BETCITY – титульный партнер обновленного Кубка России по футболу

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сегодня, 11:59

Российский футбольный союз запускает обновленный формат Кубка России и объявляет о заключении соглашения о титульном партнерстве с букмекерской компанией Бетсити.

Соглашение подписано сроком на сезоны 2020–2021, 2021–2022 и 2022–2023 с возможностью продления. И начнет действовать с августа 2020 года.

Кубок России по футболу – единственное соревнование, охватывающее все российские футбольные лиги и большую часть регионов страны. Новый титульный партнер разделяет ценности и стремления РФС по развитию российского футбола. Партнеры планируют совместное развитие эксклюзивных продуктов, создание уникальной атмосферы на матчах и в трансляциях, что подарит миллионам болельщиков новые эмоции от любимой игры.

Обширная география клубов, выступающих в Кубке России, позволит Бетсити взаимодействовать с болельщиками по всей стране и существенно увеличить аудиторию. Любителей футбола ждут различные конкурсы и онлайн-мероприятия, розыгрыши премиальных билетов, встречи со звездами футбола и популярными блогерами, экскурсионные туры и даже Фэнтези Лига Бетсити Кубок России. Большое внимание в рамках договора будет уделено реализации благотворительных проектов, в регионах будут организованы социальные инициативы и совместные акции.

Александр Алаев, генеральный секретарь РФС :

- Мы рады, что у турнира, в котором участвуют клубы со всех уголков нашей страны, появился сильный партнер, нацеленный на взаимодействие с аудиторией как на стадионе, так и в онлайне. География турнира позволит Бетсити серьезно увеличить узнаваемость и количество клиентов в регионах нашей большой страны. С сильным партнером мы будем работать над созданием новых продуктов для болельщиков и интегрировать их в футбольную жизнь. Уверен, что Бетсити Кубок России в обновленном формате подарит всем новые эмоции от футбола.

Сергей Самсоненко, основатель и владелец БК Бетсити:

- Выступить в качестве титульного спонсора Кубка России — еще одна отличная возможность для Бетсити реализовать свои амбициозные задачи по популяризации российского спорта и поддержке отечественного футбола. Совместно с партнерами планируем вывести Бетсити Кубок России на совершенно новый уровень, представляющий собой уникальное спортивное соревнование, способное привлечь внимание совершенно новой огромной аудитории болельщиков и зрителей. Мы уверены, что нам удастся создать эксклюзивную атмосферу на матчах Бетсити Кубок России, и подарить миллионам болельщиков замечательные впечатления и яркие эмоции от футбольных баталий любимых команд.

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Букмекерская компания Бетсити основана в 2003 году. В 2018 году Бетсити вошла в число 500 крупнейших компаний России по версии медиахолдинга РБК, став первой букмекерской компанией, попавшей в этот рейтинг. В настоящий момент является партнером футбольного клуба “Монако”, ПФК ЦСКА и баскетбольного клуба “Локомотив-Кубань”, а также оказывает поддержку более чем 30 российским спортивным федерациям.