ГлавнаяБлогиКомандный дух

«Краснодар» побеждает в Лиге чемпионов, не выходя на поле. Но удачу надо отработать

вчера, 10:05
00:00 / 00:00

Фантастичные совпадения помогают «быкам» в пути в группу. «Соккер.ру» держит кулаки за южан.

«Горожане» — невезучий подросток

Если взять двенадцатилетнюю историю ФК «Краснодар», то первое, что можно сказать — родители сделали все, чтобы клуб-подросток купался в роскоши. Но в целом речь о ребенке, которого не замечают и с ним не считаются, хотя он из богатой семьи, его папа – миллиардер. Редкий случай, с богатыми детьми одноклассники чаще дружат (потому что используют). Но парень ходит в обычную городскую школу, чтобы не зазнавался, старается учиться, талантливый.

Но чего-то в его образе не хватает, не дозрел, сырой. Дома, в кругу клуба все неплохо, не считая отсутствия опыта у нянек, но бесхарактерность – коварная слабость, ее деньгами не компенсировать. «Ростову» проиграли в финале Кубка, потеряли шанс на первый в истории трофей. В другие финалы не ходили, в Лиге Европы в полуфинале не были, чтобы футболисты поверили в себя. Чемпионами РПЛ не становились, хотя на лучших отрезках тянули по классу футбола. А вот в ЛЧ после геройского прохода «Порту» были разорваны «Олимпиакосом». Раньше невезение было нормой.

Выиграли в лотерею в Лиге чемпионов

Сначала именно «Краснодар» пропустил сложный раунд из одного матча. Должны были играть на этой неделе. Причем раунд из одного поединка, а соперник мог быть уровня «Бенфики». Поблагодарить нужно МЮ, «Интер», «Шахтер» и «Севилью». Четверка сыграла в полуфинале Лиги Европы, а поскольку все напрямую квалифицировались в группу ЛЧ через свои лиги, то свободную путевку в квартеты передали «Ренну» — представителю самой рейтинговой ассоциации, чей клуб обычно играет в квалификации.

Следовательно, «Краснодар» пропустил один раунд. Дальше казалось, что удача отвернулась, ведь попалась пара «Бенфики», раз УЕФА продолжает разводить украинские и российские клубы в еврокубках. Киевское «Динамо» не сыграет против «быков». Четверку соперников сразу отрезало, команда Луческу вчера после слабого первого тайма выдала приличный второй и прошла АЗ. Сыграют с «Гентом» в решающих матчах, а «быков» ждал победитель пары ПАОКа и «Бенфики». Португальцы были фаворитами, но «Краснодару» снова подфартило.

«Орлы» симпатичные, но явно не гранд

Греки намного лучше, чем хотелось бы. ПАОК отчасти как «Хетафе», отчасти – как «Базель», отчасти – как «Трабзонспор». С ними нужно считаться, грамотные и обученные. И у них российский владелец клуба, как знаете. Иван Игнатьевич Саввиди – рожденный в Грузии и воспитанный в Ростове-на-Дону грек, в прошлом был президентом ФК «Ростов», а сейчас живет на исторической родине и владеет ПАОКом. Вот уже восемь лет, причем в прошлом году впервые за три десятилетия его любимый клуб стал чемпионом Греции.

Саввиди – своеобразный, ведь выбегал на поле с пистолетом, из-за чего получил запрет на посещение футбольных матчей на три года. Но забавно, что УЕФА не распространило бан на еврокубки, поэтому Иван Игнатьевич сможет увидеть поединки ПАОКа и «Краснодара» вживую. Что можно сказать о сопернике? Во-первых, эти греки немножко португальские по стилю. Тренирует их Абел Феррейра, а играют в три центральных. Во-вторых, клуб интернациональный по составу. В-третьих, у ПАОКа раньше хватало людей из РПЛ – Нобоа, Вернблум, Маурисио, Жаба и Ингасон, но многие ушли, против «Бенфики» сыграл только исландец.

ПАОК не боится трудиться под давлением

Игроки греческого клуба индивидуально хороши, тактически все чистенько. ПАОК – классная команда с приличным вратарем, Живко Живкович – тамошний Сафонов. Если «Краснодар» будет обычным – высокая точность паса, тотальное владением мячом, но без конкретики, точных ударов с идеальной реализацией, то станет для греков еще одной «Бенфикой», только слабее. Португальцы вчера совершили все ошибки фаворита, которые только можно. Не забили быстрый гол – не смогли реализовать ни один из 15 ударов в сторону ворот Живковича в основное время, и лишь на 94-й минуте с шестнадцатой попытки случился гол престижа. Также «Бенфика» надломила себя психологически автоголом – Вертонген напомнил, откуда приехал, привез из Лондона легендарное везение «Тоттенхэма».

