Сербия – Шотландия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Сборные Сербии и Шотландии 12 ноября определят, кто из них больше достоин сыграть на ЕВРО-2020. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на предстоящий поединок.
Сербия
Сборная Сербии пробилась в финал квалификации Чемпионата Европы за счет победы над Норвегией. В гостевой встрече подопечные Любиша Тумбаковича переиграли соперника в дополнительных таймах благодаря голам Милинковича-Савича (2:1).
В текущем розыгрыше Лиги Наций УЕФА дела у Сербии идут плохо. В двух последних поединках команда проиграла дома Венгрии (0:2), после чего, сыграла вничью в гостях у Турции (2:2).
Шотландия
Шотландская сборная вырвала путевку в финал плей-офф квалификации ЕВРО-2020 у Израиля. Исход противостояния решался в серии пенальти, в которой точней оказались подопечные Стива Кларка.
Затем Шотландия оформила две минимальных победы в Лиге Наций УЕФА. Сначала команда переиграла дома Словакию (1:0), а затем разобралась на своем поле с Чехией (1:0). Серия без поражений шотландцев насчитывает уже восемь поединков кряду.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Сербия – 1.694
- Ничья – 3.700
- Победит Шотландия – 5.880
Статистика
- Соперники сыграли две очных встречи – одна победа Сербии и одна ничья.
- Сербия не побеждала в трех последних домашних матчах – две ничьи и одно поражение.
- В активе Шотландии три победы в пяти предыдущих выездных поединках.
Прогноз
Предстоящий матч в Белграде, скорей всего, пройдет в упорной борьбе. Фаворитом встречи выступают сербы, но у шотландцев наверняка есть свои аргументы и виды на путевку в Чемпионат Европы.
В букмекерской конторе Pinnacle разместить ставку на Ф2(+1) можно с коэффициентом 1.641.