«Краснодар» побеждает в Лиге чемпионов, не выходя на поле. Но удачу надо отработать

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вчера, 10:05

Фантастичные совпадения помогают «быкам» в пути в группу. «Соккер.ру» держит кулаки за южан.

«Горожане» — невезучий подросток

Если взять двенадцатилетнюю историю ФК «Краснодар», то первое, что можно сказать — родители сделали все, чтобы клуб-подросток купался в роскоши. Но в целом речь о ребенке, которого не замечают и с ним не считаются, хотя он из богатой семьи, его папа – миллиардер. Редкий случай, с богатыми детьми одноклассники чаще дружат (потому что используют). Но парень ходит в обычную городскую школу, чтобы не зазнавался, старается учиться, талантливый.

Но чего-то в его образе не хватает, не дозрел, сырой. Дома, в кругу клуба все неплохо, не считая отсутствия опыта у нянек, но бесхарактерность – коварная слабость, ее деньгами не компенсировать. «Ростову» проиграли в финале Кубка, потеряли шанс на первый в истории трофей. В другие финалы не ходили, в Лиге Европы в полуфинале не были, чтобы футболисты поверили в себя. Чемпионами РПЛ не становились, хотя на лучших отрезках тянули по классу футбола. А вот в ЛЧ после геройского прохода «Порту» были разорваны «Олимпиакосом». Раньше невезение было нормой.

Выиграли в лотерею в Лиге чемпионов

Сначала именно «Краснодар» пропустил сложный раунд из одного матча. Должны были играть на этой неделе. Причем раунд из одного поединка, а соперник мог быть уровня «Бенфики». Поблагодарить нужно МЮ , «Интер», «Шахтер» и «Севилью». Четверка сыграла в полуфинале Лиги Европы, а поскольку все напрямую квалифицировались в группу ЛЧ через свои лиги, то свободную путевку в квартеты передали «Ренну» — представителю самой рейтинговой ассоциации, чей клуб обычно играет в квалификации.

Следовательно, «Краснодар» пропустил один раунд. Дальше казалось, что удача отвернулась, ведь попалась пара «Бенфики», раз УЕФА продолжает разводить украинские и российские клубы в еврокубках. Киевское «Динамо» не сыграет против «быков». Четверку соперников сразу отрезало, команда Луческу вчера после слабого первого тайма выдала приличный второй и прошла АЗ . Сыграют с «Гентом» в решающих матчах, а «быков» ждал победитель пары ПАОКа и «Бенфики». Португальцы были фаворитами, но «Краснодару» снова подфартило.

«Орлы» симпатичные, но явно не гранд

Греки намного лучше, чем хотелось бы. ПАОК отчасти как «Хетафе», отчасти – как «Базель», отчасти – как «Трабзонспор». С ними нужно считаться, грамотные и обученные. И у них российский владелец клуба, как знаете. Иван Игнатьевич Саввиди – рожденный в Грузии и воспитанный в Ростове-на-Дону грек, в прошлом был президентом ФК «Ростов», а сейчас живет на исторической родине и владеет ПАОКом. Вот уже восемь лет, причем в прошлом году впервые за три десятилетия его любимый клуб стал чемпионом Греции.

Саввиди – своеобразный, ведь выбегал на поле с пистолетом, из-за чего получил запрет на посещение футбольных матчей на три года. Но забавно, что УЕФА не распространило бан на еврокубки, поэтому Иван Игнатьевич сможет увидеть поединки ПАОКа и «Краснодара» вживую. Что можно сказать о сопернике? Во-первых, эти греки немножко португальские по стилю. Тренирует их Абел Феррейра, а играют в три центральных. Во-вторых, клуб интернациональный по составу. В-третьих, у ПАОКа раньше хватало людей из РПЛ – Нобоа, Вернблум, Маурисио, Жаба и Ингасон, но многие ушли, против «Бенфики» сыграл только исландец.

ПАОК не боится трудиться под давлением

Игроки греческого клуба индивидуально хороши, тактически все чистенько. ПАОК – классная команда с приличным вратарем, Живко Живкович – тамошний Сафонов. Если «Краснодар» будет обычным – высокая точность паса, тотальное владением мячом, но без конкретики, точных ударов с идеальной реализацией, то станет для греков еще одной «Бенфикой», только слабее. Португальцы вчера совершили все ошибки фаворита, которые только можно. Не забили быстрый гол – не смогли реализовать ни один из 15 ударов в сторону ворот Живковича в основное время, и лишь на 94-й минуте с шестнадцатой попытки случился гол престижа. Также «Бенфика» надломила себя психологически автоголом – Вертонген напомнил, откуда приехал, привез из Лондона легендарное везение «Тоттенхэма».