Греки жутко эффективные – всего два раза попали в створ чужих ворот, 73% времени отбивались от атак «Бенфики», но находили время для агрессивных контратак. Плохая новость для «Краснодара» — будущий соперник неудобный для адептов контроля мяча, видит пасы между линий. Не стоит зазнаваться, после «Порту» футболисты и Мусаев поймали «звезду» на время, и чем это закончилось? Поражением 4:0 от другой греческой команды. «Спартак» тоже думал, что уж какой-то ПАОК пройдут в еврокубках, но провалились. Надо с большим уважением отнестись к сопернику. Клуб ростовского Саввиди сыграет против клуба краснодарского Галицкого. ПАОК надо поблагодарить, что избавили от двух матчей против «Бенфики» — даже вчера, играя плохо, фаворит мог победить, португальцы заметно мощнее, чем «Краснодар».

«Горожанам» нужен командный характер

Если совсем коротко о разнице между будущими соперниками, то у ПАОКа есть ментальные «яйца», у «быков» их пока нет. Галицкий сказал как-то, что не видит ничего необычного в Лиге чемпионов – подумаешь, три домашних матча, РПЛ важнее. Но это для него важнее, а для игроков – нет. Как создать чемпионов России, если проигрывают «Зениту» в чемпионате, теряют очки с середняками, не получили реальный опыт борьбы в Лиге чемпионов? Гимн турнира на стадионе «Краснодара» нужен не Галицкому, а фанатам, если их пустят на стадионы, и команде.

И клубу нужен, премиальные УЕФА карман не жмут. У «быков» и сейчас качественная игра, но качество не переходит в количество очков и голов, и эту проблему четко понимают. Возможно, тренер Мусаев уже приговорен, если не пройдет ПАОК. Но это будет правильное кадровое решение, ведь сложно найти более легкого соперника на решающей стадии по пути в группу Лиги чемпионов. «Краснодару» нельзя повторять свои ошибки и ляпы «Спартака» Карреры. Особенно с учетом, что клуб ростовского владельца из солнечной Греции прошел саму «Бенфику», сыграв правильно и рационально.

Соперник очень опасен – без шуток и запугиваний во имя адекватного отношения, но «Краснодару» пора пользоваться удачным стечением обстоятельств. Благодаря пандемии у португальских «орлов» был один матч против двуглавых «орлов», хотя дома могли после 2:1 в гостях сделать с ПАОКом то, что сделали с «Зенитом». А теперь у «быков» два поединка против греков (22 сентября – дома, 30 – на выезде). Надо качественно разбирать ПАОК тактически и пользоваться тем, что «быки» богаче, ярче и не слабее, чем соперник. Лучшего шанса совершить долгожданный переход на уровень, где вся Россия сможет гордиться «Краснодаром» и его футболом, не будет. Победы или хотя бы достойное выступление при сложном жребии в Лиге чемпионов важны коллективу.

У греков тоже есть большая мечта

Если в ближайшее время на базе команды Мусаева не родится реальный претендент на чемпионство в России – проект потеряет смысл. Не будет 11-ти выпускников академии на поле прямо сейчас, их пока нет количественно. Отдельные убегут в Москву и Санкт-Петербург, другие будут вести себя, как один несостоявшийся боксер и средний водитель, и окажутся в других городах с клубами РПЛ. Воспитывать футболистов – благородная миссия, но первая команда должна побеждать, чтобы жить. Великие школы часто у чемпионских клубов, поскольку детям нужны ориентиры и кумиры. Сложно равняться на Берга и Спайича. Влетая каждый год грекам, «Краснодар» точно не сделает лучше ни первой команде, ни клубу.

ПАОК надо пройти, в этот раз от РПЛ нужно три клуба в Лиге чемпионов, в прощальный раз на несколько ближайших лет. Причем «Краснодару» пора на время стать как соперник. Греки рациональные, выверенные, уважительные, победные. Вчера второй гол «Бенфике» забил Андрия Живкович – бывший хавбек португальцев, и поднял руки вверх, не празднуя. А его однофамилец-вратарь в это время поцеловал эмблему ПАОКа, хотя в клубе недавно. Футболисты Саввиди уважают команду, преданы делу и тоже идут к мечте – группе Лиги чемпионов.

Так что «Краснодару» пора взрослеть и брать свое, раз дважды повезло – избежали раунда из одного матча и вместо «Бенфики» сыграют против клуба эмоционального Ивана Саввиди. Соперник сложный, но не сложнейший.

