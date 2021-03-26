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Россия – Словения: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 15:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Россия — Словения, который состоится 27 марта 2021 года.

Россия

Матч со Словенией станет для сборной России вторым в квалификации на ЧМ-2022 году. Команда Станислава Черчесова готовится к этому матчу, как к одному из ключевых, ведь именно со Словенией и Хорватией, россияне разыграют два места в группе. Первый матч, который состоялся 24 марта, сборная Россия выиграла у Мальты (3:1), однако у экспертов и болельщиков осталось много вопросов к игре команды. Следующий матч, возможно, позволит получить некоторые ответы.

Словения

Команда проводит отличный отрезок и давно не проигрывает. Главной звездой этой сборной является голкипер Ян Облак, который демонстрирует отличную игру в клубе и сборной. Матч против России выдастся тяжелым, но шансы у гостей определенно будут.

Первый матч группы сборная Словении выиграла на своем поле против команды Хорватии (1:0). Предыдущими матчами для команды стали ничья с Грецией (0:0) и победа над Косово (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Россия – 1.714
  • Ничья – 3.46
  • Победит Словения — 5.64

Статистика

  • Словения не проигрывает девять матчей подряд
  • Сборная России выиграла всего один домашний матч из последних пяти
  • Три из четырех последних матчей между сборными закончились исходом «обе забьют»
  • Словения не пропускает три матча на выезде подряд

Прогноз

Поставить на победу сборной России, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.714. Россияне на своем поле играют более агрессивно и результативно. Считаем, что подопечным Черчесова по силам взломать оборону соперника.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.Ru
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STVA 1
STVA 1
вчера в 15:54
Россия не проиграет
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