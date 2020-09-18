Возрождение «Милана» или продолжение куража «Аталанты». Изучаем, кто претендует на чемпионство в Серии А

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вчера, 23:19

Чемпионат Италии стартует уже в ближайшие выходные. «Соккер.ру» с надеждой на интригу очерчивает круг претендентов на чемпионство.

По итогам прошлого сезона в Серии А три команды финишировали в пределах пяти очков от чемпиона, которым стал «Ювентус». Но будет ли предстоящий чемпионат таким же напряженным? В последнее время Серия А была одной из самых предсказуемых европейских лиг. «Ювентус» выиграл девять чемпионских титулов подряд, причем многие из них – с большим отрывом. Но «Интер», «Аталанта» и «Лацио» имели математические шансы выиграть титул за три тура до конца прошлого сезона. В Италии даже это может обнадеживать. А «Милан» и «Наполи» продемонстрировали многообещающие признаки возрождения во второй части сезона, показав, что тоже могут стать препятствием на пути «Ювентуса» к десятому чемпионству подряд. Итак, кто же будет бороться за титул в предстоящем сезоне?

«Ювентус»

Сторонники интриги и непредсказуемости очень надеются, что новый сезон может стать самым сложным для «Ювентуса» с точки зрения защиты титула. Туринцы третий сезон подряд начнут с новым тренером. Андреа Пирло заменил уволенного Маурицио Сарри – последний долго к этому шел, мучился сам, мучил команду и болельщиков. Последней каплей стал вылет из Лиги чемпионов от «Лиона». Но смена тренера не решит всех проблем «Ювентуса». Команде опять придется привыкать к новой системе. К тому же назначение 41-летнего Пирло было для многих неожиданностью. Он попал на одну из самых сложных должностей в итальянском футболе. Для него это дебют. И принять такой вызов – большой риск для самого Пирло. Как риск и для боссов «Ювентуса», продолжающих играть с огнем. Тут даже Криштиану Роналду может не вытащить, хотя в прошлом сезоне он, несмотря на перебои с результативностью, в какой-то момент собрался и свои три десятка мячей наколотил. Португалец снова может считаться главным источником голов, но ему очень нужна свежая кровь в поддержку. От появления нового топового нападающего могут зависеть шансы «Ювентуса» на чемпионство.

«Интер»

Человек, который положил начало беспрецедентной эре доминирования «Ювентуса», может стать тем же, кто ее и прервет. Антонио Конте привел «Ювентус» к первым трем из девяти последних титулов подряд. Но теперь он входит во второй сезон в качестве тренера «Интера». В прошлом сезоне миланцы финишировали всего на одно очко позади «Ювентуса». Это было наименьшее преимущество туринцев за десятилетие. Впрочем, в момент завоевания титула «Ювентус» был в семи очках впереди. Можно списать на расслабленность. А «Интер» в прошлом сезоне был ближе всего к победе в чемпионате с 2010 года, когда он и завоевал титул как раз. Также в прошлом сезоне «нерадзурри» дошли до финала Лиги Европы, а Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес создали смертоносную связку в атаке. Если «Интер» еще немного поработает на рынке, то сможет ровнее пройти сезон и дать бой «Ювентусу».

«Лацио»

Неожиданно для многих главным конкурентом «Ювентуса» в прошлом сезоне на протяжении большей его части воспринимался именно «Лацио». Впервые за 12 лет римляне вышли в Лигу чемпионов. Они могли сильнее надавить на «Ювентус», если бы не пандемия коронавируса. Перерыв застал «Лацио» всего в одном очке позади «Ювентуса». Все предвкушали борьбу за чемпионство. Но после паузы римляне перестали быть похожими на себя. «Лацио» до перерыва довел рекордную серию без поражений до 21 матча, а затем проиграл шесть из 12 следующих матчей. При этом Чиро Иммобиле удалось стать лучшим бомбардиром – он сравнялся с рекордом Гонсало Игуаина – 36 мячей. «Лацио» продлил контракт с Иммобиле, так что останется опасным. Но многое будет зависеть от того, как римляне переживут борьбу в Серии А и Лиге чемпионов. Опыт пандемии показал, что любой выход из налаженного ритма может губительно сказаться на форме «Лацио».

«Аталанта»

Если «Лацио» стал главным разочарованием постпандемического футбола в Италии, то «Аталанта» оказалась главным открытием. Невероятно яркая команда не только лихо промчалась по чемпионату Италии, но и едва не выбежала в полуфинал Лиги чемпионов – ПСЖ спасся в четвертьфинале за считанные минуты до конца игры. «Аталанта» и ее дерзкий атакующий футбол порадовали всех фанатов игры в Европе. В прошлом сезоне она забила 98 голов, что на 17 мячей больше, чем у любой другой команды. А 78 очков стали клубным рекордом. Если бы до декабря у «Аталанты» не было сбоев, то чемпионство могло быть у нее. Именно о неудачах в первой части сезона больше всего сожалеют в клубе. Но теперь можно сделать выводы и не повторять ошибок, что позволит при сохранении атакующего футбола штурмовать вершину.

Для российских болельщиков следить за «Аталантой» будет вдвойне интереснее по понятным причинам. В борьбе за чемпионство бергамаскам будет помогать амбициозный российский хавбек Алексей Миранчук.

«Милан»

Наряду с «Аталантой», пожалуй, «Милан» очень неплохо смотрелся именно после пандемической паузы. «Россонери» выиграли девять из 12 матчей после этого перерыва. Эта серия включила в себя победы над «Ювентусом», «Лацио» и «Ромой». Стефано Пиоли, которого всю дорогу сплавляли из «Милана», так убедил боссов, что с ним подписали новый контракт на два года, хотя до паузы все были уверены, что тренеру укажут на дверь после окончания сезона. Это также вселяет впервые за долгие годы веру в то, что у «Милана» появится какая-то последовательность и стабильность. Новый контракт подписал и Ибрагимович. Вряд ли совпадение в том, что подъем начался именно после прихода 38-летнего шведа в клуб в январе – «Милан» с тех пор проиграл лишь два матча.

«Наполи»

Неаполитанцы несколько лет считались главными потенциальными конкурентами «Ювентуса». Но в последнее время сдали эти позиции. И по ходу прошлого сезона Карло Анчелотти уступил тренерское кресло Дженнаро Гаттузо. Тому непросто приходилось поначалу – вынужден был гасить пожар в команде, упорядочивать хаос. Но жесткость и напор Гаттузо позволили обуздать энергию «Наполи», что позволило и игру наладить постепенно, и результат. Например, впервые за шесть лет был добыт трофей – Кубок Италии взяли, обыграв в серии пенальти в финале «Ювентус».

А как вы считаете: кто из этих «сериальщиков» имеет наибольшие шансы на титул в новом сезоне?