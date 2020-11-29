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«Боруссия» Менхенгладбах – «Интер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

29 ноября 2020, 12:45

«Боруссия» Менхенгладбах и «Интер» сыграют 1 декабря в матче Лиги Чемпионов. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle, на эту встречу.

«Боруссия» Менхенгладбах

Благодаря двум победам над «Шахтером» (6:0 и 4:0) коллектив из Менхегладбаха закрепился на первой строчке в квартете B. Перед этим команда Марко Розе сыграла вничью с «Интером» и «Реалом» (2:2) в результативных поединках.

В чемпионате Германии «Боруссия» одержала уверенную победу над «Шальке» (4:1). В четырех из пяти предыдущих матчах команды забивалось минимум три гола.

«Интер»

После поражения от «Реала» в прошлом туре Лиги Чемпионов «Интер» лишился шансов на то, чтобы выйти в плей-офф турнира. Команда Антонио Конте с двумя очками в активе осела на последнем месте в турнирной таблице.

Напомним, что неудачно для «Интера» также завершился выезд в Мадрид (2:3), а в матчах с «Шахтеро» (0:0) и «Боруссией» команда сыграла вничью. В чемпионате Италии клуб из Милана уверено одолел «Сассуоло» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Боруссия» — 3.130
  • Ничья – 3.800
  • Победит «Интер» — 2.220

Статистика

  • Ставка на ТБ(2,5) сыграла в 5 прошлых матчах «Боруссии» в Лиге Чемпионов
  • «Интер» не побеждал в 5 последних поединках турнира
  • «Боруссия» забивала минимум два гола в 4 прошлых поединках ЛЧ

Прогноз

В этом матче лучше рассмотреть ставку на ТБ(2,5). В букмекерской конторе Pinnacle ее можно разместить с коэффициентом 1.63. Обе команды нацелены на победу, поэтому игра должна пройти на встречных курсах.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
29 ноября в 13:54
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Боруссия» Менхенгладбах
shlomo
shlomo
29 ноября в 12:50
Почему то хочется поставить на Интер
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