато с каким соперником — с самим «Реалом» в Лиге чемпионов. У Акинфеева сдали нервы в конце игры. Игорь получил красную карточку, пришлось Виктору Ганчаренко срочно выпускать совсем необстрелянного Кырнаца. Георгий успел добежать до ворот, но мадридцы так и не успели по ним пробить.

Родители Георгия приехали в Москву из Молдавии. Сам футболист сначала занимался в академии «Спартака», причём играл в атаке. Вратарём он стал уже в ЦСКА , куда его девятилетнего перевёл отец, болельщик армейского клуба. Георгий играл за молодёжную команду ЦСКА , за юношескую сборную России, регулярно попадал в заявки на матчи Премьер-Лиги. Но оставался третьим вратарём. Может, поэтому он решил продолжить карьеру в другом армейском коллективе — клубе ФНЛ СКА (Хабаровск).

А сейчас третьим вратарём ЦСКА является Владислав Тороп, родившийся 7 ноября 2003 года. Когда Акинфеев уже играл в воротах армейцев. Несмотря на возраст, Влад уже достаточно известен. С 15 лет играет за резервистов, получает оценки и похвалы тренеров. Привлекается к основному составу. Именно Тороп и считается потенциальным наследником Акинфеева. Справится ли Владислав с этой миссией — будущее покажет.

Вот и завершился цикл рассказов о вратарях армейского клуба. Кто-то из вас вспомнил знаменитых стражей ворот, кто-то открыл для себя новые имена. На следующей неделе вас ждёт новый сериал, посвящённый вратарям «Локомотива».