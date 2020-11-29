«Торино» — «Сампдория»: прогноз и ставки БК Pinnacle

30 ноября в Турине состоится матч 9-го тура чемпионата Италии. Сыграют в нем «Торино» и «Сампдория». Вашему вниманию прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот поединок.
«Торино»
22 ноября «Торино» проиграл пятый матч в чемпионате Италии, уступив в гостях «Интеру» (2:4). Из-за этого команда опустилась в зону вылета. Туринский коллектив набрал пять очков, за счет победного матча с «Дженоа» (2:1) и ничейных встреч против «Сассуоло» (3:3) и «Кротоне» (0:0).
В четырех домашних поединках Серии A «быки» не добивались победы – три поражения и одна ничья. Три этих поединка завершались на ТБ(2,5).
«Сампдория»
На счету «Сампдории» десять очков, которые дают возможность команде занимать десятое место в турнирной таблице. В трех прошлых турах Серии A подопечные Клаудио Раньери не побеждали. После ничейного поединка с «Дженоа» (1:1), коллектив из города Генуя проиграл «Кальяри» (2:0) и «Болонье» (1:2).
В четырех гостевых встречах «Сампдория» одержала две победы и дважды проиграла. В трех выездных матчах команды забивалось минимум три гола.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Торино» — 2.540
- Ничья – 3.500
- Победит «Сампдория» — 2.910
Статистика
- В четырех из пяти прошлых очных встречах команд прошла ставка на ОБЗ
- «Торино» пропускал голы в 4 из 5 прошлых домашних поединках
- В 2 из 3 предыдущих гостевых матчах «Сампдории» случался обмен голами
Прогноз
В этом матче сыграют команды, у которых нет надежной и стабильной игры в обороне. При этом, «Торино» и «Сампдория» достаточно результативно играют в атаке. Учитывая, что хозяевам нужно брать очки, чтобы покинуть зоны вылета, стоит ожидать открытого футбола.
Предлагаем заиграть ставку на то, что обе команды забьют голы. Такое пари в БК Pinnacle можно заключить с коэффициентом 1.600.