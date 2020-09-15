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Антисборная 7-го тура РПЛ: «Спартак» и форварды сборной России

вчера, 18:59
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Кокорин Александр
Кокорин Александр
Нападающий
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Комличенко Николай
Комличенко Николай
Нападающий
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«Спартак» проиграл впервые в сезоне и отправил половину состава в антисборную.

Вратарь

Александр Максименко («Спартак»)

Два последних дерби ЦСКА — «Спартак» на «ВЭБ Арене» получились как под копирку, а одной из совпадающих сюжетных линий стала работа вратарей: Акинфеев в обоих матчах выручал «армейцев», а Максименко дважды подвел «Спартак». В воскресном матче молодой голкипер допустил ошибку в ключевом эпизоде: неправильно рассчитал отскок после удара Магнуссона и увидел, как коварный мяч влетает в ворота от собственных рук. Ошибка Максименко помогла ЦСКА переломить ход матча.

Защитники

Сергей Паршивлюк («Динамо»)

Сейчас защитник играет за «Динамо», но у Сергея спартаковские корни, так что он тоже решил вписаться в красно-белую компанию в антисборной. Паршивлюк не справлялся с Кварацхелией и не нашел ничего лучше грубого приема против грузинского юноши. В том эпизоде Сергей получил желтую карточку, но карма настигла его в концовке встречи: правый бек сыграл с риском для здоровья Солтмурада Бакаева и увидел перед собой красный свет. Следующий тур пропустит, пусть подумает над своим поведением.

Павел Маслов («Спартак»)

Доменико Тедеско предоставил молодому защитнику карт-бланш, но критическая масса ошибок Маслова перевешивает, поэтому не удивлюсь, если в следующем матче рядом с Жиго и Джикией сыграет опытный Кутепов. Павел молод, а прогресса без набитых шишек не бывает, однако регулярные и разнотипные оплошности заставляют сомневаться в перспективах Маслова. Во всяком случае, прямо сейчас его профессиональный рост слишком дорого обходится «Спартаку».

Роберт Бауэр («Арсенал»)

«Арсенал» бился в Санкт-Петербурге, но оборона тянула туляков на дно, к поражению. Показательное безучастие в эпизодах с забитыми голами продемонстрировал Бауэр: после удара Кругового разве что не подпер руками бока, даже не ускорился в зону добивания, а через пять минут Роберт помог Дзюбе избежать офсайда — снова считал ворон. Когда выключаешься из игры до завершения игровых моментов, будь готов к последствиям.

Айртон («Спартак»)

Бразилец бесит и болельщиков, и партнеров, потому что может играть по-другому. Иногда Айртона не остановить, а в иных матчах он словно дозирует подключения к атакам, а когда все-таки решается обострить, то стремится сделать все сам. Мог заработать пенальти в дерби с ЦСКА и оставить «армейцев» в меньшинстве, но зачем-то перед неизбежным контактом с Карповым начал трусливо поджимать ноги, чем дал Карасеву повод зафиксировать симуляцию. Эпизод пограничный, а ключевую роль сыграло поведение Айртона, который мог идти до конца и заработать важный пенальти.

Полузащитники

Алекс Крал («Спартак»)

Катастрофическое дерби для полузащитников «Спартака», и если Умяров хотя бы проявил себя в борьбе и пытался обострять, то Крал сыграл в стиле позднего Глушакова в «Спартаке», когда Денис заработал славу курицы без головы — много тупой беготни, минимум смысла, вечно катающийся где-то между ног мяч. Обляков и Марадишвили на фоне хавбека сборной Чехии выглядели звездами мирового футбола.

Кирилл Боженов («Химки»)

Покажи свою полузащиту, и я скажу, какая у тебя команда. Избитая, но надежная футбольная истина. Средняя линия «Химок» в матче с «Уралом» представляла собой жалкой зрелище. Казанцева Гунько заменил в перерыве, Поляруса убрал с поля в середине второго тайма, а Боженов отыграл весь матч. Точнее, отмучился. Скорее был похож на нейтрального, нежели на игрока «Химок», полезных действий для обеих команд сделал примерно поровну.

Кирилл Фольмер («Уфа»)

Еще один воспитанник «Спартака» в цветах другой команды сыграл феноменально слабо. У «девятки» «Уфы» 8 точных передач за час игры и сплошные нули по другим статистическим компонентам, а ведь напротив был не «Зенит», ЦСКА или «Краснодар», а «Тамбов». Нормально, когда футболисты попадают в антисборную за ошибки — с каждым случается, но настолько пустые матчи выглядят преступлением перед футболом.

Нападающие

Александр Кокорин («Спартак»)

Кокорин вышел на поле в футболе «Спартака», но сыграли ли он за «Спартак»? Пожалуй, пока можно считать давнее обещание не нарушенным, ведь в дерби звездный по меркам РПЛ форвард вышел на замену и стал осколком в атаке команды Доменико Тедеско. Соболев хотя бы боролся, искал встреч с мячом, а Кокорин почти тайм проходил пешком и считанное количество раз поучаствовал в игре. Неудачный дебют.

Федор Смолов («Локомотив»)

«Локомотив» без Алексея Миранчука в атаке — это ужас, а Смолов олицетворяет этот летящий на крыльях безыдейности кошмар. В матче с «Зенитом» Федор стал автором единственного удара «железнодорожников» в створ чужих ворот, а в Ростове-на-Дону у инертного форварда получился выстрел в защитника и мимо ворот. На том и заменили.

