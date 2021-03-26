Россия – Словения: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Россия — Словения, который состоится 27 марта 2021 года.

Россия

Матч со Словенией станет для сборной России вторым в квалификации на ЧМ -2022 году. Команда Станислава Черчесова готовится к этому матчу, как к одному из ключевых, ведь именно со Словенией и Хорватией, россияне разыграют два места в группе. Первый матч, который состоялся 24 марта, сборная Россия выиграла у Мальты (3:1), однако у экспертов и болельщиков осталось много вопросов к игре команды. Следующий матч, возможно, позволит получить некоторые ответы.

Словения

Команда проводит отличный отрезок и давно не проигрывает. Главной звездой этой сборной является голкипер Ян Облак, который демонстрирует отличную игру в клубе и сборной. Матч против России выдастся тяжелым, но шансы у гостей определенно будут.

Первый матч группы сборная Словении выиграла на своем поле против команды Хорватии (1:0). Предыдущими матчами для команды стали ничья с Грецией (0:0) и победа над Косово (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Россия – 1.714

Ничья – 3.46

Победит Словения — 5.64

Статистика

Словения не проигрывает девять матчей подряд

Сборная России выиграла всего один домашний матч из последних пяти

Три из четырех последних матчей между сборными закончились исходом «обе забьют»

Словения не пропускает три матча на выезде подряд

Прогноз

Поставить на победу сборной России, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.714. Россияне на своем поле играют более агрессивно и результативно. Считаем, что подопечным Черчесова по силам взломать оборону соперника.