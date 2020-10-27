«Ювентус» — «Барселона»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 10:09

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 2-го тура Лиги Чемпионов «Ювентус» — «Барселона», который состоится 28 октября 2020 года в Турине.

«Ювентус»

Клуб из Турина начал новый сезон Лиги Чемпионов с гостевой победы над киевским «Динамо», которую обеспечил дубль нападающего Альваро Мораты (2:0).

У команды Андреа Пирло есть определенные проблемы в чемпионате Италии, где она не побеждает в двух турах кряду. После ничьи на выезде с «Кротоне» (1:1), «Ювентус» на прошлых выходных не смог обыграть дома «Дженоу» (1:1).

«Барселона»

«Барселона» также занесла себе в актив стартовую победу в Лиге Чемпионов. Команда Рональда Кумана на стадионе «Камп Ноу» не оставила шансов «Ференцварошу», добыв крупную викторию (5:1).

К предстоящему матчу в Италии каталонцы подходят после поражения от «Реала» в домашнем матче чемпионата Испании (1:3). Кроме того, «Барселона» в Ла Лиге перед этим уступила «Хетафе» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» — 2.800

Ничья – 3.440

Победит «Барселона» — 2.590

Статистика

«Ювентус» победил в 7 из 8 прошлых матчах Лиги Чемпионов.

Ставка на ТБ (2,5) прошла в 5 из 6 предыдущих поединках «Барселоны» в турнире.

(2,5) прошла в 5 из 6 предыдущих поединках «Барселоны» в турнире. «Барселона» забивала минимум два гола в 5 из 6 прошлых поединках Лиги Чемпионов.

Прогноз

В составе «Ювентуса» предстоящий матч пропустит Криштиано Роналду, а гостям не поможет Жерар Пике, который отбывает дисквалификацию.

Минимальным фаворитом встречи идет «Барселона», но каталонский клуб пока далек от идеальной формы, которая могла бы позволить ему вскрывать надежную оборону хозяев. Предлагаем ставку на 1Х с коэффициентом 1.546 в БК Pinnacle.