Миранчук показал снимок с командного ужина «Аталанты»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии3
Матч Швеция – Россия может пройти на нейтральном поле
Вчера, 11:45 Комментарии11
Мостовой записал видеобращение для «Сельты» на испанском языке
Вчера, 11:08 ВидеоКомментарии7
Товарищеский матч Швеции и России в Стокгольме могут отменить
Вчера, 10:43 Комментарии14
Антисборная 7-го тура РПЛ: «Спартак» и форварды сборной России
15 сентябряАлександр Чистяков в блоге Символические антисборныеКомментарии38
Впервые выбрались в элиту и с ходу уложили чемпиона. Рассказываем, что творится в турецкой Суперлиге
15 сентябряОлег Лыткин в блоге Вне зоны доступаКомментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
сегодня в 06:21, ред.
Мне кажется бесшабашному Краснодару нужен не Мусаев. Ему не хватает энергии. Быками нужен свой "Клопп". Чтобы заряжал игроков энергией.
Из вариантов РПЛ мне кажется Тедеско больше всех подходит. Но он в Спартаке.
Возможно быками для еврокубков нужен "а ля Бердыев". Не эффектно, но эффективно. Зайти с таким тренером, пусть не ради финала ЛЧ, но ради чувства побед в стиле Рубина над Барселоной, Челси, Атлетико или Ростова над Аяксом, Баварией. Чтобы в клубе "выросли бычьи яйца". Чтобы знали, "мы можем". Уж как это повлияет на моральное воспитание в футбольной академии и говорить не надо. 2-3 года для клуба это немного терпеть в плане "ох, не зрелище", зато опыт громких побед стоит дорогого.
alexamit
alexamit
вчера в 19:44
А как на это смотрит ПАОК?
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 14:39
Не вижу прогресса при Мусаеве. Думаю это не тот тренер, который приведет клуб к Высотам. Нужно менять. Нужна ЛЧ. Нужна реальная борьба за золото РПЛ.
Ars Ars 1
Ars Ars 1
вчера в 13:13
бенфика по делу влетела. чудес живкович не творил, отбил всё что летело в него. а летело в него потому что всё было перекрыто и вратарь с защитой встречали напов. паок мог и третий спокойно закатывать и не давать гол престижа, но на 94 минуте уже не играли.

Что будет с Краснодаром совершенно неясно. Если дома в сухую не обыграют, можно забыть о ЛЧ.
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:53
не пройдут. Характер не тот, что был пару лет назад
pomor45
pomor45
вчера в 12:47
И что столько трепаться без повода. Ясно же, что вылетят с треском. Краснодар вообще вступил в стадию упадка последнего частного клуба РПЛ и вслед за ЦСКА должен искать государственных спонсоров, чтобы не исчезнуть. Это будет очень сложно, т.к. ЦСКА бренд, а Краснодар - дорогостоящая игрушка Галицкого.
Gahi
Gahi
вчера в 12:45
Хоть и говорит Галицкий владелец Краснодара, что не видит ничего не обычного в Лиге Чемпионов. Но в глубине души конечно он хочет чтобы клуб играл там, так и каждый футболист хочет этого. Да ПАОК соперник непростой, если убрал с пути Бенфику. Клубный рейтинг УЕФА ставит Краснодар на 45 место а ПАОК на 73 место но это на бумаге, а на деле только игра рассудит кто пройдёт дальше. Четыре года назад Ростову достались сильные команды Андерлехт и Аякс, команда достойно прошла в групповую стадию Л/Ч. Где заняла третье место и дальше продолжала играть в Лиге Европы. Поэтому нужно тренерам настраивать команду на игру и провести серьёзную работу в психологическом и физическом плане. Разобрать игру ПАОК во всех линиях и правильно выбрать тактическую схему игры. Пожелать Мусаеву чтобы он состоялся как тренер Краснодара, который может решать большие задачи. Удачи и успеха.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 12:03
Краснодару победы и радости.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:51
Удачи Быкам!Но Мусаев похоже исчерпал себя!Нет движения вперед)
Groove000
Groove000
вчера в 10:41
С автором соглашусь. Я лично всегда защищал Мусаева, но, думаю, если не пройдем в группу, то нужно будет прощаться, ибо это уже стагнация в развитии клуба
Valeriy-48
Valeriy-48
вчера в 10:36
Горожанам нужен грамотный тренер, а не мальчик с улицы...
номер 12
номер 12
вчера в 10:28
Вперед Быки! Нужно под конец 3 команды в ЛЧ
112910415
112910415
вчера в 10:26
хороший шанс !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:16
Быки пройдут дальше!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100