«Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle

28 ноября в 10-м туре АПЛ сыграют «Брайтон» и «Ливерпуль». Представляем прогноз и обзор ставок, которые на этот матч предложила БК Pinnacle.
«Брайтон»
«Брайтон» положил себе на счет 9 очков, которые располагают команду на шестнадцатом месте в турнирной таблице АПЛ. В девяти сыгранных турах «чайки» показали такие результаты: две победы, три ничьи и четыре поражения.
В прошлом туре чемпионата Англии «Брайтон» победил в гостях «Астон Виллу» (2:1). В четырех из пяти прошлых матчах АПЛ команда не проигрывала. Сделать ставку на Ф1(+1) в предстоящем поединке БК Pinnacle предлагает за 1.833.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль», набрав 20 очко, делит с «Тоттенхэмом» первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. У команды Юргена Клоппа такие показатели в текущем сезоне АПЛ: шесть побед, две ничьи и одно поражение.
22 ноября «красные» уверенно обыграли дома «Лестер» со счетом 3:0. В пяти последних матчах команды в чемпионате забивалось минимум три гола. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на ТБ(2,5) можно разместить с коэффициентом 1.63.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брайтон» — 5.480
- Ничья – 4.160
- Победит «Ливерпуль» — 1.662
Статистика
- «Ливерпуль» выиграл все 6 матча против «Брайтона»
- «Брайтон» не побеждал в 4 последних домашних поединках
- «Ливерпуль» не проигрывал в четырех предыдущих выездных матчах
Прогноз
Вероятней всего, нас ожидает результативный поединок, в котором три очка достанутся фавориту. «Брайтон» только в прошлом туре показал качественный футбол, а до этого команда постоянно проваливалась. За ставку на победу «Ливерпуля» плюс ТБ(2,5) букмекер Pinnacle предлагает коэффициент 2.300.