Антисборная 7-го тура РПЛ: «Спартак» и форварды сборной России

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вчера, 18:59

«Спартак» проиграл впервые в сезоне и отправил половину состава в антисборную.

Вратарь

(«Спартак»)

Два последних дерби ЦСКА — «Спартак» на « ВЭБ Арене» получились как под копирку, а одной из совпадающих сюжетных линий стала работа вратарей: Акинфеев в обоих матчах выручал «армейцев», а Максименко дважды подвел «Спартак». В воскресном матче молодой голкипер допустил ошибку в ключевом эпизоде: неправильно рассчитал отскок после удара Магнуссона и увидел, как коварный мяч влетает в ворота от собственных рук. Ошибка Максименко помогла ЦСКА переломить ход матча.

Защитники

(«Динамо»)

Сейчас защитник играет за «Динамо», но у Сергея спартаковские корни, так что он тоже решил вписаться в красно-белую компанию в антисборной. Паршивлюк не справлялся с Кварацхелией и не нашел ничего лучше грубого приема против грузинского юноши. В том эпизоде Сергей получил желтую карточку, но карма настигла его в концовке встречи: правый бек сыграл с риском для здоровья Солтмурада Бакаева и увидел перед собой красный свет. Следующий тур пропустит, пусть подумает над своим поведением.

(«Спартак»)

Доменико Тедеско предоставил молодому защитнику карт-бланш, но критическая масса ошибок Маслова перевешивает, поэтому не удивлюсь, если в следующем матче рядом с Жиго и Джикией сыграет опытный Кутепов. Павел молод, а прогресса без набитых шишек не бывает, однако регулярные и разнотипные оплошности заставляют сомневаться в перспективах Маслова. Во всяком случае, прямо сейчас его профессиональный рост слишком дорого обходится «Спартаку».

(«Арсенал»)

«Арсенал» бился в Санкт-Петербурге, но оборона тянула туляков на дно, к поражению. Показательное безучастие в эпизодах с забитыми голами продемонстрировал Бауэр: после удара Кругового разве что не подпер руками бока, даже не ускорился в зону добивания, а через пять минут Роберт помог Дзюбе избежать офсайда — снова считал ворон. Когда выключаешься из игры до завершения игровых моментов, будь готов к последствиям.

Айртон («Спартак»)

Бразилец бесит и болельщиков, и партнеров, потому что может играть по-другому. Иногда Айртона не остановить, а в иных матчах он словно дозирует подключения к атакам, а когда все-таки решается обострить, то стремится сделать все сам. Мог заработать пенальти в дерби с ЦСКА и оставить «армейцев» в меньшинстве, но зачем-то перед неизбежным контактом с Карповым начал трусливо поджимать ноги, чем дал Карасеву повод зафиксировать симуляцию. Эпизод пограничный, а ключевую роль сыграло поведение Айртона, который мог идти до конца и заработать важный пенальти.

Полузащитники

(«Спартак»)

Катастрофическое дерби для полузащитников «Спартака», и если Умяров хотя бы проявил себя в борьбе и пытался обострять, то Крал сыграл в стиле позднего Глушакова в «Спартаке», когда Денис заработал славу курицы без головы — много тупой беготни, минимум смысла, вечно катающийся где-то между ног мяч. Обляков и Марадишвили на фоне хавбека сборной Чехии выглядели звездами мирового футбола.

(«Химки»)

Покажи свою полузащиту, и я скажу, какая у тебя команда. Избитая, но надежная футбольная истина. Средняя линия «Химок» в матче с «Уралом» представляла собой жалкой зрелище. Казанцева Гунько заменил в перерыве, Поляруса убрал с поля в середине второго тайма, а Боженов отыграл весь матч. Точнее, отмучился. Скорее был похож на нейтрального, нежели на игрока «Химок», полезных действий для обеих команд сделал примерно поровну.

(«Уфа»)

Еще один воспитанник «Спартака» в цветах другой команды сыграл феноменально слабо. У «девятки» «Уфы» 8 точных передач за час игры и сплошные нули по другим статистическим компонентам, а ведь напротив был не «Зенит», ЦСКА или «Краснодар», а «Тамбов». Нормально, когда футболисты попадают в антисборную за ошибки — с каждым случается, но настолько пустые матчи выглядят преступлением перед футболом.

Нападающие

(«Спартак»)

Кокорин вышел на поле в футболе «Спартака», но сыграли ли он за «Спартак»? Пожалуй, пока можно считать давнее обещание не нарушенным, ведь в дерби звездный по меркам РПЛ форвард вышел на замену и стал осколком в атаке команды Доменико Тедеско. Соболев хотя бы боролся, искал встреч с мячом, а Кокорин почти тайм проходил пешком и считанное количество раз поучаствовал в игре. Неудачный дебют.

(«Локомотив»)

«Локомотив» без Алексея Миранчука в атаке — это ужас, а Смолов олицетворяет этот летящий на крыльях безыдейности кошмар. В матче с «Зенитом» Федор стал автором единственного удара «железнодорожников» в створ чужих ворот, а в Ростове-на-Дону у инертного форварда получился выстрел в защитника и мимо ворот. На том и заменили.

(«Динамо»)

Комличенко не злодей, а скорее жертва обстоятельств: вторая желтая карточка сомнительна, если смотреть повторы, но с позиции Лапочкина возникает стойкое ощущение, что форвард сыграл локтем в голову или шею оппоненту. Удаление Николая в дебюте второго тайма расстроило планы «Динамо» и стало одним из залогов домашнего поражения.

Тренер

Марко Николич («Локомотив»)

Есть вопросы к Доменико Тедеско по работе в дерби, тренер «Спартака» ошибся с заменами и сломал игру своей команды в атаке, но это был смелый ход — бросить в бой Соболева и Кокорина разом, да и в первом тайме «Спартак» выглядел весьма недурно, а Тедеско подвели футболисты. В антисборной же должен быть тренер команды, которая за два матча два раза попала по воротам соперника. На «Локомотив» Николича больно смотреть, у «железнодорожников» уже месяц нет побед, как и предпосылок для резкого изменения ситуации к лучшему.