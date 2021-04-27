«Марсель» – «Страсбур»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 10:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» — «Страсбур», который состоится 30 апреля 2021 года.

«Марсель»

«Марсель» неплохо выглядит в последних матчах чемпионата Франции, но проваленная середина сезона дает о себе знать. Команда идет только на шестом месте и при хороших результатах в последних турах может претендовать на квалификацию в еврокубках. Хорхе Сампаоли смог наладить игру команды, поэтому в следующем сезоне за «Марселем» будет следить еще интереснее.

23 апреля «Марсель» обыграл на выезде «Реймс» (3:1), а 17 числа оказался сильнее «Лорьяна» (3:2). Оба матча прошли в рамках чемпионата Франции.

«Страсбур»

«Страсбур»» не показывает хороших результатов и перед началом очередного тура опережает зону вылета всего на 6 очков. Чтобы обезопасить себя от нервной концовки чемпионата, коллектив обязан набирать очки в ближайших матчах и увеличивать отрыв от низов турнирной таблицы. В матче с набравшим ход «Марселем» набрать очки будет сложно, но команда попытается сыграть от обороны и удивить соперника.

25 апреля «Страсбур» проиграл на своем поле «Нанту» в Лиге 1, а 18 числа команда разошлась миром в матче с «Нимом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель» – 1.91

Ничья – 3.65

Победит «Страсбур» – 3.9

Статистика

Последние пять матчей «Страсбура» завершились исходом «обе забьют»

«Марсель» идет без поражений уже четыре поединка подряд

«Марсель» выиграл три последних матча у «Страсбура»

«Страсбур» проиграл всего три выездных матча из десяти последних встреч

Прогноз

Поставить на «Марсель», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.91. Подопечные Сампаоли заметно улучшили свою игру и наверняка захотят продлить серию без поражений. Предполагаем, что «Марсель» выиграет этот матч без особых проблем со стороны соперника.