Россия – Словения: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Россия — Словения, который состоится 27 марта 2021 года.
Россия
Матч со Словенией станет для сборной России вторым в квалификации на ЧМ-2022 году. Команда Станислава Черчесова готовится к этому матчу, как к одному из ключевых, ведь именно со Словенией и Хорватией, россияне разыграют два места в группе. Первый матч, который состоялся 24 марта, сборная Россия выиграла у Мальты (3:1), однако у экспертов и болельщиков осталось много вопросов к игре команды. Следующий матч, возможно, позволит получить некоторые ответы.
Словения
Команда проводит отличный отрезок и давно не проигрывает. Главной звездой этой сборной является голкипер Ян Облак, который демонстрирует отличную игру в клубе и сборной. Матч против России выдастся тяжелым, но шансы у гостей определенно будут.
Первый матч группы сборная Словении выиграла на своем поле против команды Хорватии (1:0). Предыдущими матчами для команды стали ничья с Грецией (0:0) и победа над Косово (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Россия – 1.714
- Ничья – 3.46
- Победит Словения — 5.64
Статистика
- Словения не проигрывает девять матчей подряд
- Сборная России выиграла всего один домашний матч из последних пяти
- Три из четырех последних матчей между сборными закончились исходом «обе забьют»
- Словения не пропускает три матча на выезде подряд
Прогноз
Поставить на победу сборной России, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.714. Россияне на своем поле играют более агрессивно и результативно. Считаем, что подопечным Черчесова по силам взломать оборону соперника.