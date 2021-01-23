«Сельта» — «Эйбар»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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23 января 2021, 14:05

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 20-го тура испанской Примеры «Сельта» — «Эйбар», который состоится 24 января 2021 года.

«Сельта»

«Сельта» занимает 12-е место в чемпионате Испании. В 19-ти турах клуб из Виго одержал шесть побед и пять раз сыграл вничью. Еще в восьми играх «кельты» уступали своим соперникам.

После затяжной серии успешных матчей «Сельта» столкнулась с кризисом. Клуб поочередно проиграл «Реалу» (0:2), «Вильярреалу» (0:4) и «Бетису» (1:2).

«Эйбар»

«Эйбар» идет на 16-й строчке в рейтинге испанской Ла Лиги. В активе команды 19 очков, а дистанция от зоны вылета составляет два балла. В текущей кампании «оружейники» одержали четыре виктории, семь раз сыграли вничью и восемь раз проиграли.

В двух прошлых турах чемпионата «Эйбар» очки не набирал. Команда проиграла в гостях «Леванте» (1:2) и «Атлетико» дома (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сельта» — 2.110

Ничья – 3.520

Победит «Эйбар» — 3.770

Статистика

«Эйбар» не забивал голы в четырех прошлых гостевых матчах против «Сельты»

«Сельта» выиграла три из четырех предыдущих домашних поединка против «Эйбара»

У «Сельты» четыре победы в пяти последних матчах на своем стадионе

«Эйбар» проиграл три из пяти предыдущих поединка в гостях

Прогноз

Поставить на победу «Сельты» с учетом форы (0) букмекерская контора Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.53. Клуб из Виго стабильно побеждает «Эйбар» на своем поле. К тому же, у «оружейников» мало что получается в гостях в этом сезоне.