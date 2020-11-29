«Торино» — «Сампдория»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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29 ноября 2020, 11:15

30 ноября в Турине состоится матч 9-го тура чемпионата Италии. Сыграют в нем «Торино» и «Сампдория». Вашему вниманию прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот поединок.

«Торино»

22 ноября «Торино» проиграл пятый матч в чемпионате Италии, уступив в гостях «Интеру» (2:4). Из-за этого команда опустилась в зону вылета. Туринский коллектив набрал пять очков, за счет победного матча с «Дженоа» (2:1) и ничейных встреч против «Сассуоло» (3:3) и «Кротоне» (0:0).

В четырех домашних поединках Серии A «быки» не добивались победы – три поражения и одна ничья. Три этих поединка завершались на ТБ (2,5).

«Сампдория»

На счету «Сампдории» десять очков, которые дают возможность команде занимать десятое место в турнирной таблице. В трех прошлых турах Серии A подопечные Клаудио Раньери не побеждали. После ничейного поединка с «Дженоа» (1:1), коллектив из города Генуя проиграл «Кальяри» (2:0) и «Болонье» (1:2).

В четырех гостевых встречах «Сампдория» одержала две победы и дважды проиграла. В трех выездных матчах команды забивалось минимум три гола.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торино» — 2.540

Ничья – 3.500

Победит «Сампдория» — 2.910

Статистика

В четырех из пяти прошлых очных встречах команд прошла ставка на ОБЗ

«Торино» пропускал голы в 4 из 5 прошлых домашних поединках

В 2 из 3 предыдущих гостевых матчах «Сампдории» случался обмен голами

Прогноз

В этом матче сыграют команды, у которых нет надежной и стабильной игры в обороне. При этом, «Торино» и «Сампдория» достаточно результативно играют в атаке. Учитывая, что хозяевам нужно брать очки, чтобы покинуть зоны вылета, стоит ожидать открытого футбола.

Предлагаем заиграть ставку на то, что обе команды забьют голы. Такое пари в БК Pinnacle можно заключить с коэффициентом 1.600.