«Олимпик» – «Заря»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч УПЛ «Олимпик» — «Заря», который состоится 28 апреля 2021 года.

«Олимпик»

Команда находится в очень сложной ситуации и давно не выигрывает в чемпионате. Коллектив не может найти свою игру и за последние несколько игр смог добыть только одно очко в чемпионате Украины. Чтобы сохранить свое место в УПЛ , тренерскому штабу необходимо срочно вносить изменения в игровой процесс и добиваться результата, чтобы избежать вылета.

25 апреля «Олимпик» уступил «Заре» (1:2), а 18 числа сыграл вничью с «Мариуполем» (1:1). Оба матча проходили в рамках чемпионата Украины.

«Заря»

Луганская команда смогла оторваться на четыре очка от своих преследователей и закрепиться на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Украины. Однако несколько проваленных матчей донецким «Шахтером» дают луганскому клубу шанс побороться и за вторую позицию. Подопечные Скрипника обязаны выигрывать все оставшиеся матчи до конца чемпионата и тогда у них будет шанс на серебряные медали.

25 апреля «Заря» обыграла «Олимпик» (2:1), а 21 числа вышла в финал кубка Украины, обыграв «Александрию» в серии послематчевых пенальти.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Олимпик» – 5.1

Ничья – 4

Победит «Заря» – 1.65

Статистика

«Олимпик» не может выиграть уже 11 матчей подряд в чемпионате

«Заря» уступила в трех поединках из последних десяти в УПЛ

Три последних матча между командами завершились победами луганского клуба

Три из четырех встреч между клубами на поле «Олимпика» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Зари», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Гости выглядят гораздо увереннее «Олимпика» и имеют отличные шансы побороться с «Шахтером» за второе место. Несколько дней назад команда уже справилась с «Олимпиком» и в этот раз проблем у «Зари» не должно возникнуть.