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«Олимпик» – «Заря»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 14:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч УПЛ «Олимпик» — «Заря», который состоится 28 апреля 2021 года.

«Олимпик»

Команда находится в очень сложной ситуации и давно не выигрывает в чемпионате. Коллектив не может найти свою игру и за последние несколько игр смог добыть только одно очко в чемпионате Украины. Чтобы сохранить свое место в УПЛ, тренерскому штабу необходимо срочно вносить изменения в игровой процесс и добиваться результата, чтобы избежать вылета.

25 апреля «Олимпик» уступил «Заре» (1:2), а 18 числа сыграл вничью с «Мариуполем» (1:1). Оба матча проходили в рамках чемпионата Украины.

«Заря»

Луганская команда смогла оторваться на четыре очка от своих преследователей и закрепиться на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Украины. Однако несколько проваленных матчей донецким «Шахтером» дают луганскому клубу шанс побороться и за вторую позицию. Подопечные Скрипника обязаны выигрывать все оставшиеся матчи до конца чемпионата и тогда у них будет шанс на серебряные медали.

25 апреля «Заря» обыграла «Олимпик» (2:1), а 21 числа вышла в финал кубка Украины, обыграв «Александрию» в серии послематчевых пенальти.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Олимпик» – 5.1
  • Ничья – 4
  • Победит «Заря» – 1.65

Статистика

  • «Олимпик» не может выиграть уже 11 матчей подряд в чемпионате
  • «Заря» уступила в трех поединках из последних десяти в УПЛ
  • Три последних матча между командами завершились победами луганского клуба
  • Три из четырех встреч между клубами на поле «Олимпика» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Зари», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Гости выглядят гораздо увереннее «Олимпика» и имеют отличные шансы побороться с «Шахтером» за второе место. Несколько дней назад команда уже справилась с «Олимпиком» и в этот раз проблем у «Зари» не должно возникнуть.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 15:02
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Олимпик»
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