Сербия – Шотландия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 15:17

Сборные Сербии и Шотландии 12 ноября определят, кто из них больше достоин сыграть на ЕВРО-2020. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на предстоящий поединок.

Сербия

Сборная Сербии пробилась в финал квалификации Чемпионата Европы за счет победы над Норвегией. В гостевой встрече подопечные Любиша Тумбаковича переиграли соперника в дополнительных таймах благодаря голам Милинковича-Савича (2:1).

В текущем розыгрыше Лиги Наций УЕФА дела у Сербии идут плохо. В двух последних поединках команда проиграла дома Венгрии (0:2), после чего, сыграла вничью в гостях у Турции (2:2).

Шотландия

Шотландская сборная вырвала путевку в финал плей-офф квалификации ЕВРО-2020 у Израиля. Исход противостояния решался в серии пенальти, в которой точней оказались подопечные Стива Кларка.

Затем Шотландия оформила две минимальных победы в Лиге Наций УЕФА . Сначала команда переиграла дома Словакию (1:0), а затем разобралась на своем поле с Чехией (1:0). Серия без поражений шотландцев насчитывает уже восемь поединков кряду.

Котировки БК Pinnacle

Победит Сербия – 1.694

Ничья – 3.700

Победит Шотландия – 5.880

Статистика

Соперники сыграли две очных встречи – одна победа Сербии и одна ничья.

Сербия не побеждала в трех последних домашних матчах – две ничьи и одно поражение.

В активе Шотландии три победы в пяти предыдущих выездных поединках.

Прогноз

Предстоящий матч в Белграде, скорей всего, пройдет в упорной борьбе. Фаворитом встречи выступают сербы, но у шотландцев наверняка есть свои аргументы и виды на путевку в Чемпионат Европы.

В букмекерской конторе Pinnacle разместить ставку на Ф2(+1) можно с коэффициентом 1.641.