«Интер» — «Реал» 0:2. Лучший матч Зидана после возвращения!!!

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26 ноября 2020, 01:13

Изначально «Интер» был фаворитом матча. Команде Антонио Конте крайне необходимы были очки. К тому же «Реал» подходил к матчу с проблемами в составе. Поэтому аналитики и давали свои прогнозы миланскому клубу.



На деле же «сливочные» выдали прекрасный матч. Более того, по нашему мнению этот матч стал лучшим для Зидана после его возвращения. По качеству игры с этим матчем может сравниться разве что поединок против « ПСЖ » на «Бернабеу» в прошедшем сезоне. Напомним, что тогда «Реал» упустил победу, пропустив 2 мяча в концовке матча.

В Милан мадридцы гостили с проблемами в составе. Серхио Рамос, Федерико Вальверде и Карим Бензема не были доступны. Место Рамоса занял Начо, а Мартин Эдегор и Мариано заменили Вальверде и Бензема.

Первый тайм

В этот период на поле была одна команда и это точно не «Интер». Команда Зидана очень интенсивно начала матч. Уже на 7 минуте, Начо заработал право на 11 метровый, который уверенно реализовал Эден Азар. «Сливочные» создали один железный момент, который должен был завершиться взятием ворот, но Ферлан Менди сыграл не лучшим образом. В обороне «Реал» сыграл без ошибок. Тибо Куртуа остался без работы, ни одного удара в створ в исполнении хозяев. Также в первом тайме случился один из ключевых событий матча. Речь идет об удалении Артуро Видаля, который заработал 2 желтые за неспортивное поведение.

2 тайм

Начало второго тайма осталось за «Интером». Мадридцы чуть присели и успокоили игру. Но «нерадзурри» все равно не смогли создать голевой момент. Зидан же на 59 минуте совершил две замены. Карлос Каземиро и Родриго заменили Эдегора и Мариано. Через секунды после выхода, Родриго после отличной комбинации и красивой передачи от Лукаса, отправил мяч в ворота. Позднее гол был засчитан как автогол Хакими. Ну, а дальше «бланкос» успешно удержали победный счет.

Теперь о героях матча

В целом, все игроки Мадрида сыграли достойно. Но вот вам три главных героя на «Джузеппе Меацца»:

Первым делом надо отметить игру Начо, в которого вселился дух Ван Дейка. Испанец провел очень мощный матч, успевал везде и сыграл без ошибок. На его счету 5 отборов, 2 перехвата и 3 выноса. Лучший матч в карьере игрока.

Второй — Лукас Васкес, который также провел колоссальный обьем работы, отпахал как в обороне так и в атаке, а также сделал результативную передачу.

Ну и Эден Азар. Как круто сыграл бельгиец в эпизоде с заработанным пенальти, а потом еще и уверенно его реализовал. У него на счету 6 успешных попыток дриблинга и 1 ключевая передача. Походу, мы с вами наблюдаем за возрождением Эдена.

Ну и Зидан. Коач угадал с составом, а также очень здорово повлиял на игру своими точными заменами. К сожалению, от француза не часто можно увидеть такого.

Ну что, «Реал» увозит 3 очка с Милана. Главная задача выполнена. И теперь, выход «бланкос» в плей-офф практически решенное дело. Браво Зидан, Браво «Реал»!!!

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