«Боруссия» Менхенгладбах – «Интер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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29 ноября 2020, 12:45

«Боруссия» Менхенгладбах и «Интер» сыграют 1 декабря в матче Лиги Чемпионов. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle, на эту встречу.

«Боруссия» Менхенгладбах

Благодаря двум победам над «Шахтером» (6:0 и 4:0) коллектив из Менхегладбаха закрепился на первой строчке в квартете B. Перед этим команда Марко Розе сыграла вничью с «Интером» и «Реалом» (2:2) в результативных поединках.

В чемпионате Германии «Боруссия» одержала уверенную победу над «Шальке» (4:1). В четырех из пяти предыдущих матчах команды забивалось минимум три гола.

«Интер»

После поражения от «Реала» в прошлом туре Лиги Чемпионов «Интер» лишился шансов на то, чтобы выйти в плей-офф турнира. Команда Антонио Конте с двумя очками в активе осела на последнем месте в турнирной таблице.

Напомним, что неудачно для «Интера» также завершился выезд в Мадрид (2:3), а в матчах с «Шахтеро» (0:0) и «Боруссией» команда сыграла вничью. В чемпионате Италии клуб из Милана уверено одолел «Сассуоло» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» — 3.130

Ничья – 3.800

Победит «Интер» — 2.220

Статистика

Ставка на ТБ (2,5) сыграла в 5 прошлых матчах «Боруссии» в Лиге Чемпионов

(2,5) сыграла в 5 прошлых матчах «Боруссии» в Лиге Чемпионов «Интер» не побеждал в 5 последних поединках турнира

«Боруссия» забивала минимум два гола в 4 прошлых поединках ЛЧ

Прогноз