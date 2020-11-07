«Боруссия» Дортмунд – «Бавария»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1604732500

сегодня, 10:01

Центральный матч очередного тура Бундеслиги пройдет в Дортмунде 7 ноября, где сыграют «Боруссия» и «Бавария». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на эту встречу.

«Боруссия» Дортмунд

Коллектив из Дортмунда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, уступая предстоящему сопернику только по дополнительным показателям. В шести сыгранных турах «Боруссия» оформила пять побед и потерпела одно поражение.

Для «Шмелей» оказался неудачным гостевой матч против «Аугсбурга» (0:2). После этого подопечные Люсьена Фавра выиграли четыре поединка кряду в чемпионате. В прошлом туре «Боруссия» спокойно обыграла в гостях «Арминию» (2:0).

«Бавария»

Команда из Мюнхена имеет условный статус лидера в рейтинге команд Бундеслиги. Подопечные Ханс-Диттера Флика показали аналогичные результаты (5 победы и 1 поражение), но имеют лучшую разницу забитых и пропущенных голов.

Свое единственное поражение «Бавария» потерпела во втором туре, когда уступила в гостях «Хоффенхайму» (1:4). На прошлых выходных мюнхенский коллектив спокойно обыграл в гостях «Кельн» (2:1), оформив четвертую кряду победу в чемпионате.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Боруссия» — 3.800

Ничья – 4.130

Победа «Бавария» — 1.934

Статистика

«Бавария» выиграла 3 прошлых очных встречи у соперника.

«Боруссия» не забивала голов в 2 из 3 прошлых поединках против «Баварии».

«Бавария» победила в 9 из 10 прошлых гостевых встречах.

Прогноз

На старте текущего сезона «Бавария» уже побеждала «Боруссию» в противостоянии за Суперкубок. С того времени мало что изменилось, и сегодня гости видятся очевидным фаворитом встречи.

Предлагаем воспользоваться котировкой 1.934, которую БК Pinnacle предлагает за победу «Баварии».