Греки жутко эффективные – всего два раза попали в створ чужих ворот, 73% времени отбивались от атак «Бенфики», но находили время для агрессивных контратак. Плохая новость для «Краснодара» — будущий соперник неудобный для адептов контроля мяча, видит пасы между линий. Не стоит зазнаваться, после «Порту» футболисты и Мусаев поймали «звезду» на время, и чем это закончилось? Поражением 4:0 от другой греческой команды. «Спартак» тоже думал, что уж какой-то ПАОК пройдут в еврокубках, но провалились. Надо с большим уважением отнестись к сопернику. Клуб ростовского Саввиди сыграет против клуба краснодарского Галицкого. ПАОК надо поблагодарить, что избавили от двух матчей против «Бенфики» — даже вчера, играя плохо, фаворит мог победить, португальцы заметно мощнее, чем «Краснодар».

«Горожанам» нужен командный характер

Если совсем коротко о разнице между будущими соперниками, то у ПАОКа есть ментальные «яйца», у «быков» их пока нет. Галицкий сказал как-то, что не видит ничего необычного в Лиге чемпионов – подумаешь, три домашних матча, РПЛ важнее. Но это для него важнее, а для игроков – нет. Как создать чемпионов России, если проигрывают «Зениту» в чемпионате, теряют очки с середняками, не получили реальный опыт борьбы в Лиге чемпионов? Гимн турнира на стадионе «Краснодара» нужен не Галицкому, а фанатам, если их пустят на стадионы, и команде.

И клубу нужен, премиальные УЕФА карман не жмут. У «быков» и сейчас качественная игра, но качество не переходит в количество очков и голов, и эту проблему четко понимают. Возможно, тренер Мусаев уже приговорен, если не пройдет ПАОК . Но это будет правильное кадровое решение, ведь сложно найти более легкого соперника на решающей стадии по пути в группу Лиги чемпионов. «Краснодару» нельзя повторять свои ошибки и ляпы «Спартака» Карреры. Особенно с учетом, что клуб ростовского владельца из солнечной Греции прошел саму «Бенфику», сыграв правильно и рационально.

Соперник очень опасен – без шуток и запугиваний во имя адекватного отношения, но «Краснодару» пора пользоваться удачным стечением обстоятельств. Благодаря пандемии у португальских «орлов» был один матч против двуглавых «орлов», хотя дома могли после 2:1 в гостях сделать с ПАОКом то, что сделали с «Зенитом». А теперь у «быков» два поединка против греков (22 сентября – дома, 30 – на выезде). Надо качественно разбирать ПАОК тактически и пользоваться тем, что «быки» богаче, ярче и не слабее, чем соперник. Лучшего шанса совершить долгожданный переход на уровень, где вся Россия сможет гордиться «Краснодаром» и его футболом, не будет. Победы или хотя бы достойное выступление при сложном жребии в Лиге чемпионов важны коллективу.

У греков тоже есть большая мечта

Если в ближайшее время на базе команды Мусаева не родится реальный претендент на чемпионство в России – проект потеряет смысл. Не будет 11-ти выпускников академии на поле прямо сейчас, их пока нет количественно. Отдельные убегут в Москву и Санкт-Петербург, другие будут вести себя, как один несостоявшийся боксер и средний водитель, и окажутся в других городах с клубами РПЛ . Воспитывать футболистов – благородная миссия, но первая команда должна побеждать, чтобы жить. Великие школы часто у чемпионских клубов, поскольку детям нужны ориентиры и кумиры. Сложно равняться на Берга и Спайича. Влетая каждый год грекам, «Краснодар» точно не сделает лучше ни первой команде, ни клубу.

ПАОК надо пройти, в этот раз от РПЛ нужно три клуба в Лиге чемпионов, в прощальный раз на несколько ближайших лет. Причем «Краснодару» пора на время стать как соперник. Греки рациональные, выверенные, уважительные, победные. Вчера второй гол «Бенфике» забил Андрия Живкович – бывший хавбек португальцев, и поднял руки вверх, не празднуя. А его однофамилец-вратарь в это время поцеловал эмблему ПАОКа, хотя в клубе недавно. Футболисты Саввиди уважают команду, преданы делу и тоже идут к мечте – группе Лиги чемпионов.

Так что «Краснодару» пора взрослеть и брать свое, раз дважды повезло – избежали раунда из одного матча и вместо «Бенфики» сыграют против клуба эмоционального Ивана Саввиди. Соперник сложный, но не сложнейший.