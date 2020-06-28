«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:21

«Хетафе» и «Реал Сосьедад» очным противостоянием закроют 32 тур чемпионата Испании. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Хетафе»

«Хетафе» существенно усложнил себе жизнь в борьбе за зону Лиги Чемпионов. Вероятно, коллектив из пригорода Мадрида уже не сможет отыграть гандикап от четвертой «Севильи», который составляет пять очков.

После рестарта чемпионата «Хетафе» еще не побеждал – 1 поражение и 3 ничьи. В предыдущем поединке Ла Лиги команда разошлась миром с «Вальядолидом» (1:1).

«Реал Сосьедад»

Команда из Сан-Себастьяна тоже превратилась из претендента на ТОП-4 в неудачника, который опустился на седьмую строчку. Результаты команды после длительной паузы, мягко говоря, неудовлетворительные – 3 поражения и 1 ничья.

После домашнего проигрыша «Реал» (1:2), «Сосьедад» уступил дома «Сельте» с минимальным счетом, потерпев уже 12 поражение в сезоне.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хетафе» — 2.490 (37,92%)

Ничья – 3.120 (31,32%)

Победит «Реал Сосьедад» — 3.210 (30,76%)

Статистика

В Ла Лиге соперники сыграли 23 очных встречи: 11 побед «Хетафе», 7 ничьих, 5 побед «Сосьедад».

Три последних домашних матча «Хетафе» закончились вничью. В этих матчах сыграла ставка на ТМ(2,5).

«Сосьедад» проиграл два предыдущих гостевых матча «Хетафе».

Прогноз

Длительная пауза не пошла на пользу участникам этой встречи. За зону Лиги Чемпионов хозяева и гости уже вряд ли будут сражаться, а вот удержать свои позиции в ТОП-6 им нужно.

На первый план в этом поединке выйдет надежная игра в обороне. «Хетафе» дома надежно играет в обороне, а «Сосьедад» в четырех последних матчах больше гола не забивал.

Предлагаем заиграть исход ТМ(2,5) с коэффициентом 1.537 в БК Pinnacle.