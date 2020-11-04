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«Лестер» — «Брага»: прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 15:08

5 ноября 2020 года пройдет матч 3-го тура групповой стадии Лиги Европы «Лестер» — «Брага». Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на этот поединок.

«Лестер»

«Лестер» показал успешный старт на групповой стадии Лиги Европы, оформив две победы подряд. Английская команда начала турнир с домашнего разгрома над луганской «Зарей» (3:0), а продолжила победным матчем в Греции над АЕК (2:1).

В чемпионате Англии подопечные Брендана Роджерса идут на второй позиции с такими результатами: пять побед и две ничьи. В последнем матче «Лисы» крупно победили в гостях «Лидс» (4:1).

«Брага»

У «Браги» аналогичные результаты – две победы с общим счетом 5:1. Португальская команда в стартовом туре обыграла дома АЕК (2:1), а неделю назад разгромила в гостях «Зарю» (3:0).

В чемпионате Португалии «Брага» занимает третье место в рейтинге: четыре победы и два поражения. Перед вылетом в Англию команда с минимальным счетом победила дома «Фамаликан» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лестер» — 1.793
  • Ничья – 3.630
  • Победит «Брага» — 4.660

Статистика

  • «Лестер» выиграл четыре прошлых матча с общим счетом 10:2.
  • Победная серия «Браги» насчитывает шесть поединков во всех турнирах.
  • Соперники раньше не встречались в очных поединках.

Прогноз

Победитель предстоящего поединка фактически гарантирует себе проход в раунд плей-офф. Кроме того, дуэль «Лестера» и «Браги» из двух матчей определит, кто из команд финиширует на первом месте.

Учитывая фактор домашней арены, предлагаем взять ставку на победу «Лестера» с коэффициентом 1.793 в букмекерской конторе Pinnacle.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:23
У Лестера больше шансов
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