«Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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26 ноября 2020, 17:29

28 ноября в 10-м туре АПЛ сыграют «Брайтон» и «Ливерпуль». Представляем прогноз и обзор ставок, которые на этот матч предложила БК Pinnacle.

«Брайтон»

«Брайтон» положил себе на счет 9 очков, которые располагают команду на шестнадцатом месте в турнирной таблице АПЛ . В девяти сыгранных турах «чайки» показали такие результаты: две победы, три ничьи и четыре поражения.

В прошлом туре чемпионата Англии «Брайтон» победил в гостях «Астон Виллу» (2:1). В четырех из пяти прошлых матчах АПЛ команда не проигрывала. Сделать ставку на Ф1(+1) в предстоящем поединке БК Pinnacle предлагает за 1.833.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль», набрав 20 очко, делит с «Тоттенхэмом» первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. У команды Юргена Клоппа такие показатели в текущем сезоне АПЛ : шесть побед, две ничьи и одно поражение.

22 ноября «красные» уверенно обыграли дома «Лестер» со счетом 3:0. В пяти последних матчах команды в чемпионате забивалось минимум три гола. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на ТБ (2,5) можно разместить с коэффициентом 1.63.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брайтон» — 5.480

Ничья – 4.160

Победит «Ливерпуль» — 1.662

Статистика

«Ливерпуль» выиграл все 6 матча против «Брайтона»

«Брайтон» не побеждал в 4 последних домашних поединках

«Ливерпуль» не проигрывал в четырех предыдущих выездных матчах

Прогноз