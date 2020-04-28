Головин против Чалова!

1588082911

28 апреля 2020, 17:08

В последний день апреля пройдет киберматч между Александром Головиным («Монако») и Федором Чаловым ( ЦСКА ). Парни сыграют в PES 2020 в режиме самоизоляции. Символично, что соперником форварда «армейцев» станет экс-футболист москвичей.

Прямая трансляция матча будет вестись на Youtube-канале Sport24, а комментатором выступит известный в России киберфутболист Максим Good Max Гутник.

Итак, 30 апреля в 15:00 (мск) мы станем свидетелями отличной битвы.

Кстати, парни будут играть в эксклюзивных поло, которые мы потом разыграем в официальном сообществе BETCITY во Вконтакте.

Следить за матчем