Николай Комличенко («Динамо»)

Комличенко не злодей, а скорее жертва обстоятельств: вторая желтая карточка сомнительна, если смотреть повторы, но с позиции Лапочкина возникает стойкое ощущение, что форвард сыграл локтем в голову или шею оппоненту. Удаление Николая в дебюте второго тайма расстроило планы «Динамо» и стало одним из залогов домашнего поражения.

Тренер

Марко Николич («Локомотив»)

Есть вопросы к Доменико Тедеско по работе в дерби, тренер «Спартака» ошибся с заменами и сломал игру своей команды в атаке, но это был смелый ход — бросить в бой Соболева и Кокорина разом, да и в первом тайме «Спартак» выглядел весьма недурно, а Тедеско подвели футболисты. В антисборной же должен быть тренер команды, которая за два матча два раза попала по воротам соперника. На «Локомотив» Николича больно смотреть, у «железнодорожников» уже месяц нет побед, как и предпосылок для резкого изменения ситуации к лучшему.

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номер 12
номер 12 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:39
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 09:46
    Спартачи! Посмотрите, в сборной 7-го тура ПЯТЬ игроков ЦСКА, а в АНТИСБОРНОЙ 7-го тура ПЯТЬ игроков СпаМа! В этом тоже судья Карасёв виноват?
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ ответ санек002 (раскрыть)
    сегодня в 08:52
    Вот поэтому (и не только) ЦСКА там, а спам здесь...😜
    санек002
    санек002 ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 08:37
    если бы акинфеев был как максименко ,то спартак входил бы в другую сборную!ну это я так!
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:06
    всё верно
    За Путина
    За Путина ответ d_fincher (раскрыть)
    сегодня в 01:07
    Многие, в том чесле и спартаковские, эксперты поддержали судью. Насчёт руки облакова смотри новые правила, это не считается рукой, а дельфин айртон нырять просто раньше начал, смотри повтор
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:02
    А где игроки Ахмата?
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    вчера в 22:16
    Всё правильно, спартачи на своем привычном месте
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    вчера в 21:29
    Не смотрел остальные матчи, но смело сюда можно добавить Карпова и Чалова
    13ROS13
    13ROS13
    вчера в 21:21
    Приятно читать такой состав.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:19
    Добавил бы Чалова
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответ Zimka (раскрыть)
    вчера в 21:16
    Там ни один из пунктов не подошёл:
    1. Обляков не забил незамедлительно.
    2. Обляков не создал возможность забить гол.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 21:14
    Сборная собрана по рецепту Карасёва для его же алиби.
    Snake Plissken
    Snake Plissken
    вчера в 21:13
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 20:46
      В списке все по делу . Пожалуй игрока выходящего на замену не следует считать.
      Zimka
      Zimka ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 20:34
      Вот я не поленился и залез в правила (страница 104)
      Является нарушением, если игрок:
      • после того, как мяч коснулся его руки или руки его партнера (даже если это
      произошло случайно), незамедлительно:
      • забивает гол в ворота соперника
      • создает возможность забить гол
      Сейчас любую руку в атаке трактуют как нарушение, я был уверен что гол отменят.
      Suriand
      Suriand ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 20:25
      Видимо упустил из виду этот момент с поправками,но я и не претендую на истину в последней инстанции) просто личное субьективное мнение.
      Хиромант
      Хиромант
      вчера в 20:23
      Вот тут автор прав на все 100. Респект за непредвзятый взгляд на нашу российскую реальность! Желаю и дальше так же объективно комментировать происходящее в нашей РПЛ!
      Faustello
      Faustello
      вчера в 20:01
      Есть предложение озвучивать и комментарии)))
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      вчера в 19:59
      Давят по всем фронтам!
      Федун, хватит это терпеть, держи своё слово, расформировывай!
      Faustello
      Faustello ответ pomor45 (раскрыть)
      вчера в 19:56
      Он уже добился, теперь можно не парится..
      pomor45
      pomor45
      вчера в 19:49
      Чего добивается Кокорин?
      Александр Алексатов
      Александр Алексатов
      вчера в 19:45
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Suriand (раскрыть)
        вчера в 19:44
        Уважаемый, несмотря на твои претензии на объективность , спешу тебя разочаровать. Твои претензии по поводу руки Облякова были уместны до 1 августа с.г. Но с 1 августа такая рука при взятии ворот не засчитывается, .тк. рука была в естественном положении и после этого было больше одного касания мяча. ( см. Правила гры в футбол ФИФА.2020 г). Просьба. Старйся быть в теме.
        Хрен горький
        Хрен горький
        вчера в 19:34
          Suriand
          Suriand ответ d_fincher (раскрыть)
          вчера в 19:32
          Привет,обычно всегда лайкаю твои комменты,но в этот раз не соглашусь,не было пенальти на Айртоне и фол Карпова в начале матча не тянул на однозначную красную,а вот третий гол да,засчитывать было нельзя чистая игра рукой Облякова,но так ли велика разница между 2-1 и 3-1?
          Трубадур
          Трубадур
          вчера в 19:29
          Очень непрглядный получился матч, странно, почему фердун опять что-то не пообещал.
          Иван Тасминский
          Иван Тасминский
          вчера в 19:28
          Не, Локомотив и атакующий футбол это, конечно, неплохо.
          Иван Тасминский
          Иван Тасминский ответ d_fincher (раскрыть)
          вчера в 19:27
            Добряк
            Добряк
            вчера в 19:25
            Не сказал бы, что Николич был хуже всех...
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