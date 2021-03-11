«Лацио» – «Кротоне»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура серии А «Лацио» — «Кротоне», который состоится 12 марта 2021 года.
«Лацио»
В последних пяти турах «Лацио» выиграл всего два матча серии А и существенно ухудшил свои позиции. Клуб теперь занимает седьмое место в чемпионате и должен заново доказывать свои претензии на участие в еврокубках на будущий сезон.
Шестого марта команда уступила в важном матче против «Ювентуса» (1:3), а 27 февраля неожиданно проиграла на выезде «Болонье» (0:2). Симоне Индзаги стоит серьезно задуматься, как срочно исправлять ситуацию с результатами.
«Кротоне»
«Кротоне» только в последнем матче смог прервать свою длинную серию из поражений, победив «Торино» (4:2). Впереди еще много туров, но расстояние до места, которое сохраняет прописку в ерии А еще 7 очков. Остаться в сильнейшей лиге Италии коллективу будет крайне тяжело.
Седьмого марта «Кротоне» одержал победу над конкурентами из «Торино» (4:2), а несколькими днями ранее разгромно уступил «Аталанте» (1:5).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лацио» — 1.293
- Ничья – 6.03
- Победит «Кротоне» — 11.58
Статистика
- «Лацио» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах.
- «Кротоне» проиграл восемь из десяти матчей в чемпионате Италии
- Три из пяти матчей между командами завершились победой римского клуба.
- «Лацио» не уходит с поля без забитого мяча в 17 домашних матчах подряд.
Прогноз
Поставить на победу «Лацио» с форой (-1.5) букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.884. Команда считается безоговорочным фаворитом противостояния и должна срочно исправлять ситуацию, так как нынешняя позиция клуба в турнирной таблице не устраивает ни руководство, ни болельщиков, ни тренерский штаб.