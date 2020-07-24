1 марта 1921 года

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Сложно представить себе человека, который болеет футболом и не знает главную футбольную организацию в мире. Уже в ХХ веке, с ростом популярности футбола, возникла необходимость в создании федерации, которая бы охватывала все мировые соревнования. Но хотелось бы рассказать не сколько о « ФИФА », а о человеке, сыгравшем самую важную роль в развитии этой организации и спорте в целом.

Жюль Риме – человек, вдохновившийся успехом олимпийскими футбольными турнирами, учредивший чемпионат мира по футболу. 1-го марта 1921 года стал третьим президентом ФИФА и занимал эту должность в течение 33 лет и это рекордно долгий срок.

Карьера Риме началась с христианской демократической республиканской газеты «Ле Ревью» в 1898 году. Через год, в 1899, объединившись с изданием «Ле Силлон», пропагандировал для христиан борьбу с монархией. Будучи адвокатом, Риме принимал участие в основании ФИФА в 1904 году, войдя в руководство федерации футбола, как основатель ФК «Ред Стар». Президентство сначала досталось его земляку Роберту Герену. Но Герен прослужил на этом посту всего два года, и его сменил англичанин Даниэль Вулфал.

В годы первой мировой войны, Риме был награждён красным крестом, и на момент окончания боевых действий находился в звании лейтенанта пехоты. Прошло меньше года после войны и в 1919 году Риме уже добился поста президента Французской федерации футбола. Два года спустя, в 1921 году, он заменил Вулфалла и занимал одновременно две должности более двадцати лет.

Когда он поднялся на пост президента ФИФА , в организации было всего 12 членов, а под конец своего срока управления федерацией он расширил штат до 85 человек. Но, без сомнения, самый значительный его вклад, это учреждение Кубка мира в 1928 году, который был впервые разыгран в 1930 году, всего через два года. Сам трофей Кубка мира был переименован в его честь в 1946 году и оставался под названием «Кубок Жюля Риме», прозванным в народе «Золотой богиней», вплоть до 1970 года.

Риме подал в отставку с поста президента Французской федерации футбола в 1942 году, но остался президентом ФИФА вплоть до 1954 года. Его 33-летний срок пребывания в должности остается самым длинным в истории ФИФА . Через 20 лет, в 1974 году на посту оказался Жоао Авеланж, который был президентом ФИФА 24 года, что тоже является немалым сроком.

В 1956 году, через два года после выхода на пенсию, Риме, как человек приложивший титанические усилия и вложивший огромный вклад в развитие и популяризацию спорта, был выдвинут кандидатом на получение Нобелевской премии. В этом же году, 16 ноября (всего через два дня после своего 83-го дня рождения), Жюль Риме скончался.

Но история не забывает своих героев и в 2006 году, сборная Франции во время проведения чемпионата мира написала на своём автобусе «Liberté, Égalité, Jules Rimet», что переводится, как «Свобода, Равенство, Жюль Риме» и является аллюзией национального девиза «Свобода, Равенство, Братство».