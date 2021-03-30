«Гранада» — «Вильярреал»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:54

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч 29-го тура Ла Лиги «Гранада» — «Вильярреал», который пройдет 3 апреля 2021 года.

«Гранада»

«Гранада», занимающая восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, оформила две победы в пяти прошлых турах «Насриды» занесли себе в актив виктории над «Реал Сосьедадом» (1:0) и «Эльче» (2:1). Также в этой серии команда уступила «Валенсии» 91:2), «Атлетику» (1:2) и «Уэске» (2:3).

27 из 43 набранных очков «Гранада» взяла в домашних играх – восемь побед, три ничьи и три поражения. На своем поле «Гранада» пропустила 16 голов, забив 20 мячей.

«Вильярреал»

«Вильярреал», идущий на седьмом месте рейтинга Ла Лиги, одержал две победы подряд в чемпионате Испании. «Желтая субмарина» взяла максимум очков во встречах с «Эйбаром» (3:1) и «Кадисом» (2:1).

В 14 гостевых играх испанской лиги «Вильярреал» проиграл только три поединка, одержав четыре победы и семь ничьих. В выездных встречах «желтые» забили 19 голов, пропустив 16 мячей.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гранада» — 3.770

Ничья – 3.260

Победит «Вильярреал» — 2.220

Статистика

В 6 из 7 прошлых матчах «Гранады» в Ла Лиге забивалось больше 2,5 мячей

В 3 прошлых поединках «Вильярреала» в чемпионате сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) В 2 из 3 предыдущих очных встречах команд фиксировалась результативная ничья – 2:2 и 4:4

Прогноз

Разместить ставку на тотал больше (2) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.602. В предыдущих турах «Гранада» и «Вильярреал» результативно сыграли в атаке, но и пропускают эти команды в Ла Лиге с завидной регулярностью.